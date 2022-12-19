Данілов про візит Путіна до Білорусі: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Путін під час візиту до Мінська тиснув на Лукашенка, аби той погодився направити білоруські війська на війну проти України. Однак останній не має великого бажання робити цей крок.
Так в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" прокоментував цей візит секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – сказав Данілов.
Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.
Данілов нагадав, що напередодні, 18 грудня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де ситуація в Білорусі була на порядку денному. "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", – додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Будуть вісити оба.
О! Ти ж ветеринар? Так а що там з тарганами в головах Верховного Завгоспу та його радників? Щось турбуюся я про їхнє (тарганів) здоров'я
для притомних було сказано ще літом - готуйтеся що буде дві україни як є дві кореї, як було дві німеччини
Виктор Онегин
@batiscafcusto2
·
12 год
Зеленский, Ермак, Верещук, вам тут благадарочка от россиян за водичку в Крым. Вы еще мрази за это ответите.
«Десуверенізація»
У вас є заряди до HIMARS із вольфрамовими кульками.....******* раз по БУЛЬБОВОЯКАМ, наробіть їм дирочок і бульбовоякі одразу абасрються....
Як контрольний...спаліть із Jawelin&Nlaw їм пару бульботанків...
Якщо кацапи єпануті на голову і можуть тупо завалювати своїм м'ясом, то бульбаші - вкрай зашугані...Можливо білоруси не були колись такими, але їхній БУЛЬБОФЮРЕР, за 30років правління, їх психологічно переламав і зашугав.....