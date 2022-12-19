Путін розпорядився давати безкоштовно землю в Криму учасникам війни проти України

Президент РФ Володимир Путін 19 грудня підписав розпорядження про додаткові заходи соціальної підтримки російських військовослужбовців, в якому рекомендовано безкоштовно давати земельні ділянки на окупованому Кримському півострові російським військовим, яких нагородили за війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як випливає з документа, такі ж рекомендації надано владі Московської області Росії. Ділянки землі, призначені для цих цілей, можуть перебувати у державній чи муніципальній власності.

Згідно з розпорядженням російського президента, на безкоштовні ділянки у Криму, Севастополі та Підмосков'ї можуть претендувати також члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення чи захворювання, зазнаного в ході "спецоперації".

Раніше окупаційний парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам "спеціальної військової операції" з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки.

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