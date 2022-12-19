Сьогодні в Білорусі на бойове чергування стали російські "Іскандери" та С-400, - Лукашенко
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У Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
"Сьогодні в Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та "Іскандер", які передала Росія", - заявив Лукашенко.
"Іскандер" - це сімейство російських ракетних комплексів. Серед їхніх головних цілей - знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, "Іскандери" можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.
С-400 є зенітним ракетним комплексом, який призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі гіперзвукових – ракет, літаків, а також великих безпілотників.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську з Олександром Лукашенком розповів про заплановані навчання для білоруських льотчиків.
Будь ласка, зачекайте...
Цей факт рбить лукашенку безсмертним? 🤔
Два ідіота, які живуть у паралельному Всесвіті: один (ботоксне) - увесь час, а інший (Лука) - лише коли щось дрібне ботоксне поруч.
так, згоден з вами, ... ці іграшки не дитячі... та дякувати похвальку лукє про них тепер знають...там де треба...
раз залетело - ничего, два залетело - ничего , три...
а может надоест Европе и она таки вспомнит что у нее есть НАТО ))) и там двери да, открыты... но не для крылатых ракет русни и их осколков...
выводы делать рано...
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ЗСУ, що базуються на Кінбернській косі, вдало б'ють русню "подарунками"
При цьому рускі потвори, які не чекали такого потужного обстрілу, вже у своїх пабликах повідомили, що ЗСУ застосовують по ним «тактичну ядерну зброю».
А то був 9-ти кілограмовий термобаричний *********, але доопрацьований.
Це звичайний *********, яким працюють наші військові, але є нюанс))))
Це було з дрону і така вага і на таку відстань, і такий ефект....і тому кацапня таку паніку підняла. Тому що з огляду на фото чи відео це виглядає досить серйозно.
Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо доопрацювали. Зараз ми доробимо пару-трійку таких штук і вони поїдуть на Бахмут, а дещо й надалі працюватиме у цій смузі,
там были пламягасители... офигенные.. несколько самодельных но профессионально сделанных...
поэтому и волонтеры бывают разные ( и именно волонтеры когда-то начинали создавать аэророзведку при помощи китайских дрончиков и таких же планшеток, усовершенствуя как могли) и доставать нашим снайперам все самое лучшее ... очень много неглупых ІТшников волонтерят - кто ремонтирует, перепрошивает, улучшает, настраивает...
хоча то не моя помилка (скопіював з миколаївських новин)))))
Буйным нужна помощь.
До речі, а було б непогано, щоб ***** Колєньку трошечки вбив, так чисто по-кагебешному, щоб ніхто не здогадався, що це він. Щоб тоді робив лукашенко вбитий таким горем?