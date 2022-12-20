Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни, щоб запобігти ризикам з-за кордону та зрадникам на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.
"Будь-які спроби його (кордону. - Ред.) порушення необхідно швидко та ефективно припиняти всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - додав російський диктатор.
Путін доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.
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Це вкрай важливо!
50% манії величі + 50% манії переслідування.
- Навколо вороги, один я, великий, мудрий і непереможний, рятую вас усіх. Ну і кінець теж буде типовий, правда, способи різні - табакерка, подушка на обличчя, куля, петля, черешок від лопати в жопі або, ******* російське "ноу-хау", кувалдою по голові.
Запрети уже руским холопам Yutube.
Их коменты тупые достали.