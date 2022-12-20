Для перемоги України Захід має зосередитися на військовій та фінансовій підтримці, а також на дотриманні санкцій, - посол Литви Сарапінас

Західні партнери для забезпечення перемоги України у війні з Росією мають зосередитися на трьох ключових сферах – виробництві озброєнь, фінансовій підтримці і дотриманні санкційного режиму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив посол Литви в Україні Вальдемаріс Сарапінас.

"На мій погляд, шлях до перемоги полягає у єдності зусиль України та її західних союзників. Зокрема, нам потрібно зосередитися на трьох ключових сферах. По-перше, ми повинні переконатися, що українські військові мають засоби, щоб вибити російські сили з України. Оскільки за перший рік війни запаси на Заході суттєво скоротилися, нашій військовій промисловості доведеться прискорити виробництво озброєнь і боєприпасів для України", - наголосив дипломат.

Посол додав, що також знадобляться додаткові приміщення для обслуговування техніки, яка вже була надана ЗСУ.

"По-друге, країни Заходу повинні будуть продовжувати надавати Україні фінансову допомогу для нормального функціонування держави в умовах повномасштабної війни. Це немалі суми, але їх не можна порівняти з витратами українців у боротьбі з російським агресором", - зазначив Сарапінас.

Третьою ключовою сферою дипломат назвав необхідність приділити особливу увагу виконанню санкцій, запроваджених ЄС проти Росії та Білорусі.

"Ми знаємо, що Росія активно працює над отриманням доступу до критичних компонентів на Заході", - підсумував він.

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