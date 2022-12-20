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Новини За кордоном
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Конгрес США (852) США (14499)

Конгрес США хоче виділити Україні і союзникам по НАТО $44,9 млрд термінової допомоги, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,сенат,конгрес

У Конгресі США представлено законопроєкт з фінансування уряду на $1,7 трлн. Він передбачає $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомило агентство Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.

Лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроєкту та відправку його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду.

Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.

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До законопроєкту включено $44,9 млрд доларів США у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Невдача з ухваленням законопроєкту може призвести до часткового призупинення роботи уряду США в суботу напередодні Різдва, і, можливо, до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників 3 січня.

Переговорники у Конгресі працювали протягом вихідних, щоб додати останні поправки у законопроєкт, який ще може бути змінений Палатою представників або Сенатом.

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У листопаді президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Автор: Ольга Лузан
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Бідні союзники по НАТО дуже страждають без допомоги з США.
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20.12.2022 10:00 Відповісти
Це на ремонт Бундерсферу їхні гаубиці та танки з літаками. А то меркельша штаузі все просрала в інтересах вальоді
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20.12.2022 10:04 Відповісти
Лайк!
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20.12.2022 10:41 Відповісти
Всі притомні народи повинні озброюватись,інакше виродки кацапські,іранські,китайські,і тому подібні все знищать
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20.12.2022 11:00 Відповісти
дыбилы... лучшебы Абрамсы и Ф-16 предоставили... за Пэтриоты вообще умолчим... а бабосы слуги отдадут тем кому служат... явно не Украинцам...
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20.12.2022 11:19 Відповісти
Что,когда и вкаком колличестве нам конкретно с этого перепадет?
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20.12.2022 12:29 Відповісти
 
 