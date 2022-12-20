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Участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною попри зустріч Лукашенка та Путіна, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко,путін

Білоруський та російський диктатори обговорювали формування "єдиного оборонного простору".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери відзначили, що Білорусь нібито стикається з "західною загрозою".

Водночас Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" ситуації на зовнішніх кордонах "Союзної держави".

"Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу", - йдеться у звіті.

Також білоруський диктатор зазначив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер", при цьому Путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування "єдиного оборонного простору".

ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Вот же гнида суеверная.
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
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20.12.2022 06:55
+3
"На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом"
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20.12.2022 07:48
+2
Задовбало оте "не прощу росію".
Про яке прощення взагалі можна згадувати?
Це попівське толерастичне слово для слабодухих треба забути.
І вивчити слово ВЕНДЕТТА.
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20.12.2022 14:06
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Вот же гнида суеверная.
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
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20.12.2022 06:55 Відповісти
россия передала белорусии табуретку без сиденья и вазелин
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20.12.2022 07:08 Відповісти
За шо ім вже говорити -- по вуха в гімні . Пригає -- бодрячка включає -- пригав би ти в чортів на розжареніи сковорідці .
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20.12.2022 07:22 Відповісти
вже дістало це гадання на ромашці: буле, не буде
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20.12.2022 07:29 Відповісти
"На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом"
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20.12.2022 07:48 Відповісти
".....можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого..." - що це за така дата - 17 лютого?
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20.12.2022 07:55 Відповісти
Деякі пацріоти вже почали драпати у Польщу...
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20.12.2022 08:23 Відповісти
Рашистам немає прощення!

З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Дякую всім тим, хто нас не кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем -
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, і вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу расію.
...Чом відводиш очі, білорусь?

Василь Шевченко
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20.12.2022 12:05 Відповісти
Задовбало оте "не прощу росію".
Про яке прощення взагалі можна згадувати?
Це попівське толерастичне слово для слабодухих треба забути.
І вивчити слово ВЕНДЕТТА.
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20.12.2022 14:06 Відповісти
Ага, чекаємо у травні "шашлики 2"
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20.12.2022 13:39 Відповісти
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20.12.2022 13:46 Відповісти
Білоруський та російський диктатори обговорювали формування "єдиного оборонного простору". Джерело: https://censor.net/ua/n3388050 А теперь , получается они будут , друг друга защищать , а так как часть территории Украины включены на расию , то юридически он будет (упырь ) помогать защищать , а не вступать в войну
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20.12.2022 15:39 Відповісти
Було б непогано,якби хто доповів Інституту вивчення війни (ISW),що Білорусь вже з 24-го лютого приймає участь у війні з Україною
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20.12.2022 17:07 Відповісти
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21.12.2022 00:04 Відповісти
 
 