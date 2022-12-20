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Луганщина (4420) окупація (5849) чиновник, урядовець (709)

На окуповані території росіяни завозять чиновників з Новосибірську, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірську. Тепер ці люди мають імітувати "народну владу" й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті", - йдеться в повідомленні. 

У Центрі національного спротиву нагадали, що раніше загарбники примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців Біловодська, яких підозрювали у "підтримці ЗСУ".

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Автор: Марина Макєєва
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Ось так колись після другої світової мацеква завозила до КУЛЬТУРНОЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ вчителів із якись кацапських аулів. ТОМУ ВОНИ НА ГИЛЯКАХ КАЧАЛИСЬ
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20.12.2022 14:11 Відповісти
 
 