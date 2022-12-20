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Дешеві "мопеди" виснажують нашу ППО, - у Міноборони пояснили, як погода впливає на атаки ворога та чому не варто радіти збиттю "шахедів". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об’єктів удару. Але ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Як зазначається, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично.

За даними Міноборони, погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування.

"Для спостереженням за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - йдеться у повідомленні.

"Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136. Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО, - додають у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ отримала від Ірану 250 шахедів. Діти просять у святого Миколая ППО, - Зеленський закликав надати озброєння Україні

Дешеві мопеди виснажують нашу ППО, - у Міноборони пояснили, як погода впливає на атаки ворога та чому не варто радіти збиттю шахедів 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Значит надо производить свои "мопеды" , и истощать рашисткую ПВО .
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20.12.2022 11:14
+31
Ясно. Виходить треба радіти що шахіда не збили і ППО лишилось невиснаженим. А трансформатор за 250 мільйонів, як вчора, згорів нах?
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20.12.2022 11:13
+28
гарна порада, але, на жаль, вона нікому не спала на думку з тих, хто приймає рішення... за 8 років жодного разу до початку вйни...
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20.12.2022 11:25
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Тому що воно - певео паРаші . . Нещодавно наші дрони пролетіли 800 км , аж до кацапських Енгельса і Рязані , а воно навіть не зреагувало .
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20.12.2022 12:38 Відповісти
це питання ставлять багато людей

- а тому що наш укроборонпром наповнений бездарами, зрадниками, квартальцями-95, та іншими Найємами, арахаміми, лещенками та їм подрбними.

Мопед з дерев'яним гвинтом та двома мікросхемами зробити не можуть
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20.12.2022 12:39 Відповісти
"виснажують ппо" --- це що за новітня хрінь у теорії воєнного мистецтва?
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20.12.2022 12:45 Відповісти
У нас є дешеві відходи ядерного палива. Треба заряджати іх в ракеті, та погрожувати містам параши!
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20.12.2022 12:51 Відповісти
ДЕ НАШІ ДЕШЕВІ МОПЕДИ ЯКИМИ МИ МАЄМО ВИСНАЖУВАТИ ППО рф?

А я нагадую що укроборонпром досі їх не зробив, а ті ттх що він називав про багаторазовість і так далі свідчать що вони у нього коштуватимуть як винищувач тобто в десяток чи той сотню раз дорожче чим мопед гранична ціна якого 30 тисяч $. І навіть впевнений що з такими то завищеними ттх збиватимуться вони ще краще чим мопеди...
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20.12.2022 13:06 Відповісти
Хіба твку ігфлрмацію варто публічно поширювати.
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20.12.2022 13:06 Відповісти
Правильно, нужно крутить записи Квартал 95 круглосуточно и все будет хорошо.
А вообще-то всех политиков отправить на стройки военно-промышленного комплекса. Землекопами! И пусть каждое утро благодарят хором украинский народ за то, что не расстреляли или заморили голодом.
Но такого счастья Бог Украине не даст, за грешки наши. Хотя бы хватило остатков ума никогда больше за них не голосовать. Не был на фронте в окопах - дорога к управлению страной закрыта. Кто сильно умный ботан - в НИИ.
Президентом выбрать Кличко - он и руками может шо-то делать, а не видосики гундосить...
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20.12.2022 13:24 Відповісти
А в Москві все добре, готуються до свят, світло є, все прикрашено, ну, згорів один тц не в центрі- значить, вони впевнені, що шахеди їх спокій забезбечують.
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20.12.2022 13:07 Відповісти
Дійшло нарешті те, що стріляти по мопедам з ППО дорого, а в цирку на Банковій відсотки влучення рахують, клоуни.
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20.12.2022 13:10 Відповісти
10й місяць кацапи пуляють по нас ракетами, а ми ще жодну не пустили у відповідь. Чому б не обстрілювати укропів, вони ж у відповідь не стріляють. Так буде продовжуватись, поки у відповідь не полетять десятки ракет, та не почнуть руйнувати економіку кацапії.
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20.12.2022 13:13 Відповісти
Головнокомандуючий зрадою України Голобародька одобряє, новий "Оманській" план в дії.
Зачистити верхівку від зрадників, з Володькі, а там вже і з'ясується, що ППО дрони не виснажують, а ЗСУ отримує зброю....
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20.12.2022 13:37 Відповісти
Треба збити кацапський тітак локатор як варіант.
Про ракети Зе клоунам вже казали - є спеціалісти, є робоча сила, робіть ракети де небудь в ЄС і завозьте до України. Що небудь було зроблено ? Та нафіга, Запад дасть. Захід то дасть, але не ракети середньої дальності.
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20.12.2022 13:40 Відповісти
Про наші "мопеди" та де вони і питати не буду,цікаво тільки одне,хоча б додумалися трансформатори на підстанціях відгорожувати один від одного на ділянках хоча б звичайними бетонними заборами,та ховати кабелі у звичайні бетонні труби?Чи воно як стояло все як на відкритій долоні так і буде стояти після 100500 прильоту?Чи,може це вигідно-постійно кожного разу закупляти все нове,відмиваючи купу бабла?
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20.12.2022 14:02 Відповісти
Думаю що як стояло так і буде стояти бо це все у нас приватні об'єкти при тому ще й майже одного власника.

