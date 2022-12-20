УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6583 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
8 996 37
безпілотник (2102) Іран (1342) ООН (2768) Росія (47279) США (14499) Вуд (4) дрони (2529)

ООН не хоче розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні, - США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування", - сказав він.

Крім США, про те, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, заявляють Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

Також читайте: Росія отримала нову партію "Шахедів", - ГУР

Нагадаємо, у жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Бо ООН й надалі просто лайНОО...
показати весь коментар
20.12.2022 09:12
+23
Не дуже й треба. З ООН толку, як з козла молока. ФІФА номер 2.
показати весь коментар
20.12.2022 09:17
+15
Як нажаль виявилось, більшість міжнародних організацій - забюрократизовані та пронизані корупцією відстійники для політиків, строк придатності яких закінчився.
показати весь коментар
20.12.2022 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо ООН й надалі просто лайНОО...
показати весь коментар
20.12.2022 09:12 Відповісти
ООН должна утилизироваться , как пособниЦА ТЕРРОРСТОВ -РАШИСТОВ , Ирана и АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНАЯ КУЧА ПУСТОПОРОЖНИХ, ВЕЧНО ОЗАБОЧЕННЫХ циничныхБАЛАБОЛОВ ‼️
показати весь коментар
20.12.2022 10:12 Відповісти
Гутерріш дав маху .
показати весь коментар
20.12.2022 09:15 Відповісти
Ой вэй,лучше бы он дал тому Маху....
показати весь коментар
20.12.2022 09:17 Відповісти
Мах свіи чоловік .
показати весь коментар
20.12.2022 09:19 Відповісти
Не дуже й треба. З ООН толку, як з козла молока. ФІФА номер 2.
показати весь коментар
20.12.2022 09:17 Відповісти
Найсмішніше, що всі це знають, але продовжують годувати стадо цих мерзенних високооплачуваних дармоїдів. Був за них узявся Трамп, але на нього накинулася вся червона мерзота.
показати весь коментар
20.12.2022 09:25 Відповісти
трамп має сидіти в турмі
показати весь коментар
20.12.2022 09:43 Відповісти
Для цього є американське правосуддя, а не "демків". Воно визначить. І це жодним чином не стосується того, що він вважав ООН за лайно. Як і я вважаю.
показати весь коментар
20.12.2022 11:12 Відповісти
так, але не з благими намірами він на них накинувся
показати весь коментар
20.12.2022 11:02 Відповісти
Що за маячня? Він не хотів годувати дармоїдів. І всю Європу товк у лайно, вимагаючи збільшити видатки на оборону. Навіть погрожував забрати своїх вояків з Німеччини. Який тоді галас був. І що? Він помилявся? Тепер Німеччина збільшує військовий бюджет на сотні мільярдів євро.
показати весь коментар
20.12.2022 11:08 Відповісти
Ви абсолютно праві.
показати весь коментар
20.12.2022 12:18 Відповісти
Як нажаль виявилось, більшість міжнародних організацій - забюрократизовані та пронизані корупцією відстійники для політиків, строк придатності яких закінчився.
показати весь коментар
20.12.2022 09:19 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 09:19 Відповісти
Треба розігнать те оон
показати весь коментар
20.12.2022 09:21 Відповісти
І створити Лігу націй ))))))))))
показати весь коментар
20.12.2022 09:27 Відповісти
Лигу Сексуальных Реформ
показати весь коментар
20.12.2022 09:39 Відповісти
ООН - дармоїди, паразити, нікчемні пожирателі грошей платників податків!
показати весь коментар
20.12.2022 09:25 Відповісти
Якась дивна подача черговості інформації, бо унизу, що ООН розслідування проводить по мопедам....
показати весь коментар
20.12.2022 09:27 Відповісти
Кто не с нами - тот против нас.
показати весь коментар
20.12.2022 09:29 Відповісти
оон наху-
показати весь коментар
20.12.2022 09:33 Відповісти
"Натомість російський представник в ООН Дмитро Полянський заявив, що у випадку участі фахівців ООН в цьому розслідуванні «росія перегляне відносини» з ООН[6]. Іран також засудив українську ініціативу розслідувати походження іранських безпілотників в росії із залученням представників ООН[7]." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_2231#%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
Що вони там переглянуть? Чим? Певно, сліпою кишкою? Що там Іран, на якому клейма нема де ставити, засудив?
показати весь коментар
20.12.2022 09:34 Відповісти
оон, крацний крєст та інші такі збіговиська проявили себе як імпотенти які або нездатні нічого вдіяти або підігрують кацапам за прайс малий
показати весь коментар
20.12.2022 09:37 Відповісти
ООН не хоче розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні,

