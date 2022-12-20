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війна (56641) Київська область (3133) Кулеба Олексій (136) блекаут (20)

Світло на Київщині почнуть давати уже сьогодні, але потрібно ще 2-3 доби на відновлення, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

світло

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що блекаут в деяких районах Київської області може тривати ще кілька днів - до 23 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Йдуть відновлювальні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що внаслідок обстрілів, які відбули в ніч на 19 грудня, ситуація з енергетикою в регіоні зараз дуже важка. Проте світло в домівки почнуть давати вже сьогодні.

"Електроенергію будуть давати вже сьогодні", - наголосив глава ОВА.

Читайте: Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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І я навіть знаю, куди будуть давати в першу чергу - у лікарні, школи, дітсадки, усі які, по "счастливому стечению обстоятельств" розташовані компактно на майданчику між Києвом та Ірпінем/Бучею.
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20.12.2022 11:24 Відповісти
по "счастливому стечению обстоятельств" в Коцюбинському, що розташоване компактно на майданчику між Києвом та Ірпінем/Бучею, вже два місяці нема опалення і світло по дві три години на добу, в садочках, школах, а лікарня взагалі зачинена... немає електрико - немає опалення і водопостачання.
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20.12.2022 12:34 Відповісти
ЖК Софія та ЖК Слобідка розтошовані у Софіївській Борщагівці, це між Києвом та Ірпінем/Бучею. Але світло, а головне ОПАЛЕННЯ, яке у нас напряму залежить від електрики, ми вже понад два місяці бачимо по 2-3 години на добу і це незалежно від обстрілів. Наші діти без опалення хворіють, але нікому до цього діла немає. Неодноразово запитувала у ДТЕК: чому з одного боку вулиці завжди екстренні вимикання , а на другому боку вулиці (ЖК Щасливий, Волошковий, Софіївський посад) навіть планових відключень майже немає. Світло та опалення у них вимикають на 1-2 години 1 раз на 2-3 доби. Відповідь ДТЕКУ - нам зручно вас (ЖК Софія та ЖК Слобідка) відключати! Ну як можна вірити чиновникам ДТЕКу які свою зручність маскують під екстренні вимикання. А самі продовжують продавати електрику за кордон.
Тобто у ЖК Софія та ЖК Слобідка вже понад 2 місяці тільки екстренні вимикання незалежно від того були прильоти чи ні!!!
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20.12.2022 12:00 Відповісти
Ірпінь, буд 46 по вул.Лісовій... Cвітла нема вже понад 32 год... При цьому періодично "вилазить" якийсь топ-чиновник від ДТЕКу в костюмі, еквівалентному 2-3 моїм річним зарплатам, і розповідає, що все от-от налагодиться... Стільки то відсотків підключили, стільки то майже підключили, які енергетики герої і т.д.... Я не можу пояснити своєму 1,5-місячному малюку, чому він мерзне, а дядя в телевізорі ні, чому в нашій 10-поверхівці нема світла понад добу, а в центральних районах його навіть не вимикають ... Хоча ми ніби в одній країні, а війна ніби спільна біда...
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20.12.2022 12:35 Відповісти
а блэкаутники пусть теперь расскажут, на каких ТеплоЭлектроСтанциях в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. А оборотные средства на уголь и мазут для них рассовала зеленгская власть по карманам и недостачу импортировала из ЧёрноРоссии и БелоРоссии. Кто же это сделал?
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20.12.2022 13:17 Відповісти
 
 