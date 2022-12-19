Західні розвідки запідозрили венчурних інвесторів з Росії у передачі Кремлю передових технологій зі США, - The Washington Post
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Західні розвідки зацікавилися групою підприємців російського походження, які інвестують у високотехнологічні стартапи у США. Спецслужби перевіряють, чи не допомагають вони Росії таємно отримати доступ до провідних технологій в галузі квантових обчислень та штучного інтелекту.
Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Бізнесмени, які потрапили під підозру, були пов'язані з інноваційним центром "Сколково", Російською венчурною компанією та Російським квантовим центром.
Особливий інтерес у слідчих викликає Віктор Вексельберг, який використовував каліфорнійську венчурну компанію Maxfield Capital для інвестування в технологічні компанії. Паралельно з 2010 року він є президентом російського інвестиційного фонду "Сколково".
Інший росіянин – Серж Белл, він же Сергій Білоусов, який виїхав з Росії до Сінгапуру у 1994 році. Він був одним із засновників Російського квантового центру, за що його дуже хвалили у Кремлі.
"Команди Acronis [компанії Білоусова] навіть приватно роблять для країни дуже багато. Роль, наприклад, Сергія Білоусова, лідера команди Acronis, у запуску в Росії зараз великої державної системи квантового комп'ютера не дуже публічна, але її неможливо переоцінити", – заявив у 2019 році Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна.
Компанія Acronis працювала з урядом США, зокрема за контрактом про резервне копіювання даних Пентагона.
У трьох компаніях Білоусова працювала колишня прессекретарка провладного російського руху "Наші" Марія Дрокова (Бухер). Після цього вона створила власний венчурний фонд Day One Ventures, у який інвестував Білоусов і який був пов'язаний з Російським квантовим центром.
Ще одним росіянином, про якого пише Washington Post, є інвестор Олександр Галицький, керуючий партнер фонду Almaz Capital Partners, який активно співпрацював з американськими компаніями Cisco Systems і Andreessen Horowitz. Як і Вексельберг, він пов'язаний з центром "Сколково".
Джерела газети кажуть, що заяви бізнесменів про розрив чи скорочення зв'язків з Росією не приймаються слідчими на віру.
Будь ласка, зачекайте...
За часів Президента Рейгана жоден 356 комп'ютер не міг ппослизнути в совок
"СВАКС… Когда ви забатітє довольно воровать настоящій лучшій"
- Ні!
- Ну тоді вибачте
На чому і з чого?
Ну і ще десятком-другим своїх фірм, які добровільно з 90-х років у Китай технології постачали. Бо там було до*** дешево.
- Я не могу.
- Почему?
- Потому что я советский разведчик.
- Штирлиц, что вы только не придумаете, чтобы на субботник не явится !
Ученые Сколково не зря тратят деньги российских налогоплательщиков!
Новейшая инновация этого года - прибор ночного видения на солнечных батареях. Несколько опытных экземпляров проходят испытание на Украине. Итоги эксперимента удивят даже скептиков!
Так же для нужд Армии, ученые синтезировали мясной продукт со вкусом говядины и свинины одновременно. "Говнина" , кстати, уже запатентована Роспатентом....
Штати мають вести жорстоку боротьбу зі шпигунами і суворо обмежувати
передачу технологій недружнім державам. Це стосується і венчурних проектів.
які можуть бути витоки інформації, а тут кацапи в Кремнієвій долині. Кацапи бувшими не
бувають.