Якби ж вони були на балансі місцевої громади чи у приватній власності місцевої громади то так їх би ще в перші тижні залили би бетоном бо без світла ніхто сидіти не хоче.

Но монополісту пофіг що вся країна буде сидіти без світла. Для нього головне отримати потім нормальні відшкодування. Бонуси зараз від партнерів що готові допомогти з ремонтом. І саме головне не вкладатись своїми грошима в захист бо це не окупиться так як ні відшкодувань не буде, ні партнери нічого не підженуть...
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20.12.2022 16:08 Відповісти
не виснажується тільки зелений тіктокер...
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20.12.2022 14:52 Відповісти
То радіти, то не радіти, фіг зрозумієш.
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20.12.2022 15:26 Відповісти
Так почему Украина не истощает ПВО Парашки запуская по Парашке дешевые дроны-камикадзе. Я низачто не поверю что Украина не имея санкции к получению высокотехнологичных радиокрмпонентов-что Украина не в состоянии за 10 мес спректировать и изготовить свой Шахед.
Зеленые,Укроборомпром-АУ! Проснитесь
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20.12.2022 15:41 Відповісти
Укроборомпром впевнений що не може. Державне виробництво завжди було імпотентне.

А ось приклад із морськими дронами (де основа швидше за все гідроцикл) і які не зважаючи на всі міфи та заяви від "експертів" є простішими у виготовленні за бпла, але складнішими за наземні дрони - свідчить про те що приватний бізнес в теорії превозмігши міг би зробити аналог мопеду. Чому не робить? Напевне тому що бпла дорожче переробленого квадроциклу, а ще складніше його виготовити та провести випробування, та й стаття за виготовлення зброї у нас є що зменшує шанс мотивацію та шанс приватної ініціативи.

Взагалі хочеться вірити що приватний бізнес робить і скоро нас обрадує як обрадував із морськими дронами...
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20.12.2022 16:03 Відповісти
Ну может потому что экономика Украины до войны была раз в 20 меньше рашисткой, а сейчас уже в 30 из за падения ВВП вдвое?
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20.12.2022 18:17 Відповісти
Мопед стоит 50 тыс всего. У Украины нет миллиона долларов чтобы сделать 20 мопедов и послать их на Москву? Там-эн небольшой самолет-можно в гараже собирать. А лучше-в подземной шахте.
Это не вопрос денег и не вопрос бедности страны а вопрос ЖЕЛАНИЯ ВЛАСТЕЙ. Бедная Севкорея всегда под санкциями отрезанная от всех технологий-но сделала и ЯО и межконтинентальные ракеты. А Украина не может сделать сотню мопедов? Вы серьезно?
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20.12.2022 23:34 Відповісти
Вот поэтому мне так и смешно с местных, которые так молятся на патриоты. Их поставка будет скорее символом, учитывая цены ракет. Нужно по всему миру скупать старые зенитки вроде тунгуски, гепарда и шилки. Их на этом шаре, как говна за баней. Против подобных простейших дронов это лучший вариант.
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20.12.2022 16:41 Відповісти
патриоты нам нужны против ракет и баллистики. Не путайте
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21.12.2022 01:26 Відповісти
Так може робити пасивний захист трансформаторів - ті ж грати що БТРах ближче, металева сітка - далі
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20.12.2022 17:40 Відповісти
Не ну можно асфальт вырубывать и в дроны кидать.. Да 73% умных????
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20.12.2022 19:02 Відповісти
Дивно у Вас мозок працює. Якщо ви вважаєте що Ваше питання доречно під час війни, ну тоді доречно відповісти і на такі питання -
24% геніальних не підкажуть чому Вони з сивочолим блокували п'ять років створення так необхідних для захисту країни ТРО? Чому нічого не зробили щоб не дати за кілька місяців підірвати три (!!!) стратегічних склада з так необхідними на фронті снарядами? Навіть не додумались розсердити їх по Україні, навіть не замінили тупу вохровську охорону на щось більш меньш пристойне, включаючи пристойне ППО. Ні просто тупо дивились як рашка обеззброює наше ЗСУ. Аніколи було все це робити - треба було з Медведчуком бізнес на трубопроводах крутити та допомагати куму путін майже не кожний день запускати новий українофобський інформаційний канал? Так, 24% геніальних?
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21.12.2022 08:28 Відповісти
Неужели нельзя например по Киеву хотя бы частично решить этот вопрос? Берем парней из муниципальной Варты Кличка, пацанов из Теробороны Киева, которые здесь находятся и за день обкладываем мешками с песком все небольшие щитовые и подстанции в Киеве. От прямого попадания ракетой может и не спасет, но от осколков точно спасет.
А более крупные подстанции/узлы можно обложить бетонными плитами, тоже по городу лежат, взяли манипулятор и погнали. В чем проблема?
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20.12.2022 19:10 Відповісти
МОшечка опэшная - твоя задача обмундирование, еда и оружие. то что ты повторяешь прошлонедельную новость от ************* ПВО, выдав за свою - героизм. Займись трусами, но даже и это тебе доверять нельзя
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20.12.2022 19:16 Відповісти
від осколків шахіда впав
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20.12.2022 19:18 Відповісти
А самолет А-50У у них только один?
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20.12.2022 19:48 Відповісти
Боротьба з мопедами:

