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До Кремінної ЗСУ залишилося декілька кілометрів, просування йде повільно через щільну замінованість, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники просуваються до Кремінної.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна. До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - зазначив він.

За словами Гайдая, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію в Білогорівці: "Впевнено тримаємо позиції".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Графік функції наближення Гайдая

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20.12.2022 12:25
+3
Та яке **** просування? Поки що тільки козломорді просуваються. В нас, нажаль, тільки від'ємне просування. Хто заткне цьому зеленому виродку пику?
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20.12.2022 12:24
+3
Я ніколи не писав по замовленню . Несподобалось те , що він ту Кремінну вже з десяток разів брав , його бравада заради піару не відповідає дійсності . Багато розвелось таких , що успіхи ЗСУ подають як свої власні , начебто вони самі сидять в окопах під обстрілами .
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20.12.2022 12:32
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Гайдай на белом коне с шашкой туда уже залетал ? Понаставили придурков .
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20.12.2022 12:22 Відповісти
Дурно писати про Гайдая по замовленню.Що вам не сподобалося? Що ЗСУ дійсно перед Кремінна чи що Білогорівка витримала?
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20.12.2022 12:23 Відповісти
Я ніколи не писав по замовленню . Несподобалось те , що він ту Кремінну вже з десяток разів брав , його бравада заради піару не відповідає дійсності . Багато розвелось таких , що успіхи ЗСУ подають як свої власні , начебто вони самі сидять в окопах під обстрілами .
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20.12.2022 12:32 Відповісти
Пишіть реально, військові поважають Гайдая, що він під ногами не плутає. А як брати Кремінна,то ваш приклад може надихнути ЗСУ. Критикувати сидячи на дивані не стратегія і не тактика.
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20.12.2022 13:01 Відповісти
Ви щось переплутали - приклад , як брати Кремінну - це як раз к Гайдаю . А генерал Кривоніс військовий , чи ні ? Він теж сказав , що губернаторам слід займатись своїми справами , а не працювати глашатаями фейкових перемог .
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20.12.2022 13:34 Відповісти
Да ты уже задолбал своими прогнозами,третью неделю одно и то же пишешь.Или больше не на чём пиарится?
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20.12.2022 12:23 Відповісти
Та яке **** просування? Поки що тільки козломорді просуваються. В нас, нажаль, тільки від'ємне просування. Хто заткне цьому зеленому виродку пику?
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20.12.2022 12:24 Відповісти
Не брешіть, як активоване го...но зайшло сюди,усе українське їм не до снаги. ЗСУ ідуть вперед і це факт.
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20.12.2022 12:28 Відповісти
Де вони йдуть? Останнє просування було - це правобережжя Херсонщини. Більше немає і, наврядчи, скоро буде.
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20.12.2022 12:42 Відповісти
Графік функції наближення Гайдая

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20.12.2022 12:25 Відповісти
Не совсем в тему, но:
Расследование The New York Times о войне
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20.12.2022 12:41 Відповісти
Ну нарешті ми дізнались, чому вже третій місяць Гайдай не може звільнити Кремінну, Сватово, Рубіжне і Луганськ. Рашисти, виявляється, там мін понаставили. Не дураки, знають, як Гайдая зупинити.
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20.12.2022 12:49 Відповісти
 
 