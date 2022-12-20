Венеційська комісія була змушена змінити висновок щодо реформи КС, бо попередні рекомендації Рада проігнорувала, - Шабунін
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Президент має накласти вето на законопроєкт про реформу Конституційного суду та повернути його в Раду з вимогою врахувати новий висновок Венеційської комісії.
Про це у фейсбуці пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Венеційська комісія нещодавно оновила свій висновок щодо законопроєкту про добір кандидатів на посаду судді КС, рекомендувавши надати переважний голос незалежним експертам.
"ВК вкрай рідко змінює свої висновки. Вони були змушені зробити це після того, як Верховна Рада проігнорувала їхні рекомендації минулого тижня під час голосування закону", - пише Шабунін.
На його думку, редакція законопроєкту, яку підтримала Верховна Рада, "вже за кілька місяців покладе КСУ під повний контроль Банкової".
"Знаєте, що це означає? ОП бажає дочасні і всерівневі вибори? КСУ "за". ОП бажає знести антикорсуд (чи будь-яку іншу реформу)? КСУ допоможе. Одним словом: партія сказала "нада" - КСУ отвєтіл "єсть"!" - твердить Шабунін.
Він нагадує, що реформа Конституційного Суду є вимогою №1 для вступу України до ЄС, а незалежний конкурс на посади суддів - ядро цієї реформи.
"Тому президент мав би накласти на прийнятий законопроєкт вето і повернути його в Раду з вимогою врахувати новий висновок Венеційки. Чи може Зеленський не зробити цього? Звичайно, може. Але це означатиме свідому відмову від вступу України в ЄС", - додав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Виконуйте!
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА
Очікувано!
Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний суд України.
Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.
Й ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди , його протягли руками СН , ОПЗЖ і інших . Зараз маємо великі ризики узурпації КС владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центу. Це небезпечно для всієї судової системи і демократіі вцілому.
Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим- часто біда.
У висновку Венеційскоі комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.
Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи, й обов'язковому включенні туди представників громадськості і міжнародних експертів.
ВР голосами СН і ОПЗЖ , Довіри і Майбтнього прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З'їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади.
Не знаю, як за це можна було голосувати….