ООН гениальне творіння т. Сталіна.

Надійну конструкцію задумав і створив т. Сталін: врахував недоліки Ліги націй, боягузливість, лукавство, фарисейство, зрадливість, флюгерство, опортуністичність, продажність... т.зв. західних демократій. Китай "подтянул", сісілістіческій лагерь і "колоніальниє страні" с їх невмєшательством...
Все передбачив т. Сталін...

Давто помер т. Сталін, немає вже СССР, КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, а творєніє т. Сталіна надьожно служіт тЬОмним дєлам... наслєдніков Сталіна...
І "США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки"
показати весь коментар
20.12.2022 09:38 Відповісти
Наскільки мені відомо, Антоеіу Гуттьєреш не є громадянином США, а ООН розміщується на штатівській території. Розумієте натяк? 😊 Тобто Гуттєрішу, чи його домочадцям завжди можна створити проблеми на кордоні для пробудження у нього правильного мислення.
показати весь коментар
20.12.2022 09:39 Відповісти
Зря закрыли Спортлото.
показати весь коментар
20.12.2022 09:40 Відповісти
Зачем вообще писать что-то про оон. Они в серьезных конфликтах не могут ничего. Тем более, если в совбезе оон сидит агрессор с правом вето и которого убрать оттуда невозможно. Зачем цитировать этого Гутерриша? Он просто получает зарплату и сам понимает, как мало может его организация.
Оон, это таже лига наций, но вид сбоку. Но ничего другого человечество придумать не может.
Человечество, это неудачный проект и в итоге будет самоуничтожено, потому как не развивается сообща, а пожирает само себя, к сожалению.
показати весь коментар
20.12.2022 09:41 Відповісти
ООН беззуба "кантора"! Після війни треба оту "банду" розігнати, бо вона може лише бла-бла і тринькання грошей!
показати весь коментар
20.12.2022 09:53 Відповісти
А шо так можно было Это даёт зелёный свет на кошмаринье ирана . Персы доиграются
показати весь коментар
20.12.2022 09:55 Відповісти
О, виявляється, існує ще більший сц*кун, ніж Бiдон?
показати весь коментар
20.12.2022 09:58 Відповісти
Красный крест, до 45-го року заперечував загибель, в'язних концтаборів ,від тортур та страт .
показати весь коментар
20.12.2022 10:03 Відповісти
Ця новина зовсім не про імпотентне оон.

Вона про те, з якою наполегливістю і методичністю вуйко Сем заганяє бридкого чалмоголового щура в куток, щоб там один раз добре цюкнути його дрючком по голові.

Колективні англо-сакси сплять і бачать, щоб любителі банних рушників зробили останню фатальну дурницю: дали коzломордим пару балістичних ракет.

"Священна помста" буде страшна!
показати весь коментар
20.12.2022 10:07 Відповісти
Я вижу единственный способ избавиться от россии на международном уровне: все нормальные страны должны покинуть ООН и создать новую организацию. Если США уйдут, то и остальные потянутся.
показати весь коментар
20.12.2022 10:19 Відповісти
В 21 столітті не працюють міжнародні норми законів....ми повернулися в середньовіччя?
показати весь коментар
20.12.2022 10:45 Відповісти
Но за то баблишко за зерно считать в самый раз а какие то там дроны подумаеш...
показати весь коментар
20.12.2022 11:55 Відповісти
 
 