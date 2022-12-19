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Якщо Путін їде до Лукашенка - це означає, що не все так добре, як він хотів би, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко,путін

ГУР МО вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо говорити про візити рівня диктаторів сам на сам Лукашенко – Путін, важко уявити, що вони на карті Європи, Білорусі чи України картоплею розставляють позиції і кажуть, яка батальйонна група куди буде нападати. Ні.

Якщо б ішлося про конкретну підготовку операції, то це вже рівень інший – скажімо, генеральних штабів щонайменше. Якщо зустрічається Путін і тим більше їде до диктатора – це означає, що не все так добре, як він хотів би, насправді. Це те, що нам треба знати і розуміти.

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Але вмовляти, можливо, буде. І, безумовно, це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Який би не був диктатор Лукашенко, але станом на зараз інстинкт самозбереження повністю його ще не покинув. І до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду і для його режиму, і для його армії", - розповів Юсов.

Представник українського ГУР висловив сподівання, що такий "інстинкт самобзбережння" у Лукашенка буде зберігатися й надалі.

У протилежному випадку, за словами Юсова, Сили оборони України готові до різноманітних сценаріїв і не чекатимуть "новин" із боку Білорусі: "Українці знають, що робити".

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"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.
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Топ коментарі
+12
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19.12.2022 23:52
+6
SOTA



Очередная утечка у Госуслуг. Украинские хакеры выложили в открытый доступ больше миллиона строк с личными данными россиян Выборочная проверка случайных записей опубликованного файла подтверждает достоверность украденных данных.
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19.12.2022 23:41
+6
КРИМський бандерівець



Бавовна сталася на в'їзді в окупований Крим в районі Чонгара.Акающий окупант-далекобійник виє: "На Чонгаре машину подорвали, короче, колону! Похоже, чет попало, или ракета, или не знаю! На Чонгарской границе хохлы начали доставать, бл*ть, до перешейка, нах*й! Всё, п*здец! 1/x

https://twitter.com/i/status/1604940232151142401
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19.12.2022 23:57
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19.12.2022 23:37 Відповісти
на фото два підаруси.
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19.12.2022 23:40 Відповісти
SOTA



Очередная утечка у Госуслуг. Украинские хакеры выложили в открытый доступ больше миллиона строк с личными данными россиян Выборочная проверка случайных записей опубликованного файла подтверждает достоверность украденных данных.
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19.12.2022 23:41 Відповісти
це означає шо після случайнай смєрті коє кого коє хто абасрался...
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19.12.2022 23:42 Відповісти
Лукашенко ще трішки відбивається, щоб відкинути вимоги Росії щодо подальшого зближення.
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19.12.2022 23:43 Відповісти
Лука до всрачки боїться в мааскву потикатись. Отруять а спишуть на інфаркт.
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19.12.2022 23:44 Відповісти
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19.12.2022 23:44 Відповісти
Ломброзо прав
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19.12.2022 23:46 Відповісти
Нагибатиме Луку до участі у війні.
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19.12.2022 23:45 Відповісти
уже 9 месяцев как нагибает,у усатого хитрожопа видно хребет в другую сторону что не нагибаеться)))....не удивлюсь если под конец кацапстана,хитрозачесаный еще и войну кацапу обьявит))) и коленьку за собой тягает учит хитрожопному искуству
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20.12.2022 00:15 Відповісти
Ну ... Лука моцно залежний від москальських "дешевих ресурсів " ... + агенства у КГБ ?
Але крутиться , як може , І з ЕС пробував співпрацювати
Прийде час - і зобачимо - хто розумніший
А за надання території Білорусії - для агресії - прийдеться відповідати
Але , тут ще може відвертеться ...
А вже прямо направити війська Білорусії на війну ...
Ні свій народ , ні західні лідери та люди - його не зрозуміють
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20.12.2022 06:01 Відповісти
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19.12.2022 23:45 Відповісти
https://rubryka.com/2022/12/19/prolunaly-vybuhy-na-krymskomu-pereshyjku-u-chongari/ в сімферополь нє паєду
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19.12.2022 23:47 Відповісти
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19.12.2022 23:52 Відповісти
КРИМський бандерівець



Бавовна сталася на в'їзді в окупований Крим в районі Чонгара.Акающий окупант-далекобійник виє: "На Чонгаре машину подорвали, короче, колону! Похоже, чет попало, или ракета, или не знаю! На Чонгарской границе хохлы начали доставать, бл*ть, до перешейка, нах*й! Всё, п*здец! 1/x

https://twitter.com/i/status/1604940232151142401
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19.12.2022 23:57 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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20.12.2022 01:24 Відповісти
ГУР все больше скатывается на уровень Жданова и Арестовича. У них там есть вообще трудовой договор что ли? Пусть почитают что там вообще написано на счет их обязанностей.
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20.12.2022 00:14 Відповісти
А хто там у ГУР так вважає - жінка Гогілашвілі? А що ви там вважали напередодні вторгнення кацапів? Може напрямки з Білорусі та Криму поклали на стіл головнокомандуючому? Чи про...бали?
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20.12.2022 00:21 Відповісти
На мою думку Путин хоче анексуват РБ. Якщо Україна переможе, то й РБ не залишиться з РБ. Тиха анексія, заміна на своїх и не потрібно нікого питати коли и як заходити в Україну, та ще вояків набрати на війну!
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20.12.2022 04:31 Відповісти
Вот же гнида суеверная.
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
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20.12.2022 06:30 Відповісти
 
 