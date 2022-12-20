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У Чорному морі - 6 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель

Російські окупаційні війська вивели 6 кораблів у Чорне море на бойове чергування.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів. В Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп - 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

Також впродовж доби в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 9 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря - 16 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А кого они пугают в Средиземном Море ?
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20.12.2022 11:29 Відповісти
6-й флот США лякають.
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20.12.2022 12:23 Відповісти
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20.12.2022 12:23 Відповісти
Навіщо ця новина? Немає ракетоносіїв і там їх сьогодні не потрібно, бо ці кораблі забезпечують вивоз українського зерна сухогрузами кацапів на ринки для продажі.
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20.12.2022 13:27 Відповісти
 
 