ООН не хоче розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні, - США
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США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.
"Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування", - сказав він.
Крім США, про те, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, заявляють Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.
Нагадаємо, у жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Що вони там переглянуть? Чим? Певно, сліпою кишкою? Що там Іран, на якому клейма нема де ставити, засудив?
ООН гениальне творіння т. Сталіна.
Надійну конструкцію задумав і створив т. Сталін: врахував недоліки Ліги націй, боягузливість, лукавство, фарисейство, зрадливість, флюгерство, опортуністичність, продажність... т.зв. західних демократій. Китай "подтянул", сісілістіческій лагерь і "колоніальниє страні" с їх невмєшательством...
Все передбачив т. Сталін...
Давто помер т. Сталін, немає вже СССР, КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, а творєніє т. Сталіна надьожно служіт тЬОмним дєлам... наслєдніков Сталіна...
І "США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки"
Оон, это таже лига наций, но вид сбоку. Но ничего другого человечество придумать не может.
Человечество, это неудачный проект и в итоге будет самоуничтожено, потому как не развивается сообща, а пожирает само себя, к сожалению.
Вона про те, з якою наполегливістю і методичністю вуйко Сем заганяє бридкого чалмоголового щура в куток, щоб там один раз добре цюкнути його дрючком по голові.
Колективні англо-сакси сплять і бачать, щоб любителі банних рушників зробили останню фатальну дурницю: дали коzломордим пару балістичних ракет.
"Священна помста" буде страшна!