Участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною попри зустріч Лукашенка та Путіна, - ISW
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Білоруський та російський диктатори обговорювали формування "єдиного оборонного простору".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери відзначили, що Білорусь нібито стикається з "західною загрозою".
Водночас Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" ситуації на зовнішніх кордонах "Союзної держави".
"Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу", - йдеться у звіті.
Також білоруський диктатор зазначив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер", при цьому Путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування "єдиного оборонного простору".
ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною.
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Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Дякую всім тим, хто нас не кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем -
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, і вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу расію.
...Чом відводиш очі, білорусь?
Василь Шевченко
Про яке прощення взагалі можна згадувати?
Це попівське толерастичне слово для слабодухих треба забути.
І вивчити слово ВЕНДЕТТА.