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Новини Політика України
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ВР (11736) ТСК (343) Лємєнов Олександр (47) Бюро економічної безпеки (200)

У Раді відбулося засідання ТСК з перевірки діяльності БЕБ. Просто фантастика - фейкові конкурси, призначення "смотрящих" та зловживання, - Лємєнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

тск

У Верховній Раді відбулося засідання тимчасової слідчої комісії з перевірки діяльності Бюро економічно безпеки.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту стосовно діяльності Бюро економічної безпеки.

Скоро напишу повноцінний текст, але коротке резюме - фейкові конкурси на вакантні посади (по 100 співбесід в день), призначення "фіскальних" смотрящих, зловживання, ліквідація законного впливу РГК при БЕБ стосовно прозорості відборів і діяльності, призначення "головного слідчого" по ЄвроМайдану Миколи Чинчина і (недо)атестованого прокурора Віталія Гагача.

Це просто фантастика. Очікую запрошення і на наступне засідання. Будемо робити діяльність ТСК підзвітною українцям", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Мафія-не фантастика!
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20.12.2022 13:30 Відповісти
Мафія-це богаторічні страждання минулі та майбутні цього народу.
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20.12.2022 13:35 Відповісти
А то не знали, що створюють. Коли це ОБХСС, ДСБЕЗ, БЕБ були некорупційними.? Та ніколи.
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20.12.2022 13:48 Відповісти
Повторюється одне і теж вже 1500 років без останову! Мабуть з цим народом державу не збудувати!
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20.12.2022 13:58 Відповісти
Працює поки що САП та ВАСК і то завдяки зусиллям Заходу. Нажаль, і ця влада не зацікавлена у чемних правилах гри
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20.12.2022 16:26 Відповісти
Все робиться "по зєльоному".
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20.12.2022 18:05 Відповісти
 
 