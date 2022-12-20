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КМДА (1463) Метрополітен (759) електроенергія (1910)

Через перепади напруги у київському метро обмежували рух "червоною" гілкою: Енергетики ліквідували всі несправності (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

метро

У столичному метро рух червоною лінією здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено", - йдеться в повідомленні.

Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлено додатково.

Пізніше мер Віталій Кличко повідомив: "Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Це звісно *******, але шо робити з відсутністю світла на всій дарниці, русановці, березняках, троєщині?
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20.12.2022 09:19 Відповісти
 
 