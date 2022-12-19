УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6703 відвідувача онлайн
Новини Політика України
35 182 120
законопроєкт (1781) будівництво (763) Слуга народу (2545) Шуляк Олена (105)

Нардепка Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Шуляк щодо пораненого бійця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

янченко

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Галина Янченко  повідомила у фейсбуці.

"Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі", - написала Янченко.

Як зазначила Янченко, це далеко не перший негідний вчинок Шуляк. І вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег.

"Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу"", - написала нардепка "Слуги народу".

Також читайте: Прийшла до госпіталю, щоб з’ясувати стосунки з пораненим без ніг, - військовий розповів про візит голови "слуг народу" Шуляк

Нагадаємо, 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Олег Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося!..

"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах".

Читайте: Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+118
А чому не Шуляк написала заяву, а Янченко? отак і живемо.
показати весь коментар
19.12.2022 22:18
+80
потому что для тварей нет войны , зеленый скот полностью на прикорме своих пастухов , они ни кто , и зовут их - ни как , гниды квартальные ни чего не умеют кроме как ******* бабло.
показати весь коментар
19.12.2022 22:27
+57
Янченко респект!
Зверніть увагу, вона пише "не перший випадок...."
Прогляньте біографію курви шуляк -
вона все своє свідоме життя займалась будівельними схематозами і врешті очолила цю мафію.

Гріш нам ціна, якщо ми не доб'ємося скасування мафіозного будівельного закона в покарання шуляк

Невже зараз дійсно наші Воїни по коліно в холодній багнюці відбивають атаки урок-вагнеровців під Бахмутом?
Невже всього лише десять місяців доля Києва і всієї України висіла на волосині?
показати весь коментар
19.12.2022 23:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
шуляк - верхушка айсберга. айсберг игорь валерьевич очень любит деньги. а потому шоу продолжается.
показати весь коментар
20.12.2022 07:09 Відповісти
Без отсутствия реакции партии и Зеленского, событие ожидаемое. Если и дальше не будет реакции - будет постепенный развал партии и потеря избирателей.
Действия Шуляк - симптом, отсутствие реакции - еще больший симптом отвратительной и тяжолой болезни....
показати весь коментар
20.12.2022 07:31 Відповісти
Не очікувано!👏👏👏👏
показати весь коментар
20.12.2022 07:33 Відповісти
Після війни всю верховну Зраду винесуть на смітник.
показати весь коментар
20.12.2022 08:25 Відповісти
Якщо "найвеличнішого лідора **********", "мудрий український нарід" не вибере на другий термін.
показати весь коментар
20.12.2022 09:36 Відповісти
Нажаль Боневтик Оманский гарантированно будет Президентом, гундосики заходят золотым рыбкам из нарида. Но очень рассчитываю что Слуга Урода пролетит. Если конечно опять не сделают новую пустышку с красивыми лозунгами.
показати весь коментар
20.12.2022 12:04 Відповісти
Звідки ви взяли про риибку.
показати весь коментар
20.12.2022 15:17 Відповісти
По легенде у золотых рыбок аквариумных долговременная память 30 секунд. Потом они забывают все - и Украину-порноактрису, и эбонитовые палочки, и "Скоты" на россии, и скумбрию по 8 ...и еще бесконечно много чего еще.
показати весь коментар
20.12.2022 21:19 Відповісти
Сірожу Притулу не дарма готували в мега-волонтьори. От тільки зі "Спартанами" він крупно обіср..ся і тепер десь тихенько зализує "рани". Думаю, що до наступних виборів, на поверхню спливе ще дуже багато г..на різних сортів. А "мудрий нарід" буде їсти все те г..но з захопленням. Нажаль, гундосики працюють досить ефективно, а альтернативні, опозиційні канали (Прямий, Еспресо, 5-й) зазделегіть прибрали з телеекранів.
П.С. "Золоті рибки" мабуть, дуже образились. Виявляється вони дуже "розумні" і пам'ять у них набагато краща за пам'ять біомаси.
показати весь коментар
20.12.2022 23:04 Відповісти
Особисто мені це нагадало історію з рашистською журнашлюшкою Мариною Овсянніковою. Головне вчасно втекти і зробити собі бекграунд "чесної" людини.

показати весь коментар
20.12.2022 09:34 Відповісти
Дєвочки полаялись
показати весь коментар
20.12.2022 09:38 Відповісти
Если бы партия Зе была самодостаточной то депутатшу шмурдяк выгнали бы с позором из этой партии.
показати весь коментар
20.12.2022 10:10 Відповісти
Порипана курва.
показати весь коментар
20.12.2022 10:16 Відповісти
Янченко молодець. Жаль, що серед депутатів залишаються ті, хто на перше місце ставлять свої інтереси, а не державні. Як наслідок, сьогодні маємо агресію Росії.
показати весь коментар
20.12.2022 11:09 Відповісти
Випадок з Антоном Поляковим нікого нічому не навчив, далі жуємо говно, що нам підкидають! Немає у нації громадянського Лідера - "Провідника, відать не від тих наші жінки народжують...
показати весь коментар
20.12.2022 11:34 Відповісти
Янченко следовало бы не вступать в партию холуи народа. Для людей с сознанием она навсегда замазана кровью погибших украинцев.
показати весь коментар
20.12.2022 12:22 Відповісти
Янченко- молодець !
показати весь коментар
20.12.2022 13:47 Відповісти
Она - молодчина!
показати весь коментар
20.12.2022 16:12 Відповісти
Кажуть, що ЯнченК'о була співавтором цього закону та голосувала за нього?
показати весь коментар
20.12.2022 14:17 Відповісти
Неужели сложно открыть сайт Рады и посмотреть кто автор?
показати весь коментар
20.12.2022 19:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 