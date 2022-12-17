Ворог спрямував на Одещину чергову ракетну атаку, знищено дві ракети "Онікс", - ОК Південь"

По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"2 ракети типу"Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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