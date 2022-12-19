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Сьогодні в Білорусі на бойове чергування стали російські "Іскандери" та С-400, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

іскандер

У Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

"Сьогодні в Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та "Іскандер", які передала Росія", - заявив Лукашенко.

"Іскандер" - це сімейство російських ракетних комплексів. Серед їхніх головних цілей - знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, "Іскандери" можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.

С-400 є зенітним ракетним комплексом, який призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі гіперзвукових – ракет, літаків, а також великих безпілотників.

Також читайте: Росія та Білорусь будуть проводити регулярні військові навчання, - Путін

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську з Олександром Лукашенком розповів про заплановані навчання для білоруських льотчиків.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Стратегічні плани на майбутнє

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19.12.2022 21:27
+26
Анало-говнет?
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19.12.2022 21:24
+23
тот зеленый кол который на машинке - в очело засунуть тому недоделанному мусолини усатому
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19.12.2022 21:23
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тот зеленый кол который на машинке - в очело засунуть тому недоделанному мусолини усатому
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19.12.2022 21:23 Відповісти
Картофельный ублюдок --сдал весь народ *****
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19.12.2022 21:58 Відповісти
а народ? шо?
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19.12.2022 22:50 Відповісти
Анало-говнет?
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19.12.2022 21:24 Відповісти
говнет самый махровый
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19.12.2022 21:25 Відповісти
Просрал усатый свою страну.
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19.12.2022 21:27 Відповісти
Агову Америко! Тут ще один ядерного "кінця" показує! Нехочеш так як в Україні забрати оте озброєння?
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19.12.2022 21:27 Відповісти
тут сс*котно
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19.12.2022 22:00 Відповісти
Стратегічні плани на майбутнє

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19.12.2022 21:27 Відповісти
О, наконец-то карта. А я думаю, ну куда дел, **** секреитную царскую трехверстовку 1864 г.
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19.12.2022 21:32 Відповісти
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19.12.2022 21:33 Відповісти
Не смеются искандеры, приуныли тополя. Как то вовсе не шутейны курсы драныков царя.
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19.12.2022 21:28 Відповісти
Старый висельник гордится чем-то?
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19.12.2022 21:28 Відповісти
ну сиськандеры надувные дали, понты поколотить ))
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19.12.2022 21:29 Відповісти
Сьогодні в Білорусі на бойове чергування стали російські "Іскандери" та С-400, - Лукашенко Джерело: https://censor.net/ua/n3388020

Цей факт рбить лукашенку безсмертним? 🤔
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19.12.2022 21:29 Відповісти
Это тебе с ************ не поможет, сдохнете нелюди и попадете в Ад, в один котёл для особо упоротых.
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19.12.2022 21:29 Відповісти
Но сначала надо узнать где деньги спрятал...
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19.12.2022 21:39 Відповісти
Их приемники территории Зла знают..
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19.12.2022 21:44 Відповісти
Картопляний підор тебе це аж ніяк не врятує від долі каддафі
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19.12.2022 21:38 Відповісти
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19.12.2022 21:40 Відповісти
а аеродром в Енгельсі теж с400 прикривала чи кацапи той хлам тільки на експорт тулять ..... бульбашам і туркам.... аналоговнет!.....
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19.12.2022 21:43 Відповісти
комплекс С-500,
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19.12.2022 21:53 Відповісти
Всі двоє?
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19.12.2022 21:49 Відповісти
Колір фарби підор? не бачу конкретики
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19.12.2022 21:51 Відповісти
.....задача по математике 3-й класс...... если у Луки ракета случайно полетит в сторону НАТО? Сколько времени понадобиться блоку сделать Луке Колумбийский (испанский) галстук?
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19.12.2022 21:51 Відповісти
А що там з ефективність С-400 в Сирії? Круто працює, ніхто не пролетів?
Два ідіота, які живуть у паралельному Всесвіті: один (ботоксне) - увесь час, а інший (Лука) - лише коли щось дрібне ботоксне поруч.
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19.12.2022 21:54 Відповісти
Може вони і шлак з 20го сторіччя, але по наземним цілям б'ють достатньо, прифронтові міста не дадуть збрехати. Враховуючи, що ракет для с300-с400 дофіга і трохи, то це проблема.
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19.12.2022 23:25 Відповісти
Це білоруси не іскандери, а ті автомати, в першу чергу проти вас, в руках злочинців.
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19.12.2022 21:55 Відповісти
Вирішили сотнею ракет залякати США і Польщу? Та в них Хаймерсів більше, чим у вас кацапи і білокацапи ракет. Один залп і побіжать обісрані більбаші з кацапами за Урал здаватися китайцям.
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19.12.2022 21:55 Відповісти
не переживайте. Это все для нас привезли
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19.12.2022 22:01 Відповісти
а раптом ні? ))) а раптом в Європу залетить?
так, згоден з вами, ... ці іграшки не дитячі... та дякувати похвальку лукє про них тепер знають...там де треба...
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19.12.2022 22:05 Відповісти
в европу уже один раз залетело...вы еще выводы не сделали с польского залета??
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19.12.2022 22:22 Відповісти
ничего... я подожду...
раз залетело - ничего, два залетело - ничего , три...
а может надоест Европе и она таки вспомнит что у нее есть НАТО ))) и там двери да, открыты... но не для крылатых ракет русни и их осколков...
выводы делать рано...
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19.12.2022 22:28 Відповісти
А на хаймарса приліт вони якось ... зреагують?))Сам питаю й сам відповідаю))Горітимуть,як срані віники))
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19.12.2022 21:58 Відповісти
странная бравада в комментах. Для нас это не означает ничего хорошего
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19.12.2022 22:03 Відповісти
и о погоде !!!!!
///
ЗСУ, що базуються на Кінбернській косі, вдало б'ють русню "подарунками"
При цьому рускі потвори, які не чекали такого потужного обстрілу, вже у своїх пабликах повідомили, що ЗСУ застосовують по ним «тактичну ядерну зброю».

