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Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконність перебування РФ у Радбезі ООН, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небензя

Україна зараз готується до офіційних кроків для доказу незаконного перебування РФ у Раді безпеки ООН, що має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"РФ посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН, і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення цього місця", - сказав він.

Міністр наголосив, що процес не буде простим, проте настав час для "розмови про узурпацію Росією місця в Раді безпеки ООН".

"Настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді безпеки ООН та ООН в цілому", - наголосив він.

Також Кулеба додав, що "міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ - ось на чому стоятиме Україна".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Кулеба крассавчик
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20.12.2022 13:11
+5
Взагалі то саме існування мордору незаконне!
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20.12.2022 13:18
+4
Мені здається правильним починати називати речі своїми іменами. путлер займає посаду вчетверте при існуючих обмеженнях двічі. І його досі іменують легітимним президентом раши. Про українців постійно кажуть щось таке, щоби у вухах було як би ми не такі. То пора постійно казати і повторювати - путлер нелегітимний президент. Буде діяти так само - через рік і рашка заповторює «нелегітимний». Тим більш їм треба якось від нього здихатис
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20.12.2022 13:52
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Кулеба крассавчик
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20.12.2022 13:11 Відповісти
Взагалі то саме існування мордору незаконне!
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20.12.2022 13:18 Відповісти
Карфаген мае бути разрушен
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20.12.2022 13:22 Відповісти
Нравится, не нравится, с Совбеза выметается!
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20.12.2022 13:24 Відповісти
Мені здається правильним починати називати речі своїми іменами. путлер займає посаду вчетверте при існуючих обмеженнях двічі. І його досі іменують легітимним президентом раши. Про українців постійно кажуть щось таке, щоби у вухах було як би ми не такі. То пора постійно казати і повторювати - путлер нелегітимний президент. Буде діяти так само - через рік і рашка заповторює «нелегітимний». Тим більш їм треба якось від нього здихатис
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20.12.2022 13:52 Відповісти
І що? Є там Росія, немає там Росії- ООН так і залишиться абсолютно нікчемною і безкористною організацією. ООН немає жодних важелів впливу в ситуації як з Україною.
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20.12.2022 13:54 Відповісти
А ще. Присутність кацапії в РБ ООН гарантується першим (чи другим) ядерним потенціалом. Формально можна кацапів звідти вивести, але зброя у них залишиться. І вони продовжать ср@ти на всі ухвали РБ ООН вже поза нею.
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20.12.2022 15:30 Відповісти
а Ким ЧенЫн есть в совбезе? суть в том, что оон может - ну, вдруг, чисто теоретически - чего-то решить адекватного (ну, бывает, иногда), там, ответить на ядерный терроризм, что ли, чтобы неповадно было. а оно как-то несерьезно с ядерным террористом в "дорогих партнерах" напротив, к тому же еще с правом вето.
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20.12.2022 16:17 Відповісти
Такі реалії. Коли в кімченИра буде ядерний потенціял, щоб десять разів знищити людство (чи бодай два рази), не сумнівайтеся, що він там буде. Якщо захоче, звісно. Ви ж бачите, що путін уже може втопитися в пролитій в Україні крові, а йому все ще пропонують переговори та надання гарантій безпеки. Бояться навіть словом образити, а не те що дією.
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20.12.2022 17:28 Відповісти
самое плохое и печальное, что никто ничего не боится, всем в принципе пофигу, как и войны в Африке (ну, может европейцы немного по старой памяти). кацапы могут уничтожить по факту только самих себя. даже если Украина сбивает дохрена ракет (с ********* и проданной в ноль армией- с кацапскими же донедавна руководителями) - то можно себе представить что могут сделать развитЫе страны, которые развивались а не страдали херней. тот же Илон Маск тоже показатель в принципе.
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20.12.2022 17:38 Відповісти
Вони навіть бояться пожартувати a la Р.Рейґан: "...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes..."
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20.12.2022 17:45 Відповісти
ну, Рейганов не хватает, да. ему было не все равно, видел перспективу.
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20.12.2022 17:47 Відповісти
цікаво, а це така епідемія - ********** наперед про свої наміри і приготування? Спочатку зробіть, а потім розкажете, довбойоби зелені.
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20.12.2022 14:13 Відповісти
Байки для лохів від Кулеби чи України це не залежить.
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20.12.2022 15:59 Відповісти
Це можуть зробити або таки люди як Зеля, Кулеба та Єрмак або інші зрадники.
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21.12.2022 09:05 Відповісти
 
 