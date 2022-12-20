Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про війну РФ проти України, – Держдепартамент США

Під час поїздки держсекретаря США Етоні Блінкена до Китаю, який має відбутися на початку наступного року, сторони обговорюватимуть війну РФ проти України.

Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли держсекретар вирушить до Пекіна, що, як ми очікуємо, відбудеться в якийсь момент на початку наступного року, війна росії проти України буде на порядку денному", - сказав Прайс.

За його словами, Китай, хоч і заявляє про нейтралітет у цьому конфлікті, але підтримує тісні зв’язки з Росією. Дипломат нагадав, що США застерегли Пекін від надання Росії військової допомоги аби від сприяння в ухилянні від санкцій.

"Ми дуже уважно стежимо за діяльністю Пекіна в цій конкретній сфері", - зазначив Прайс.

США також сподіваються, що КНР використає свій вплив на РФ, щоб допомогти покласти край "цій жорстокій війні".

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За словами речника, Сполучені Штати та інші країни очікують, що КНР як член Ради Безпеки "дійсно вірить і фактично дотримується принципів, які були в основі зовнішньої політики Китаю протягом десятиліть, - незалежність, територіальна цілісність, суверенітет".

"Це те, що КНР нібито послідовно відстоює в рамках системи ООН та міжнародної системи загалом – і країни по всьому світу хочуть це побачити", - сказав Прайс.