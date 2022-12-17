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Ворог спрямував на Одещину чергову ракетну атаку, знищено дві ракети "Онікс", - ОК Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"2 ракети типу"Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У деяких областях вже є "прильоти" по енергоінфраструктурі, - Одеська ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Дякуємо, рідненькі, за вашу невтомну роботу. Героям слава !!!
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17.12.2022 08:54 Відповісти
Подяка нашим захистникам, від всього серця.
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17.12.2022 10:15 Відповісти
Комлекс нестаціонарний. Запуск здійснюється з рухомих платформ.
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17.12.2022 11:20 Відповісти
Основные технические характеристики комплекса "Бастион":

максимальная дальность стрельбы - 300 км;
скорость полета ракеты - 680-750 м/с;
угол послестартового разворота - 360 градусов;
количество ракет в залпе (на 6 пусковых установках) - 12 единиц;
время развертывания на стартовой позиции - 5 мин.
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17.12.2022 11:24 Відповісти
 
 