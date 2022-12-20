Дешеві "мопеди" виснажують нашу ППО, - у Міноборони пояснили, як погода впливає на атаки ворога та чому не варто радіти збиттю "шахедів". ІНФОГРАФІКА
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Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об’єктів удару. Але ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Як зазначається, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично.
За даними Міноборони, погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування.
"Для спостереженням за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - йдеться у повідомленні.
"Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136. Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО, - додають у Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
- а тому що наш укроборонпром наповнений бездарами, зрадниками, квартальцями-95, та іншими Найємами, арахаміми, лещенками та їм подрбними.
Мопед з дерев'яним гвинтом та двома мікросхемами зробити не можуть
А я нагадую що укроборонпром досі їх не зробив, а ті ттх що він називав про багаторазовість і так далі свідчать що вони у нього коштуватимуть як винищувач тобто в десяток чи той сотню раз дорожче чим мопед гранична ціна якого 30 тисяч $. І навіть впевнений що з такими то завищеними ттх збиватимуться вони ще краще чим мопеди...
А вообще-то всех политиков отправить на стройки военно-промышленного комплекса. Землекопами! И пусть каждое утро благодарят хором украинский народ за то, что не расстреляли или заморили голодом.
Но такого счастья Бог Украине не даст, за грешки наши. Хотя бы хватило остатков ума никогда больше за них не голосовать. Не был на фронте в окопах - дорога к управлению страной закрыта. Кто сильно умный ботан - в НИИ.
Президентом выбрать Кличко - он и руками может шо-то делать, а не видосики гундосить...
Зачистити верхівку від зрадників, з Володькі, а там вже і з'ясується, що ППО дрони не виснажують, а ЗСУ отримує зброю....
Про ракети Зе клоунам вже казали - є спеціалісти, є робоча сила, робіть ракети де небудь в ЄС і завозьте до України. Що небудь було зроблено ? Та нафіга, Запад дасть. Захід то дасть, але не ракети середньої дальності.
Якби ж вони були на балансі місцевої громади чи у приватній власності місцевої громади то так їх би ще в перші тижні залили би бетоном бо без світла ніхто сидіти не хоче.
Но монополісту пофіг що вся країна буде сидіти без світла. Для нього головне отримати потім нормальні відшкодування. Бонуси зараз від партнерів що готові допомогти з ремонтом. І саме головне не вкладатись своїми грошима в захист бо це не окупиться так як ні відшкодувань не буде, ні партнери нічого не підженуть...
Зеленые,Укроборомпром-АУ! Проснитесь
А ось приклад із морськими дронами (де основа швидше за все гідроцикл) і які не зважаючи на всі міфи та заяви від "експертів" є простішими у виготовленні за бпла, але складнішими за наземні дрони - свідчить про те що приватний бізнес в теорії превозмігши міг би зробити аналог мопеду. Чому не робить? Напевне тому що бпла дорожче переробленого квадроциклу, а ще складніше його виготовити та провести випробування, та й стаття за виготовлення зброї у нас є що зменшує шанс мотивацію та шанс приватної ініціативи.
Взагалі хочеться вірити що приватний бізнес робить і скоро нас обрадує як обрадував із морськими дронами...
Это не вопрос денег и не вопрос бедности страны а вопрос ЖЕЛАНИЯ ВЛАСТЕЙ. Бедная Севкорея всегда под санкциями отрезанная от всех технологий-но сделала и ЯО и межконтинентальные ракеты. А Украина не может сделать сотню мопедов? Вы серьезно?
24% геніальних не підкажуть чому Вони з сивочолим блокували п'ять років створення так необхідних для захисту країни ТРО? Чому нічого не зробили щоб не дати за кілька місяців підірвати три (!!!) стратегічних склада з так необхідними на фронті снарядами? Навіть не додумались розсердити їх по Україні, навіть не замінили тупу вохровську охорону на щось більш меньш пристойне, включаючи пристойне ППО. Ні просто тупо дивились як рашка обеззброює наше ЗСУ. Аніколи було все це робити - треба було з Медведчуком бізнес на трубопроводах крутити та допомагати куму путін майже не кожний день запускати новий українофобський інформаційний канал? Так, 24% геніальних?
А более крупные подстанции/узлы можно обложить бетонными плитами, тоже по городу лежат, взяли манипулятор и погнали. В чем проблема?
1 активна - навчально-бойові літаки або легкомоторні літаки з радаром та кулеметом ( ще у другу світову Спітфаєри збивали Фау-1 вночі)
2 пасивна - захищати трансформатори стінками з бетонних блоків
Дякую.
Просто стінки ці потрібно робити на значній відстані від транформаторів і досить великої висоти. Це все одно досить дешево.
При цьому нам не знадобиться "виснажувати" ракети ППО.
на центр Києва прилетить максимально чисельний ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ.
Оскільки початок наземного наступу демаскував би операцію десанту, знівелювавши одну з найважливіших її переваг = фактор несподіванки.
Саме тому наземний наступ почнеться тільки ПІСЛЯ висадки повітряного десанту в центрі Києва, ПЕРЕД якою обов'язково буде масована ракетна атака на Київ, ціль якої - значно зменшити ресурси ППО (**********) і водночас влаштувати темряву і відсутність зв'язку у місті.
Задачі повітряного десанту будуть: максимально знищити центри управління і заблокувати роботу їхніх залишків (якщо знищити їх повністю не вдасться), після чого тримати захоплену територію до приходу наземного підкріплення.
Думаю, ЯКЩО МИ ПІДГОТУЄМОСЬ до того, щоби знищити такий десант, ТО знищити його буде відносно легко, точніше, ЙМОВІРНІСТЬ НАШОГО УСПІХУ (в задачі знищити десант і, відповідно, зірвати ворожі плани захоплення Києва) БУДЕ близька до 100%, оскільки навіть при витраті всіх ракет ППО на перехоплення ворожих ракет, знищити десантні літаки ДО ТОГО, ЯК десант з них вистрибне, можна не тільки ракетами, але і зенітною артилерією. ЯКЩО ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ЦЬОГО.