А то був 9-ти кілограмовий термобаричний *********, але доопрацьований.
Це звичайний *********, яким працюють наші військові, але є нюанс))))
Це було з дрону і така вага і на таку відстань, і такий ефект....і тому кацапня таку паніку підняла. Тому що з огляду на фото чи відео це виглядає досить серйозно.
Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо доопрацювали. Зараз ми доробимо пару-трійку таких штук і вони поїдуть на Бахмут, а дещо й надалі працюватиме у цій смузі,
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19.12.2022 22:03 Відповісти
Было бы не плохо, но звучит как сказка - "волонтеры усовершенствовали вакуумный заряд"
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19.12.2022 22:08 Відповісти
Та може бути...кулібіни такі є, що їх давно пора в пентагон на консультації
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19.12.2022 22:12 Відповісти
Звичайно це не волонтери, це дорожно-асфальна служба, це її спеціальсти доробили ********* і швиранули його за допомогою асфальтоукоадчика, перед цим змазали в білоруський бітум.
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19.12.2022 22:12 Відповісти
зовсім ні... пам"ятаю розказували як у далекому 2014 літом до наших пришкандибали 2 дідки і притащили шось в кошєлкє для наших воїнів, кажуть - спробуєте, понравиться зробимо ще...
там были пламягасители... офигенные.. несколько самодельных но профессионально сделанных...
поэтому и волонтеры бывают разные ( и именно волонтеры когда-то начинали создавать аэророзведку при помощи китайских дрончиков и таких же планшеток, усовершенствуя как могли) и доставать нашим снайперам все самое лучшее ... очень много неглупых ІТшников волонтерят - кто ремонтирует, перепрошивает, улучшает, настраивает...
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19.12.2022 22:18 Відповісти
"на Кінбернській косі.." Це мабуть десь на Британщинi...
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19.12.2022 22:48 Відповісти
англосакси
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19.12.2022 22:53 Відповісти
аааа, пардон помилка ))) КінбУрнська коса ))))
хоча то не моя помилка (скопіював з миколаївських новин)))))
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19.12.2022 22:53 Відповісти
.. Єто какіє - іскандери ? Те что суровікін вистрелял все , почти - до последней железки .?? .
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19.12.2022 22:17 Відповісти
А санитары там дежурить будут ?
Буйным нужна помощь.
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19.12.2022 22:33 Відповісти
У цигана там Колєньку у заручники взяли, що воно так вихваляється своїми злочинами проти людяності?

До речі, а було б непогано, щоб ***** Колєньку трошечки вбив, так чисто по-кагебешному, щоб ніхто не здогадався, що це він. Щоб тоді робив лукашенко вбитий таким горем?
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19.12.2022 22:43 Відповісти
Тарган3%, треба бути готовим до того, що і тобі скоро виріжуть шматок прямої кишки, як ***** і кобздоху!
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19.12.2022 23:59 Відповісти
 
 