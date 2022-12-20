Обміни тілами загиблих несистемні, оскільки росіяни не завжди погоджуються на них, - Координаційний штаб

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з родинами полонених військовослужбовців Збройних сил зі "Всеукраїнського громадського руху матерів та родичів учасників АТО "Берегиня". Сторони обговорили зокрема, як відбувається повернення тіл загиблих героїв з-під Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Інколи обміни тілами проводять командири після бою, коли є домовленість з ворогом про припинення вогню. Такі обміни несистемні, бо росіяни не завжди погоджуються на це. Офіс уповноваженого зараз не має можливості здійснювати пошук загиблих на цій ділянці фронту, бо там тривають найзапекліші бої. На запити стосовно припинення вогню для пошуку, російська сторона так само відповідає відмовою. Проте обміни загиблими тривають постійно на інших ділянках", - йдеться в повідомленні.

Також на рідних полонених цікавило, чому в реєстрі Національного інформаційного бюро (НІБ) деякі полонені обліковані з позначкою "імовірно полон", у той час, як надходили фото чи відео з місць утримання у РФ чи на тимчасово окупованій території.

Представник Штабу підкреслив, що офіційне підтвердження надходить лише з Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Але, як показує практика, підтвердження не означає, що особа повернеться додому найближчим часом. Усіх, хто перебуває в реєстрі НІБ, Україна подає на обмін.

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