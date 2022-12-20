Венеційська комісія радить Україні збільшити кількість міжнародних експертів при відборі суддів до КС

Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

23 листопада Венеційська комісія вже публікувала невідкладний висновок щодо законопроєкту, який Верховна Рада ухвалила у грудні. Тоді комісія зазначала: загалом законопроєкт сприяє реалізації попередніх рекомендацій, але ще є куди вдосконалюватися. Зокрема комісія закликала використати попередні висновки щодо гарантій незалежності, неупередженості та ефективності Дорадчої групи експертів (ДГЕ), поки документ перебуває на розгляді в парламенті.

Вже після ухвалення законопроєкту Венеційська комісія опублікувала новий висновок, де знову наголосила на важливості незалежної роботи ДГЕ.

З-поміж іншого комісія рекомендує:

спростити процедуру обрання члена ДГЕ парламентом, щоб уникнути паралізації інституції;

передбачити, щоб ДГЕ надавала відповідному органу імена перевірених кандидатів разом з оцінкою моральних якостей, у тому числі чесності та професійної компетентності кожного кандидата (від невідповідного до придатного до дуже придатного). Ці оцінки мають бути доступними для громадськості; а кандидати, яких ДГЕ визнає "непридатними", повинні бути виключені з подальшого розгляду та не повинні бути обрані органами призначення;

передбачити в законі рішення у випадках, коли ДГЕ не може ухвалити рішення. Поки ДГЕ працюватиме з міжнародними членами, кількість її членів має бути збільшена до 7. Причому сьомий член має бути за міжнародною квотою.

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