На окуповані території росіяни завозять чиновників з Новосибірську, - Центр національного спротиву

Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірську. Тепер ці люди мають імітувати "народну владу" й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву нагадали, що раніше загарбники примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців Біловодська, яких підозрювали у "підтримці ЗСУ".

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