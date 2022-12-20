Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі
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Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.
Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.
У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит.
Нагадаємо, 15 грудня в головному управлінні поліції Польщі вибухнув ручний протитанковий гранатомет, подарований йому в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Война а они игрушки друг другу дарят.
Раз в год и палка стреляет.
Так тупо прос...ать должность. Может толковый мужик.
Он был уверен что гранатомет не заряжен-два.
ДСНС-ничего не знаю.
Если же сам из рук в руки вручал, то пускай в следующий раз не передает подарки от незнакомых людей, когда они очевидно со взрывчаткой или, что еще хуже, с новичком или сибирской язвой. И за своими подарками следит непрерывно, подменить подарок кацапский агент может за 5 секунд на заряженный и все дела.
І ще , у Херсоні загибли херсонці , які захищали місто , в той час поліція з Херсону ( та інших міст) повтикала ЯКОБИ ЗА ПРИКАЗОМ
ДОСІ украінцам не показали в ЗМІ цей приказ і хто його підписав
МАБУДЬ
1. приказа не було . Тоді чому втікачі повернулись до Херсону і знову стали працювати у поліції і нихто їх не звільняє за порушення Уставу?
2. приказ був . Тоді авторів приказу МАЮТЬ СУДИТИ
у той час керівництво поліції грается у подарунки
МАБУДЬ ПОРА ЙОГО У ВІДСТАВКУ …
ТОБТО ЦЕ СПЕЦОПЕРАЦІЯ ФСБ - тому торбити потрібно усю цепочку
Антуан де Сент Экзюпери.
В цей самий час я не маю права купити собі елементарного пістолета.
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