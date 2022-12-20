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вибух (3757) Польща (5178) ДСНС (4463)

Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

дмитро,бондар

Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.

У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит.

Також читайте: Польща змінила правила перебування та надання допомоги біженцям з України

Нагадаємо, 15 грудня в головному управлінні поліції Польщі вибухнув ручний протитанковий гранатомет, подарований йому в Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
ДСНС, заряженный гранатомет, толковый мужик - три взаимоисключающие утверждения, в любой последовательности
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20.12.2022 14:07
+11
Идиоты.
Война а они игрушки друг другу дарят.
Раз в год и палка стреляет.
Так тупо прос...ать должность. Может толковый мужик.
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20.12.2022 13:48
+11
Один ***** подарил другому *****у РПГ,второй ***** решил в кабинете поиграться,нажал на курок,шо аж пол провалило,а он сам с контузией *********** от подарка.ну не ***** с двух сторон 🤔,точку У друг другу подарите,ракету от хаймарс,мину
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20.12.2022 14:20
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20.12.2022 13:44 Відповісти
Идиоты.
Война а они игрушки друг другу дарят.
Раз в год и палка стреляет.
Так тупо прос...ать должность. Может толковый мужик.
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20.12.2022 13:48 Відповісти
ДСНС, заряженный гранатомет, толковый мужик - три взаимоисключающие утверждения, в любой последовательности
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20.12.2022 14:07 Відповісти
А еще и гинирал...
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20.12.2022 14:14 Відповісти
Он может быть толковым мужиком-раз.
Он был уверен что гранатомет не заряжен-два.
ДСНС-ничего не знаю.
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20.12.2022 14:43 Відповісти
дснс-ник высшего эшалона, и генерал полиции польши не знают элементраных вещей про поведение с подобными опасными предметами. дибилам в армии на первых месяцах службы объясняют что даже у учебными гранатами надо вести себя как с боевыми, что бы что то не так не вышло. как можно быть уверенным что гранатомет не заряжен? он пустой тубус что ли получил? даже идиот отличит снаряженный рпг от пустого стрелянного тубуса. встретились два идиота, которые непонятно как дожили до такого возраста еще и на таких должностях...
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20.12.2022 15:34 Відповісти
Подаровании хотів іти на діло .
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20.12.2022 13:52 Відповісти
А он вообще в курсе, что дарил подарок? Кто мешает кацапам фальсифицировать поздравительную открытку?

Если же сам из рук в руки вручал, то пускай в следующий раз не передает подарки от незнакомых людей, когда они очевидно со взрывчаткой или, что еще хуже, с новичком или сибирской язвой. И за своими подарками следит непрерывно, подменить подарок кацапский агент может за 5 секунд на заряженный и все дела.
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20.12.2022 13:56 Відповісти
Выше есть сопутствующая статья о том что случилось... "Поздравительная открытка" была ГРАНАТОМЕТОМ, который поляку подарили когда он был в Украине...
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20.12.2022 14:02 Відповісти
Цікаво як на паперах оформили зникнення ручного гранатомета ?

І ще , у Херсоні загибли херсонці , які захищали місто , в той час поліція з Херсону ( та інших міст) повтикала ЯКОБИ ЗА ПРИКАЗОМ
ДОСІ украінцам не показали в ЗМІ цей приказ і хто його підписав
МАБУДЬ
1. приказа не було . Тоді чому втікачі повернулись до Херсону і знову стали працювати у поліції і нихто їх не звільняє за порушення Уставу?

2. приказ був . Тоді авторів приказу МАЮТЬ СУДИТИ

у той час керівництво поліції грается у подарунки

МАБУДЬ ПОРА ЙОГО У ВІДСТАВКУ …
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20.12.2022 13:58 Відповісти
Ще цікаво як поляк його через кордон провіз. Срані польські таможенніки в кожну шпаринку заглядують. А тут свого вирішили не торбити?
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20.12.2022 14:39 Відповісти
В єкспромти я не вірю .

ТОБТО ЦЕ СПЕЦОПЕРАЦІЯ ФСБ - тому торбити потрібно усю цепочку
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20.12.2022 15:08 Відповісти
"Ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю." (С)
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20.12.2022 15:10 Відповісти
Не ті часи , щоб списувати на дурість
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20.12.2022 15:12 Відповісти
чого? придурки порозумнішали?
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20.12.2022 15:14 Відповісти
Нижче я пояснила ситуацію
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20.12.2022 15:16 Відповісти
Якщо би взрив був у кабінеті нач поліції і він загинув - це би зіпсувало трохи відношення з Польщею . ОСЬ ЦІЛЬ МАЦКВИ- відрізати Україну від ЕС.
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20.12.2022 15:14 Відповісти
та ладно. какой таможенник будет досматривать начальника полиции своей страны? даже в европе это вряд ли возможно...
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20.12.2022 15:35 Відповісти
ручной одноразовый гаранатомет (или ручная реактивная противотанковая граната) - это по сути та же ручная граната. их списать - вообще не проблема. никто в бою после выстрела с собой пустой ненужный тубус тоскать не будет. он просто выбрасывается после выстрела. на полигоне в мирное время их конечно забирают, но в бою никто этого делать не будет. у моих знакомых адвокатов в кабинете таких тубусов на стенах штук пять висит. это не многоразовый рпг-7, который закрепляется за конкретным бойцом на все время службы
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20.12.2022 15:41 Відповісти
якась дика історія, адже вже був вибух гранатомета на виставці в Чернігові, хто прийняв рішення про цей "подарунок"? і взагалі купа питань
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20.12.2022 13:58 Відповісти
Только этого отстранили? А тех кто ему передал гранатомет? А тех кто пропустил этот гранатомет через границу? Поляки я надеюсь со своими разберутся, с теми что приняли такой подарок и с теми, кто додумался им поиграть... Пипец, гранатомет вместо фронта, оказался у чиновника, который дарит его как подарки...
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20.12.2022 14:09 Відповісти
Если "подарки" взрываются, то кто-то там сильно порылся.
Антуан де Сент Экзюпери.
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20.12.2022 14:18 Відповісти
Та вряд ли что кто то рылся,просто ***** с двух сторон
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20.12.2022 14:21 Відповісти
Один ***** подарил другому *****у РПГ,второй ***** решил в кабинете поиграться,нажал на курок,шо аж пол провалило,а он сам с контузией *********** от подарка.ну не ***** с двух сторон 🤔,точку У друг другу подарите,ракету от хаймарс,мину
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20.12.2022 14:20 Відповісти
Цікаво цікаво. Два дегенерата дарують один одному рпг.
В цей самий час я не маю права купити собі елементарного пістолета.
...
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20.12.2022 14:26 Відповісти
становись замом министра - и ни в чем себе не отказывай. на таких должностях даже пулеметы максим друг - дргугу дарят. или как яйценюку - автомат томпсона
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20.12.2022 15:42 Відповісти
Консерви cамі себе палять і підривають
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20.12.2022 16:34 Відповісти
Так бывает когда гопники приходят к власти и даже не столь важно в каком ведомстве...просто сюр получается - одних садят в тюрму за горсть патронов,а другие дарят друг другу ручные гранатометы как конфеты и это считается нормой?
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20.12.2022 16:52 Відповісти
Чий цінний кадр?
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20.12.2022 17:54 Відповісти
"Гжегошу від Васі". А міністерка санкціонувала подарунок ? А ще так хотіла міністеркою оборони !
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20.12.2022 18:04 Відповісти
 
 