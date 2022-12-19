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Новини За кордоном
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інвестиції (546) Росія (47279) Сколково (4) США (14499) інвестори (146) ІТ-індустрія (191) Вексельберг (8) комерційний шпіонаж (3)

Західні розвідки запідозрили венчурних інвесторів з Росії у передачі Кремлю передових технологій зі США, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

технології

Західні розвідки зацікавилися групою підприємців російського походження, які інвестують у високотехнологічні стартапи у США. Спецслужби перевіряють, чи не допомагають вони Росії таємно отримати доступ до провідних технологій в галузі квантових обчислень та штучного інтелекту.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Бізнесмени, які потрапили під підозру, були пов'язані з інноваційним центром "Сколково", Російською венчурною компанією та Російським квантовим центром.

Особливий інтерес у слідчих викликає Віктор Вексельберг, який використовував каліфорнійську венчурну компанію Maxfield Capital для інвестування в технологічні компанії. Паралельно з 2010 року він є президентом російського інвестиційного фонду "Сколково".

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Інший росіянин – Серж Белл, він же Сергій Білоусов, який виїхав з Росії до Сінгапуру у 1994 році. Він був одним із засновників Російського квантового центру, за що його дуже хвалили у Кремлі.

"Команди Acronis [компанії Білоусова] навіть приватно роблять для країни дуже багато. Роль, наприклад, Сергія Білоусова, лідера команди Acronis, у запуску в Росії зараз великої державної системи квантового комп'ютера не дуже публічна, але її неможливо переоцінити", – заявив у 2019 році Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна.

Компанія Acronis працювала з урядом США, зокрема за контрактом про резервне копіювання даних Пентагона.

У трьох компаніях Білоусова працювала колишня прессекретарка провладного російського руху "Наші" Марія Дрокова (Бухер). Після цього вона створила власний венчурний фонд Day One Ventures, у який інвестував Білоусов і який був пов'язаний з Російським квантовим центром.

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Ще одним росіянином, про якого пише Washington Post, є інвестор Олександр Галицький, керуючий партнер фонду Almaz Capital Partners, який активно співпрацював з американськими компаніями Cisco Systems і Andreessen Horowitz. Як і Вексельберг, він пов'язаний з центром "Сколково".

Джерела газети кажуть, що заяви бізнесменів про розрив чи скорочення зв'язків з Росією не приймаються слідчими на віру.
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Топ коментарі
+15
Запад зовсім розслабився.
За часів Президента Рейгана жоден 356 комп'ютер не міг ппослизнути в совок
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19.12.2022 23:29
+13
- Штирліц, це ви сперли технології?
- Ні!
- Ну тоді вибачте
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19.12.2022 23:29
+9
віддадуть китайцям наприклад
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19.12.2022 23:33
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Бухер! ...тіпа ****-буєр...
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19.12.2022 23:23 Відповісти
Запад зовсім розслабився.
За часів Президента Рейгана жоден 356 комп'ютер не міг ппослизнути в совок
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19.12.2022 23:29 Відповісти
386
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19.12.2022 23:36 Відповісти
Зате i8080 (і Z80) клонували аж гай шумів, і вакси теж (на своє ж клепки бракувало...)

"СВАКС… Когда ви забатітє довольно воровать настоящій лучшій"
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20.12.2022 00:13 Відповісти
- Штирліц, це ви сперли технології?
- Ні!
- Ну тоді вибачте
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19.12.2022 23:29 Відповісти
Цікаво: що рузьге будут робити з передовими технологіями?
На чому і з чого?
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19.12.2022 23:32 Відповісти
віддадуть китайцям наприклад
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19.12.2022 23:33 Відповісти
Рузьге не можуть виготовити підшипник(звичайний для вагонів) та гвіздок...на якої холєри їм ті технології, пляттьььь
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19.12.2022 23:34 Відповісти
из говна и веток...на помойке
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19.12.2022 23:42 Відповісти
от наївні американці, кацапи вже давно давно все дізнались...
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19.12.2022 23:33 Відповісти
Нішо нє видавала в кацпє кацапскава развєдчіка кромє будьоновкі сєрпа і молота...
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19.12.2022 23:34 Відповісти
надіюсь штучний інтелект це типу космічна гонка на ******** манер...просто засипати прірву горою ресурсів і отримати пшик на виході...зато буде менше танків і гармат..
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19.12.2022 23:35 Відповісти
Західні розвідки повинні також зацікавитися групою підприємців китайського походження.
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19.12.2022 23:36 Відповісти
Ага, а ще, наприклад, своїми ж AMD, які створили таку собі Joint AMD-Chinese Venture, де клепають не що-небудь, а Ryzen.

Ну і ще десятком-другим своїх фірм, які добровільно з 90-х років у Китай технології постачали. Бо там було до*** дешево.
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20.12.2022 00:17 Відповісти
- Штирлиц, завтра будет генеральная уборка в Рейхканцелярии. Явка обязательна.
- Я не могу.
- Почему?
- Потому что я советский разведчик.
- Штирлиц, что вы только не придумаете, чтобы на субботник не явится !
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19.12.2022 23:40 Відповісти
На кримському перешийку у Чонгарі було чути вибухи - Рубрика
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19.12.2022 23:43 Відповісти
https://rubryka.com/2022/12/19/prolunaly-vybuhy-na-krymskomu-pereshyjku-u-chongari/
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19.12.2022 23:50 Відповісти
***
Ученые Сколково не зря тратят деньги российских налогоплательщиков!
Новейшая инновация этого года - прибор ночного видения на солнечных батареях. Несколько опытных экземпляров проходят испытание на Украине. Итоги эксперимента удивят даже скептиков!
Так же для нужд Армии, ученые синтезировали мясной продукт со вкусом говядины и свинины одновременно. "Говнина" , кстати, уже запатентована Роспатентом....
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19.12.2022 23:45 Відповісти
Росія завжди була ворогом України, як і ворогом США. Світ ділиться на наших очах.
Штати мають вести жорстоку боротьбу зі шпигунами і суворо обмежувати
передачу технологій недружнім державам. Це стосується і венчурних проектів.
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19.12.2022 23:56 Відповісти
Влада США заборонила використовувати для держслужбовців китайські смартфони через
які можуть бути витоки інформації, а тут кацапи в Кремнієвій долині. Кацапи бувшими не
бувають.
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20.12.2022 00:52 Відповісти
Ще один доказ що хароших рускіх не буває. Масові депортації на часі.
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20.12.2022 01:03 Відповісти
Вексельберг - це той, що скуповує Ізраільских політиків і силовиків....
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20.12.2022 06:32 Відповісти
Ой как не ожиданно. Все видят как западные санкции (уничтожают) российскую экономику.
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20.12.2022 10:12 Відповісти
Очухались. Ху@ло ще коли натякало: "А ми у ніх цап-царап....".
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20.12.2022 11:11 Відповісти
 
 