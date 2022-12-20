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В ООН офіційно підтвердили загибель 6826 цивільних через війну Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,вбивство

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 826 випадків загибелі і 10 759 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 18 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

З 1 до 18 грудня УВКПЛ ООН зафіксувало 123 випадки загибелі і 339 - поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих. ФОТОрепортаж

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Автор: Ольга Лузан
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Когда после освобождения раскопает только одну Мариуполь, упомянутая цифра как минимум утроится.
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20.12.2022 14:12 Відповісти
Там швидше за все більшість спалили в крематоріях та вивезли до лугандону, як кацапи ******* нема людини нема проблеми, нема свідків - ще краще, там гинули сім'ями і нажаль ми ніколи не дізнаємось скільки саме бо документів з міста ніхто не вивозив, ніхто точно не знає скільки й де жило людей, нема кому, кого шукати. ГЕНОЦИД.
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20.12.2022 14:55 Відповісти
Там вже за 100000 тисяч перейшло
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20.12.2022 14:21 Відповісти
Я тоже не понял , а Марик , они не считают, Херсонская область .
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20.12.2022 14:22 Відповісти
 
 