Венеційська комісія радить Україні збільшити кількість міжнародних експертів при відборі суддів до КС
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Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
23 листопада Венеційська комісія вже публікувала невідкладний висновок щодо законопроєкту, який Верховна Рада ухвалила у грудні. Тоді комісія зазначала: загалом законопроєкт сприяє реалізації попередніх рекомендацій, але ще є куди вдосконалюватися. Зокрема комісія закликала використати попередні висновки щодо гарантій незалежності, неупередженості та ефективності Дорадчої групи експертів (ДГЕ), поки документ перебуває на розгляді в парламенті.
Вже після ухвалення законопроєкту Венеційська комісія опублікувала новий висновок, де знову наголосила на важливості незалежної роботи ДГЕ.
З-поміж іншого комісія рекомендує:
- спростити процедуру обрання члена ДГЕ парламентом, щоб уникнути паралізації інституції;
- передбачити, щоб ДГЕ надавала відповідному органу імена перевірених кандидатів разом з оцінкою моральних якостей, у тому числі чесності та професійної компетентності кожного кандидата (від невідповідного до придатного до дуже придатного). Ці оцінки мають бути доступними для громадськості; а кандидати, яких ДГЕ визнає "непридатними", повинні бути виключені з подальшого розгляду та не повинні бути обрані органами призначення;
- передбачити в законі рішення у випадках, коли ДГЕ не може ухвалити рішення. Поки ДГЕ працюватиме з міжнародними членами, кількість її членів має бути збільшена до 7. Причому сьомий член має бути за міжнародною квотою.
Будь ласка, зачекайте...
Але, справді, засудженого суддю-злочинця не пригадую...
Виконуйте!
Очікувано!
Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний суд України.
Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.
Й ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди , його протягли руками СН , ОПЗЖ і інших . Зараз маємо великі ризики узурпації КС владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центу. Це небезпечно для всієї судової системи і демократіі вцілому.
Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим- часто біда.
У висновку Венеційскоі комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.
Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи, й обов'язковому включенні туди представників громадськості і міжнародних експертів.
ВР голосами СН і ОПЗЖ , Довіри і Майбтнього прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З'їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади.
Не знаю, як за це можна було
голосувати….