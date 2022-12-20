Путін намагається перекласти відповідальність за військові поразки на інших, - британська розвідка
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16 грудня президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб "спеціальної військової операції". Мета цього візиту - продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Путін зустрівся з низкою високопоставлених офіцерів, у тому числі з начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Він зробив пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.
На думку британських розвідників, ця зрежисована зустріч мала на меті продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".
Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності й зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова", - наголошується у повідомленні Міноборони Британії.
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