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Данілов про візит Путіна до Білорусі: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

Путін під час візиту до Мінська тиснув на Лукашенка, аби той погодився направити білоруські війська на війну проти України. Однак останній не має великого бажання робити цей крок.

Так в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" прокоментував цей візит секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – сказав Данілов.

Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

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Данілов нагадав, що напередодні, 18 грудня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де ситуація в Білорусі була на порядку денному. "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", – додав секретар РНБО.
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Топ коментарі
+9
Данілов, невже сорочку зміниш? А колір сорочки який буде?
О! Ти ж ветеринар? Так а що там з тарганами в головах Верховного Завгоспу та його радників? Щось турбуюся я про їхнє (тарганів) здоров'я
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19.12.2022 22:23
+7
Не капитуляция и рабство, а осознание, что борьба будет жестокой и долгой, а не 3-4 недели....у нашей Украины нет иного пути, кроме как утопить паРашку в крови...
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19.12.2022 22:51
+6
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19.12.2022 22:26
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Та коню зрозуміло, що поки що фуйло сам у відповіді, хоч і формально, а так - загальна заворуха і все - іди потім розберись "ШО ТАКОЕ"
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19.12.2022 22:19 Відповісти
Так почесний ветеринар може в коня й запитував..Шось його цю недiлю якось уже зовсiм вiдверто несе..Сiно- солома..
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19.12.2022 23:09 Відповісти
сіно-солома....
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19.12.2022 23:17 Відповісти
батька, перший постріл путлєру в голову, другий собі-- це найкраще що ти можеш зробити для своєї країни та всього цивілізованого світу...
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19.12.2022 23:12 Відповісти
Ой у мінську два ху..йла, два х.уйла,
Будуть вісити оба.
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19.12.2022 22:22 Відповісти
обидва
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19.12.2022 23:20 Відповісти
Данілов, невже сорочку зміниш? А колір сорочки який буде?
О! Ти ж ветеринар? Так а що там з тарганами в головах Верховного Завгоспу та його радників? Щось турбуюся я про їхнє (тарганів) здоров'я
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19.12.2022 22:23 Відповісти
а ви б їх менше випускали ото й дивись не треба було б знову київ обороняти.
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19.12.2022 22:24 Відповісти
Втянуть в войну побольше zомбакоv. За спинами которых два старых садиста могут спрятаться.
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19.12.2022 22:26 Відповісти
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19.12.2022 22:26 Відповісти
Залужний між буквами дав ясно зрозуміти - дуже пощастить вийти на кордони 23 лютого

для притомних було сказано ще літом - готуйтеся що буде дві україни як є дві кореї, як було дві німеччини
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19.12.2022 22:33 Відповісти
Цікаво,а де ті бачив в цапів наміри робити дві України,якщо вони навіть Херсон оголосили теріторією підерації.Все що цапи проковтнуть від України-вони поглинуть.Не буде ніяких двох Україн.Саме такий намір вони й мають.А як воно буде то вже від ЗСУ а не від ворон каркаючих тут.
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19.12.2022 22:46 Відповісти
там де зустрінуться союзницькі війська України і Нато з ордою орків і ********** там і буде поділ. Як між північною і південною кореями.
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19.12.2022 22:49 Відповісти
НАТО з Ордою?!Тобто ви припускаєте зіткнення НАТО з Ордою.Ну та й шо прицому відбудеться по вашому,навіть у цій казці?Кацапи вчинять мужній супротив з іржавими автоматами та С300земля-земля?Зараз не Перша Світова,окопна.Технологична зброя вирішує все.Вже раз макнули Вагнер в Сирії у гімно.Під час атаки на нафтопереробний завод.Не втративши жодного амер солдата.Та все з повітря!Є вже приклади,та всі знають на що здатні цапи,а чого вони не можуть.Чи ви думаєтє що лише українці можуть зупинити цапив а власникі цієї зброї-ні?
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19.12.2022 23:03 Відповісти
ваша помилка полягає в тому що ви вважаєте кацапів ні нащо не здатними, ржаві автомати танки т34 і прочій брєд. може більш уважно перечитайте скрін. послухайте залужного. паритету як не було так і немає. тотальна перевага на їх боці у всьому. і те що вони готують новий кидок на Київ зайве тому підтвердження
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19.12.2022 23:11 Відповісти
Не має значення на що я вважаю вони здатні.Головне,що трапиться на фронті.То й є все що вони можуть.Все інше їх вологі фантазії,та схоже й ваші.
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19.12.2022 23:18 Відповісти
вони повільно але невпинно видавлюють нас з донбасу. кремінну ми беремо вже місяців зо два. отака реальність а все інше то мої "фантазії"
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19.12.2022 23:29 Відповісти
Ну, когда капитулировать будем? Если во всем перевес, тотальный причем, скоро вон Киев возьмут, судя по таким скринам.
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19.12.2022 23:23 Відповісти
капітуляції небуде. але відвоювання донбасу і криму на грані фантастики
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19.12.2022 23:31 Відповісти
Да-да, про Херсон в марте то же самое говорили.
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20.12.2022 05:22 Відповісти
ОПК западных стран уже начал раскрутку, поставки уже стали на конвеер, теперь и посмотрим у кого раньше закончится высокотехнологичное оружие. В кацапском оружии слишком много иностранных компонентов, поэтому все, что достаточно сделать Западу - договориться с Китаем и постоянно пресекать цепочки поставок электроники тем странам, из которых есть утечка в мордор. Называется - вторичные санкции. Тогда страны сами начнут вылавливать и наказывать постащиков.
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20.12.2022 05:21 Відповісти
Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. - Уинстон Черчилль
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19.12.2022 22:41 Відповісти
То шо, когда капитуляцию подписываем и всей страной в рабство? Ну или вымирать миллионами? Судя по тексту этой статьи, "всепрапало"💩
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19.12.2022 22:47 Відповісти
Не капитуляция и рабство, а осознание, что борьба будет жестокой и долгой, а не 3-4 недели....у нашей Украины нет иного пути, кроме как утопить паРашку в крови...
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19.12.2022 22:51 Відповісти
Ну в посте я увидел именно так, судя по тезисам "превосходство по вооружению и бк", "превосходство по живой силе и девайсам", "прекращение помощи оружием потому что не останется для себя" "неизбежное массовое применение яо", и т. д., если упростить
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19.12.2022 23:00 Відповісти
А зараз ця війна яка?Лагідна та затишна?Чи ви вже забули на що здатні кацапи до цивильного населення?Чі ви не пам'ятаєте часу початку протистояння,що пишите-"це на довго!!!"Україна б'еться з 14го року.Б'еться з часу,коли навіть не мала боєздатної армії.І шо,як вон в нас з'явилась,та пішла Світова підтримка,то ви почали лякати?!
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19.12.2022 23:15 Відповісти
Данилова пропустив👇

