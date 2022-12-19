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Путін розпорядився давати безкоштовно землю в Криму учасникам війни проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым

Президент РФ Володимир Путін 19 грудня підписав розпорядження про додаткові заходи соціальної підтримки російських військовослужбовців, в якому рекомендовано безкоштовно давати земельні ділянки на окупованому Кримському півострові російським військовим, яких нагородили за війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як випливає з документа, такі ж рекомендації надано владі Московської області Росії. Ділянки землі, призначені для цих цілей, можуть перебувати у державній чи муніципальній власності.

Згідно з розпорядженням російського президента, на безкоштовні ділянки у Криму, Севастополі та Підмосков'ї можуть претендувати також члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення чи захворювання, зазнаного в ході "спецоперації".

Раніше окупаційний парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам "спеціальної військової операції" з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Два на метр та півтора метри вглиб?)))
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19.12.2022 22:04
+22
С таким успехом ***** может своим кровожадным ублюдкам на Марсе давать
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19.12.2022 22:06
+19
И зачем нам в Украинском Крыму их кладбища?
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19.12.2022 22:09
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Два на метр та півтора метри вглиб?)))
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19.12.2022 22:04 Відповісти
С таким успехом ***** может своим кровожадным ублюдкам на Марсе давать
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19.12.2022 22:06 Відповісти
За вами тут хіба встигнеш добре слово сказать???
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19.12.2022 22:09 Відповісти
З економії української землі все ж таки краще давати по одному квадратному метру і два вглиб. Хай ховають своїх хероїв стоячі.
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19.12.2022 22:33 Відповісти
на голові
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19.12.2022 22:36 Відповісти
На півтора метри вглиб, зайва хромосома вилізе на поверхню! Вчені кажуть не менш 2 метрів глибини!!!
Мабуть, то подарунок "святої" моржовой звізди, на день "святого" постишева...
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19.12.2022 23:04 Відповісти
с*ка чужим майном розплачуєтся
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19.12.2022 22:08 Відповісти
путин идёт на х.й хло !
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19.12.2022 22:41 Відповісти
А навіщо? Засирати нашу землю... краще колумбарій в кремлівській стіні, замість цегли.
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19.12.2022 22:08 Відповісти
в тій землі їх і поховають!
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19.12.2022 22:09 Відповісти
И зачем нам в Украинском Крыму их кладбища?
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19.12.2022 22:09 Відповісти
А чего не на Луне?
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19.12.2022 22:13 Відповісти
А чого тільки в Криму, щеб в Африці, чи Франції розпорядився видавати? Не своє, не шкода!
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19.12.2022 22:13 Відповісти
Місяць та Марс нервово палять в очикуванні!
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19.12.2022 22:18 Відповісти
😁😁😁 Кидок у стилі Остапа Бендера!!! Щнає курва плішива, що віддати землю в українському Криму - це заплатити обгортками від конфет! 😊 А ці хто має намір таки отримати на халяву чужу землю, нехай спитають у своїх мізків, чому безплатну землю не роздають скажімо у Сочі і Краснодарсьеому краї.😁
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19.12.2022 22:14 Відповісти
Небось, на юбк раздавать будут? Рядом с дачей соловьева?
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19.12.2022 22:14 Відповісти
А може рядом з кваартиркою найвипливовiшого...Не,ну а шо...
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19.12.2022 22:51 Відповісти
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19.12.2022 22:15 Відповісти
Тільки вапном забепечте цих "щасливців" - воно зменшує негативний вплив на середовище від трупних ядів. Ну а про насіння соняшника в карманах тільки лінивий не згадував! Хоча можете класти зернятка бавовни - тоді і виправдовуватися не треба буде: просто скажете, що "бавовна розцвіла"!
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19.12.2022 22:16 Відповісти
В Криму в основному земля "мергельна" Її основні складові - глина і вапняк
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20.12.2022 03:31 Відповісти
"Ти хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею..."
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19.12.2022 22:18 Відповісти
И плиту из гранитной крошки 1 на 0,5 метра с открытой датой в подарок!
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19.12.2022 22:20 Відповісти
Это тем, которым достаточно будет 2 метра или так любимого неизвестного солдата вообще нихрена.
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19.12.2022 22:21 Відповісти
Похоже - конец руссо-крыму.... иначе хрен бы кто что лад там кацапу военизированному..
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19.12.2022 22:27 Відповісти
Six Feet Under точнее.
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19.12.2022 22:28 Відповісти
Знает, что Крым придётся отдавать - гуляй на всю катушку !
А квартиру в Москве вручать слабо ?
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19.12.2022 22:31 Відповісти
С таким же успехом Украина тоже может бесплатно раздавать земли Кубани и Таганрога своим военным.
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19.12.2022 22:34 Відповісти
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19.12.2022 22:35 Відповісти
Гітлер теж обіцяв своїм солдатам по шматку української землі. Всі знають чим це закінчилось.
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19.12.2022 22:36 Відповісти
Багато хто зних її отримав.... Над головою....

Не збрехав Гітлер.
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20.12.2022 03:59 Відповісти
Навряд чи ці ,ординські методи поневолення, спрацюють в Україні.Вже роздавали в Херсоні квартири і посади -бігли першими.
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19.12.2022 22:41 Відповісти
Без дополнительных рабов не возьму. И над воротами должен висеть мальчик в трусиках.
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19.12.2022 22:53 Відповісти
Хоче, типа, самооборони зробити, щоб за "свою" землю воювали згодом.
Але ця туфта йому не допоможе. Бо самооборона буде воювати з Хаймерсами та ракетами Брімстоун-2.
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19.12.2022 22:56 Відповісти
Ніхто воювать не буде - тікатимуть (як тільки запахне смаленим)Вони ж "по собі судять" А за дев"ять років окупації кацапня себе "показала у всій красі - у надії на те що "Рассия - навсегда!"
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20.12.2022 03:35 Відповісти
Щось мені підказує, що охочих серед військових загарбників та мацковскіх держиморд скористатися подарунком з царського плеча буде зовсім небагато. Нині пасажиропотік якось так поступово та помаленьку змінився у бік Тамані, а не Криму.
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19.12.2022 23:14 Відповісти
До речі, вітаю усіх прихожан "мп", з днем "діда Мороза"!
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19.12.2022 23:23 Відповісти
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19.12.2022 23:27 Відповісти
Ось це мала зробити українська влада.

Всі деокуповані землі та поверненні історичні землі мають бути подаровані тим хто за них боровся. Тобто майже всі солдати військ оборони мають мати дачі не тільки в Криму, але навіть в Ростові та Сочі коли ці історичні землі українців буде фізично повернено в склад України із повною зачисткою та фізичним знищенням всіх гоблінів що їх зараз контролюють (без різниці на їх стать та вік).
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19.12.2022 23:27 Відповісти
бессмысленно
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20.12.2022 02:37 Відповісти
 
 