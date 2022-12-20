Венеційська комісія була змушена змінити висновок щодо реформи КС, бо попередні рекомендації Рада проігнорувала, - Шабунін

Президент має накласти вето на законопроєкт про реформу Конституційного суду та повернути його в Раду з вимогою врахувати новий висновок Венеційської комісії.

Про це у фейсбуці пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Венеційська комісія нещодавно оновила свій висновок щодо законопроєкту про добір кандидатів на посаду судді КС, рекомендувавши надати переважний голос незалежним експертам.

"ВК вкрай рідко змінює свої висновки. Вони були змушені зробити це після того, як Верховна Рада проігнорувала їхні рекомендації минулого тижня під час голосування закону", - пише Шабунін.

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На його думку, редакція законопроєкту, яку підтримала Верховна Рада, "вже за кілька місяців покладе КСУ під повний контроль Банкової".

"Знаєте, що це означає? ОП бажає дочасні і всерівневі вибори? КСУ "за". ОП бажає знести антикорсуд (чи будь-яку іншу реформу)? КСУ допоможе. Одним словом: партія сказала "нада" - КСУ отвєтіл "єсть"!" - твердить Шабунін.

Він нагадує, що реформа Конституційного Суду є вимогою №1 для вступу України до ЄС, а незалежний конкурс на посади суддів - ядро цієї реформи.

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"Тому президент мав би накласти на прийнятий законопроєкт вето і повернути його в Раду з вимогою врахувати новий висновок Венеційки. Чи може Зеленський не зробити цього? Звичайно, може. Але це означатиме свідому відмову від вступу України в ЄС", - додав Шабунін.