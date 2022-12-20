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Путін (21449) розвідка (3621) Шойгу (575) Суровікін Сергій (47) Герасимов Валерій (41)

Путін намагається перекласти відповідальність за військові поразки на інших, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

16 грудня президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб "спеціальної військової операції". Мета цього візиту - продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter  Міністерства оборони Великої Британії.

Путін зустрівся з низкою високопоставлених офіцерів, у тому числі з начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Він зробив пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

На думку британських розвідників, ця зрежисована зустріч мала на меті продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності й зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова", - наголошується у повідомленні Міноборони Британії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
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20.12.2022 09:39
+6
Великому человеку всяк недоброжелатель норовит в штаны насрать!
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20.12.2022 09:37
+5
***** одним словом
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20.12.2022 09:42
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Великому человеку всяк недоброжелатель норовит в штаны насрать!
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20.12.2022 09:37 Відповісти
та вже насрали притому багато раз...
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20.12.2022 09:39 Відповісти
І в штани, і в чемодан, і весь бункер засрали ...
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20.12.2022 09:50 Відповісти
А хто "вєлікій чєловєк"? путен "нє чєловєк"-він *уйло, велике *уйло!
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20.12.2022 09:56 Відповісти
Карлік- ********
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20.12.2022 11:15 Відповісти
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20.12.2022 09:39 Відповісти
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20.12.2022 10:55 Відповісти
***** патамушта.
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20.12.2022 09:39 Відповісти
Якеж воно кончене...
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20.12.2022 09:40 Відповісти
***** одним словом
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20.12.2022 09:42 Відповісти
Хаи перекладає а ті хаи на нього валять -- може якись кіпіш і вииде .
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20.12.2022 09:42 Відповісти
Путін почав війну, путін призначив цих осіб на посади, а винна баба маня із дерєвні куєво.
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20.12.2022 09:45 Відповісти
Прям как мой бывший нвчальник. Когда плюсы - это его заслуга, когда косяк - это Кущ виноват.
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20.12.2022 09:46 Відповісти
Знайома ситуація, життєва ))
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20.12.2022 09:51 Відповісти
Ще коли на пару в теніс грати
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20.12.2022 10:05 Відповісти
Кущ, допиз@ишся в мене....
)
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20.12.2022 09:59 Відповісти
Владимир Иваныч, ты штоле?
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20.12.2022 10:03 Відповісти
дві людини на земній кулі "токсичні ,смердячі трупами вбитих людей і вимазані в людській крові " бульбенфюрер і куйло всія рабсєї
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20.12.2022 10:16 Відповісти
сидеть точно будет Пригожин, если доживет до суда. остальные застрелятся или откупятся
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20.12.2022 10:39 Відповісти
Так він же цар (царьок), а цар неможе бути поганим, погані боярє. Замозакохане ху-ло!
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20.12.2022 10:55 Відповісти
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20.12.2022 10:56 Відповісти
Если бы он один был *****. Но в Мордоре почти весь контингент такое коллективное *****.
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20.12.2022 11:03 Відповісти
Он просто питерский жулик которому подфартило и который от безнаказанности потерял берега.
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20.12.2022 12:19 Відповісти
 
 