1 активна - навчально-бойові літаки або легкомоторні літаки з радаром та кулеметом ( ще у другу світову Спітфаєри збивали Фау-1 вночі)

2 пасивна - захищати трансформатори стінками з бетонних блоків
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21.12.2022 01:25 Відповісти
Ваша пропозиція № 2 виглядає особливо цікаво: відносно ДЕШЕВО і водночас має бути ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО.
Дякую.

Просто стінки ці потрібно робити на значній відстані від транформаторів і досить великої висоти. Це все одно досить дешево.
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21.12.2022 06:44 Відповісти
А! - Це ж ПРАВИЛО 2 СТІН !
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21.12.2022 06:50 Відповісти
Ми знаємо, де стоять наші трансформатори. Значить, ми знаємо, куди прилетять ворожі ударні дрони або ракети. Значить, ми знаємо, де їхні траєкторії збираються у малій частині простору, і значить, де можна зустріти їх зенітним вогнем і знищити їх раніше, аніж вони змогли б дістати до цього трансформатора.

При цьому нам не знадобиться "виснажувати" ракети ППО.
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21.12.2022 06:37 Відповісти
Думаю, що НАЗЕМНИЙ НАСТУП на Київ почнеться ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК
на центр Києва прилетить максимально чисельний ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ.

Оскільки початок наземного наступу демаскував би операцію десанту, знівелювавши одну з найважливіших її переваг = фактор несподіванки.
Саме тому наземний наступ почнеться тільки ПІСЛЯ висадки повітряного десанту в центрі Києва, ПЕРЕД якою обов'язково буде масована ракетна атака на Київ, ціль якої - значно зменшити ресурси ППО (**********) і водночас влаштувати темряву і відсутність зв'язку у місті.
Задачі повітряного десанту будуть: максимально знищити центри управління і заблокувати роботу їхніх залишків (якщо знищити їх повністю не вдасться), після чого тримати захоплену територію до приходу наземного підкріплення.

Думаю, ЯКЩО МИ ПІДГОТУЄМОСЬ до того, щоби знищити такий десант, ТО знищити його буде відносно легко, точніше, ЙМОВІРНІСТЬ НАШОГО УСПІХУ (в задачі знищити десант і, відповідно, зірвати ворожі плани захоплення Києва) БУДЕ близька до 100%, оскільки навіть при витраті всіх ракет ППО на перехоплення ворожих ракет, знищити десантні літаки ДО ТОГО, ЯК десант з них вистрибне, можна не тільки ракетами, але і зенітною артилерією. ЯКЩО ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ЦЬОГО.
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21.12.2022 06:38 Відповісти
До речі, засновник кібернетики Норберт Вінер зробив дослідження і розробляв методи, що і як треба робити зенітній артилерії, щоб діяти найбільш ефективно і результативно.
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21.12.2022 06:39 Відповісти
Мобілізовувати треба економіку та виробництво замість того, щоб тільки людей набирати на передову, включаючи неефективне використанняспеціалістів з високим досвідом та кваліфікацією.
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21.12.2022 08:48 Відповісти
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