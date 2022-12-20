500 1
Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також було завдано ракетного удару.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. ... Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів загинули 2 особи, 3 людини дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар20.12.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...