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У Києві 10 котелень без стабільного електропостачання: 144 будинки можуть залишитися без опалення, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

кличко

Мер Києва Віталій Кличко попереджає, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у 144 житлових будинках міста можуть виникнути перебої з теплопостачанням.

Про це столичний голова повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.

В результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

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Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі. Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:

Дарницький район
Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район
Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район
Школа №82, вул. Шпака, 4
Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
Школа №102, вул. Шулявська 10-12
Фаховий коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А

Солом’янський район
Школа №69, вул. Донецька, 25
Школа № 64, вул. Ушинського, 32
Школа №43, вул. Преображенська, 17
Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами:
вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися", - розповів Кличко.
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Сьогодні читав що Порошенко передав Миколаєву мобільну котельну. Мені, як миколаївцю, не зрозуміло чому не Києву, адже в столиці ситуація набагато гірше?
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20.12.2022 00:13 Відповісти
Більше подають тому, хто має жалібніший вигляд.
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20.12.2022 00:31 Відповісти
Відмовтеся від мобільної котельні і відправте її куди вважаєте за потрібне.
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20.12.2022 04:25 Відповісти
Миколаїв це часом не те місто, яке утюжили артою 8 місяців, знищивши купу житлових будинків?
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11.01.2023 00:43 Відповісти
Хтось скаже цьому Віталіку, що треба щось робити? Вуличні туалети, запас дров, бочки для обігріву, палатки у кожному дворі, куди 2 млн людей він збирається евакуювати? У них тут робота, яка їх годує, яка підтримує обороноздатність країни! Казковий...
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20.12.2022 01:29 Відповісти
Віталік вам туалет має зробити? А самі ви не хочете собі щось зробити? Ніякий віталік не зможе зробити все сам.
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20.12.2022 04:28 Відповісти
Так може Віталік ще має 2 млн щоденно особисто сраку підтирати, самі ж не здатні?
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11.01.2023 00:45 Відповісти
Вже 25 годин без світла. Київ. Правий берег
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20.12.2022 08:23 Відповісти
 
 