3 584 12
До Кремінної ЗСУ залишилося декілька кілометрів, просування йде повільно через щільну замінованість, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники просуваються до Кремінної.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна. До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - зазначив він.
За словами Гайдая, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію в Білогорівці: "Впевнено тримаємо позиції".
Топ коментарі
+6 scanncode scanncode
показати весь коментар20.12.2022 12:25
+3 эманюэль
показати весь коментар20.12.2022 12:24
+3 Григорий 5fbb77e4
показати весь коментар20.12.2022 12:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Расследование The New York Times о войне