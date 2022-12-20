Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Впродовж доби росіяни вбили трьох цивільних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному. Ще 5 людей в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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