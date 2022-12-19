Путін розпорядився давати безкоштовно землю в Криму учасникам війни проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін 19 грудня підписав розпорядження про додаткові заходи соціальної підтримки російських військовослужбовців, в якому рекомендовано безкоштовно давати земельні ділянки на окупованому Кримському півострові російським військовим, яких нагородили за війну в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як випливає з документа, такі ж рекомендації надано владі Московської області Росії. Ділянки землі, призначені для цих цілей, можуть перебувати у державній чи муніципальній власності.
Згідно з розпорядженням російського президента, на безкоштовні ділянки у Криму, Севастополі та Підмосков'ї можуть претендувати також члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення чи захворювання, зазнаного в ході "спецоперації".
Раніше окупаційний парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам "спеціальної військової операції" з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки.
Будь ласка, зачекайте...
Мабуть, то подарунок "святої" моржовой звізди, на день "святого" постишева...
А квартиру в Москве вручать слабо ?
Не збрехав Гітлер.
Але ця туфта йому не допоможе. Бо самооборона буде воювати з Хаймерсами та ракетами Брімстоун-2.
Всі деокуповані землі та поверненні історичні землі мають бути подаровані тим хто за них боровся. Тобто майже всі солдати військ оборони мають мати дачі не тільки в Криму, але навіть в Ростові та Сочі коли ці історичні землі українців буде фізично повернено в склад України із повною зачисткою та фізичним знищенням всіх гоблінів що їх зараз контролюють (без різниці на їх стать та вік).