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Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські загарбники обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також було завдано ракетного удару.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. ... Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів загинули 2 особи, 3 людини дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Херсонщини росіянами: Загинули 2 особи, 5 цивільних госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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20.12.2022 09:23 Відповісти
 
 