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Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Впродовж доби росіяни вбили трьох цивільних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному. Ще 5 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб дістали поранення, - ОВА 01

Автор: Богдан Гуньковський
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