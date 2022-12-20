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У ЗМІ назвали п’ять факторів, чому на українцях не позначиться заборона ліків пов’язаних з РФ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ліки

Існує щонайменше п’ять факторів, які вказують, що із оновленим законом "Про лікарські засоби" українці не відчують на собі браку необхідних ліків.

Про це пише УНІАН, аналізуючи новий закон, який дозволяє обмежувати обіг в Україні ліків, вироблених у РФ та Білорусі. Відповідно до закону, український бойкот також може стосуватися ліків іноземних компаній, які мають свої заводи в РФ та Білорусі.

По-перше, заборонити можна виключно ті ліки, які мають два та більше аналоги. При цьому виробники цих аналогів мають листом підтвердити МОЗ, що вони готові забезпечити 100% потреби країни у конкретному лікарському засобі. У разі відсутності таких листів лікарський засіб повинен мати не менше трьох аналогів.

По-друге, не можуть бути заборонені такі категорії ліків: біологічні та імунобіологічні; оригінальні (інноваційні); для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників; основні ліки для ВІЛ/СНІД; ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.

Закон також визначає: лікарські засоби, випущені в обіг до заборони, можуть застосовуватися в Україні до закінчення їх терміну придатності.

Ще один важливий фактор полягає у тому, що до прийняття остаточного рішення про заборону конкретних ліків будуть долучені пацієнтські організації.

П’ятий фактор стосується іноземних компаній, які пов’язані з РФ та Білоруссю. Їм дається пів року на те, аби зробити принциповий вибір: згорнути свій бізнес на території цих держав чи потрапити під повну санкційну заборону в Україні.

"Санкційна заборона в Україні накладає на таку іноземну компанію щонайменше репутаційне клеймо, яке засвідчує співпрацю цієї фармацевтичної компанії з терористичною державою та сплату податків до бюджету терористів", - зазначається у публікації.

Відповідно до дослідження Proxima research, загалом іноземні фармкомпанії можуть втратити в Україні близько 6% ринку в грошовому вимірі.

Водночас українські гравці фармацевтичного ринку виграють від цього мінімально, адже обсяги проблем, з якими зіткнулась галузь під час війни, не можуть бути компенсовані просто вилученням декількох препаратів із безліччю замінників.
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Значит буде пзц. Я давно взяв за звичку читати новини з категорії "все буде норм" рівно навпаки.
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20.12.2022 11:06 Відповісти
Замість того, щоб заборонити виключно кацапсь і білорашки, ми чинимо інакше, і це після того як нам були поставлені мільйони доз вакцин від ковід у свій час.

Санкційна заборона в Україні накладає на таку іноземну компанію щонайменше репутаційне клеймо, яке засвідчує співпрацю цієї фармацевтичної компанії з терористичною державою та сплату податків до бюджету терористів", - зазначається у публікації.

Відповідно Джерело: https://censor.net/ua/n3388100

Почніть з інших галузей, ліками закінчіть. Тоді повірю у благі наміри
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20.12.2022 11:10 Відповісти
проблема навіть не в браку ліків, а ще й в їх доступності (перш за все фінансовій)... а цінові категорії аналогів можуть бути ну дуже різними...
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20.12.2022 11:15 Відповісти
Як і якість та ефективність -можуть бути дуже різними.
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20.12.2022 11:29 Відповісти
коли рашка хотіла сертифікувати свою вакцину "спутнік" від ковіду, експерти відвідали виробництво в рашці. по приїзду вони заявили, шо жоден препарат, виготовлений в настільки антисанітарних (з європейської точки зору) умовах, не буде сертифікований, НІКОЛИ.

це все, що потрібно знати по рашковатну фармакологію.
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20.12.2022 11:36 Відповісти
Плюс хрен его знает, что там за лекарства, может и не лекарства вовсе. Как говорится в народе - плацебо
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20.12.2022 12:05 Відповісти
 
 