Виктор Онегин

@batiscafcusto2

·

12 год

Зеленский, Ермак, Верещук, вам тут благадарочка от россиян за водичку в Крым. Вы еще мрази за это ответите.

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19.12.2022 22:35 Відповісти
В Украине никто не за что не ответит!как всегда все сойдёт с рук!
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19.12.2022 23:08 Відповісти
Зростання залежності від Росії у всіх сферах, посилення репресій, падіння реальних доходів населення, спроби обійти санкції і знайти нових економічних партнерів - такі тенденції в Білорусі.

«Десуверенізація»
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19.12.2022 22:55 Відповісти
До чого готуватися?
У вас є заряди до HIMARS із вольфрамовими кульками.....******* раз по БУЛЬБОВОЯКАМ, наробіть їм дирочок і бульбовоякі одразу абасрються....
Як контрольний...спаліть із Jawelin&Nlaw їм пару бульботанків...

Якщо кацапи єпануті на голову і можуть тупо завалювати своїм м'ясом, то бульбаші - вкрай зашугані...Можливо білоруси не були колись такими, але їхній БУЛЬБОФЮРЕР, за 30років правління, їх психологічно переламав і зашугав.....
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19.12.2022 23:07 Відповісти
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20.12.2022 03:10 Відповісти
Зрадоепы на Цензоре стали более изощренными, ругают кацапов, но пишут, что все пропало, у мордора бесконечные ресурсы и пора сносить власть. А человеческие ресурсы у мордора всего лишь в 3 раза больше, поэтому каждому укаинцу, способному воевать, достаточно убить трех кацапов. Вполне выполнимая задача, учитывая гарантированную накачку высокотехнологичным оружием. Если мордор хочет уничтожить Украину, то цена вопрос для мордора - его существование. Если в Мире больше не будет мордора, то ради такого великого дела и умереть не жаль.
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20.12.2022 05:28 Відповісти
Скількох вже завалив, герой?
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20.12.2022 06:26 Відповісти
А ты кто такой, чтобы подобные вопросы задавать? Из окопа пишешь?
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20.12.2022 06:33 Відповісти
Хлопцям з окопа немає коли писати. А я у вільний час волонтерю й через 2 дні їду з новорічними сюрпризами на Донбас. Були б ви в окопі, то не писали б що всього навсього треба кожному українцю завалити по 3 кацапи, про високоточне озброєння і т.д.. Я зрозумів ваш посил, щоб не вішали нос. Але тут 90 % аудиторії українці, а решта кацапські боти.Кому і що ви хочете доказати? У воїнів більше високоточної зброї не стає від цього, а ваші емоційні коменти в чорно-білих тонах наснаги й позитиву не добавляють. А тільки ділять суспільство на зрадойопів і таких розумних, як ви.
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20.12.2022 07:41 Відповісти
Значит - не в окопе, поэтому отвечать на твой вопрос не стану. А с теми, кто в окопе - я на связи, больше рассказывать ничего не стану, как и мериться достижениями. Я высказал свое мнение о том, что западное оруже увеличивает эффективность поражения, и достичь коэфициента 3 к 1 по общим потерям нам вполне под силу, а в реальности и выше. И с этим согласны знакомые бойцы, которые сейчас на нуле. Ты, насколько я понял, с этим не согласен, и тебе больше по сердцу комментарий о том, что у мордора ничего не закончится, что у него бесконечные ресурсы, что наши солдаты тоже гибнут и прочие намеки на то, что сопротивление бессмысленно и пора сдаваться. Это твое мнение, я его не разделяю, и мои знакомые в окопах тоже.
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20.12.2022 09:19 Відповісти
дЭбилов одел черные стринги, значит что то будит....
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20.12.2022 08:47 Відповісти
 
 