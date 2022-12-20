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Світло на Київщині почнуть давати уже сьогодні, але потрібно ще 2-3 доби на відновлення, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що блекаут в деяких районах Київської області може тривати ще кілька днів - до 23 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Йдуть відновлювальні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", - пояснив він.
Кулеба зазначив, що внаслідок обстрілів, які відбули в ніч на 19 грудня, ситуація з енергетикою в регіоні зараз дуже важка. Проте світло в домівки почнуть давати вже сьогодні.
"Електроенергію будуть давати вже сьогодні", - наголосив глава ОВА.
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Будь ласка, зачекайте...
Тобто у ЖК Софія та ЖК Слобідка вже понад 2 місяці тільки екстренні вимикання незалежно від того були прильоти чи ні!!!