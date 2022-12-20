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Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни, щоб запобігти ризикам з-за кордону та зрадникам на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону. - Ред.) порушення необхідно швидко та ефективно припиняти всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - додав російський диктатор.

Путін доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Типова картина параної згасаючого диктатора:
50% манії величі + 50% манії переслідування.
- Навколо вороги, один я, великий, мудрий і непереможний, рятую вас усіх. Ну і кінець теж буде типовий, правда, способи різні - табакерка, подушка на обличчя, куля, петля, черешок від лопати в жопі або, ******* російське "ноу-хау", кувалдою по голові.
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20.12.2022 08:09
+5
Скоріше за все - подохне само і буде кілька днів валятися в калюжі власної сечі, як сталін. А його сцикливе оточення буде ходити навшпиньках навколо і підслуховувати під дверима, боячись їх відкрити. Славетний кінець "вєлікАвА" диктатора.
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20.12.2022 08:17
+4
Особливо треба посилювати контроль за "суспільством", бо їхнє "суспільство" дуже це любить: "сільная рука" - це їхня мрія!
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20.12.2022 08:20
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Окрім "посилити" зазвичай ще необхідно "расширіть", "углубіть", "отнєстись самим серьйозним образом" і так далі.
Це вкрай важливо!
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20.12.2022 08:08 Відповісти
Або його знамените "нет времени на роскачку".
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20.12.2022 08:38 Відповісти
...ПрАашу атнестись с пАниманием....
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20.12.2022 09:53 Відповісти
Типова картина параної згасаючого диктатора:
50% манії величі + 50% манії переслідування.
- Навколо вороги, один я, великий, мудрий і непереможний, рятую вас усіх. Ну і кінець теж буде типовий, правда, способи різні - табакерка, подушка на обличчя, куля, петля, черешок від лопати в жопі або, ******* російське "ноу-хау", кувалдою по голові.
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20.12.2022 08:09 Відповісти
Скоріше за все - подохне само і буде кілька днів валятися в калюжі власної сечі, як сталін. А його сцикливе оточення буде ходити навшпиньках навколо і підслуховувати під дверима, боячись їх відкрити. Славетний кінець "вєлікАвА" диктатора.
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20.12.2022 08:17 Відповісти
Звичайно краще судити для наглядності для інших диктаторів, але можно і як Каддафі .
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20.12.2022 09:01 Відповісти
Як на мене, то варiант з умовною "табакеркою" дедалi стає бiльш вiрогiднiшим..
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20.12.2022 09:56 Відповісти
Особливо треба посилювати контроль за "суспільством", бо їхнє "суспільство" дуже це любить: "сільная рука" - це їхня мрія!
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20.12.2022 08:20 Відповісти
В народі бродіння -- царь ненастоящии .
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20.12.2022 08:21 Відповісти
Ну - ВСЕ Пора встановлювать "залізну завісу" Бо "******** Путіна народ" з Росії весь порозбігається (правда - бігти особливо нема куди - майже усі сусіди зараз сприймають росіян як "зачумлених"
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20.12.2022 08:21 Відповісти
А есть такое слово "присікати"?
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20.12.2022 08:28 Відповісти
Один боїться всіх, а всі бояться одного.
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20.12.2022 08:28 Відповісти
Молодец.
Запрети уже руским холопам Yutube.
Их коменты тупые достали.
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20.12.2022 08:42 Відповісти
Війна стариков проти майбутнього
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20.12.2022 12:04 Відповісти
 
 