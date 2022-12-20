Понад 3 млрд доларів США на гуманітарні цілі отримала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії, - Мінреінтеграції

За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), гуманітарні організації в Україні отримали понад 3 млрд доларів США. Це становить близько 75% від заявленої потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства реінтеграції

"Майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів США.



Понад 1 млрд доларів США з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни. Ще 727 млн доларів США спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів США – на проєкти з охорони здоровʼя та 234 млн доларів США – на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.



"За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів США. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною", - зазначили в міністерстві.

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