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Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про війну РФ проти України, – Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ван,блінкен

Під час поїздки держсекретаря США Етоні Блінкена до Китаю, який має відбутися на початку наступного року, сторони обговорюватимуть війну РФ проти України.

Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли держсекретар вирушить до Пекіна, що, як ми очікуємо, відбудеться в якийсь момент на початку наступного року, війна росії проти України буде на порядку денному", - сказав Прайс.

За його словами, Китай, хоч і заявляє про нейтралітет у цьому конфлікті, але підтримує тісні зв’язки з Росією. Дипломат нагадав, що США застерегли Пекін від надання Росії військової допомоги аби від сприяння в ухилянні від санкцій.

"Ми дуже уважно стежимо за діяльністю Пекіна в цій конкретній сфері", - зазначив Прайс.

США також сподіваються, що КНР використає свій вплив на РФ, щоб допомогти покласти край "цій жорстокій війні".

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За словами речника, Сполучені Штати та інші країни очікують, що КНР як член Ради Безпеки "дійсно вірить і фактично дотримується принципів, які були в основі зовнішньої політики Китаю протягом десятиліть, - незалежність, територіальна цілісність, суверенітет".

"Це те, що КНР нібито послідовно відстоює в рамках системи ООН та міжнародної системи загалом – і країни по всьому світу хочуть це побачити", - сказав Прайс.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Я так думаю що Китаю зроблять "дуже цікаву пропозицію" від якої він не відмовиться - В обмін на зобов"язання не чіпать Тайвань США "закриють очі" на анексію Сибіру
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20.12.2022 03:48
+1
та Китаю взагалі байдуже, їх цікавить тільки мірятись піськами з США
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20.12.2022 02:24
+1
Да просто хочется мне так.
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20.12.2022 07:14
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20.12.2022 02:05 Відповісти
Это японцы, вы чего их не отличаете ?
Китайцы, Японцы и Корейцы - сильно различаются.
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20.12.2022 05:03 Відповісти
Да просто хочется мне так.
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20.12.2022 07:14 Відповісти
та Китаю взагалі байдуже, їх цікавить тільки мірятись піськами з США
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20.12.2022 02:24 Відповісти
Я так думаю що Китаю зроблять "дуже цікаву пропозицію" від якої він не відмовиться - В обмін на зобов"язання не чіпать Тайвань США "закриють очі" на анексію Сибіру
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20.12.2022 03:48 Відповісти
Тайвань незалежна країна, основний союзник США поза НАТО !!! Крим це Україна !!! різний кацапській, комуно-кацапській, совковий, окупаційний біоннепотріб в Криму ніхто і звати його ніяк !!!
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20.12.2022 05:41 Відповісти
та це кінчений, зранку такі інколи набігають, скоро адмін прийде і це одоробло зникне
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20.12.2022 05:45 Відповісти
ну у вас утро у меня еще 19.12 23:30

на Тайване живут Китайцы и не как не Тайваньцы
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20.12.2022 06:32 Відповісти
на Тайвані живуть Тайванці !!! У Косово албанці-косовари !!! Крим це Україна, Карабах це Азербайджан, "пмр" - Молдова, "апхазія", "півд.осетія" це Грузія !!! паРаша ***** ніхто і звати її ніяк !!!
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20.12.2022 06:53 Відповісти
98 % населения Тайваня - этнические китайцы
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20.12.2022 06:56 Відповісти
ум що ??? через те вони вільні люди повинні жити в цій жовтій комуністичній імперії зла і тюрмі народів зі схибленим сцарем сянь-зень піном ??? угурам, іншим пригнобленим малим народом Тібету, тощо Китай коли незалежіність дасть ???
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20.12.2022 07:02 Відповісти
свали в свою гавань, кацап
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20.12.2022 05:43 Відповісти
 
 