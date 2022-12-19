Якщо Путін їде до Лукашенка - це означає, що не все так добре, як він хотів би, - ГУР
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ГУР МО вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Якщо говорити про візити рівня диктаторів сам на сам Лукашенко – Путін, важко уявити, що вони на карті Європи, Білорусі чи України картоплею розставляють позиції і кажуть, яка батальйонна група куди буде нападати. Ні.
Якщо б ішлося про конкретну підготовку операції, то це вже рівень інший – скажімо, генеральних штабів щонайменше. Якщо зустрічається Путін і тим більше їде до диктатора – це означає, що не все так добре, як він хотів би, насправді. Це те, що нам треба знати і розуміти.
Але вмовляти, можливо, буде. І, безумовно, це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Який би не був диктатор Лукашенко, але станом на зараз інстинкт самозбереження повністю його ще не покинув. І до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду і для його режиму, і для його армії", - розповів Юсов.
Представник українського ГУР висловив сподівання, що такий "інстинкт самобзбережння" у Лукашенка буде зберігатися й надалі.
У протилежному випадку, за словами Юсова, Сили оборони України готові до різноманітних сценаріїв і не чекатимуть "новин" із боку Білорусі: "Українці знають, що робити".
"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
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Але крутиться , як може , І з ЕС пробував співпрацювати
Прийде час - і зобачимо - хто розумніший
А за надання території Білорусії - для агресії - прийдеться відповідати
Але , тут ще може відвертеться ...
А вже прямо направити війська Білорусії на війну ...
Ні свій народ , ні західні лідери та люди - його не зрозуміють
Бавовна сталася на в'їзді в окупований Крим в районі Чонгара.Акающий окупант-далекобійник виє: "На Чонгаре машину подорвали, короче, колону! Похоже, чет попало, или ракета, или не знаю! На Чонгарской границе хохлы начали доставать, бл*ть, до перешейка, нах*й! Всё, п*здец! 1/x
https://twitter.com/i/status/1604940232151142401
хороший кацап - дохлий кацап!
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.