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ООН має пояснити бездіяльність у направленні місії експертів для розслідування постачань іранських дронів до РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Організація Об’єднаних Націй досі не зробила жодних кроків для направлення в Україну місії експертів для розслідування постачань іранських дронів РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще коли Росія тільки почала використовувати іранські "мопеди" для терористичних нальотів на українські міста й цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Річ у тому, що постачання РФ безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює "ядерну" угоду з Іраном", - сказав він на онлайнбрифінгу у вівторок.

Кулеба наголосив, що ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до Секретаріату ООН щодо направлення відповідної місії.

За його словами, Секретаріат запропонував дві дати в листопаді, одну з яких уже було погоджено, проте пізніше секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідування України в ці терміни.

"Генеральний секретар і загалом ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої країни, створюючи жахливі умови для життя цивільних посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення, але нагадаю: те, що робить Секретаріат ООН зараз - це неприпустиме затягування безкарності Ірану та РФ за їхні дії", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН не хоче розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні, - США

При цьому глава МЗС наголосив, що йдеться про порушення резолюції Радбезу ООН і загрозу миру та безпеці.

"ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
якби такий мопед приїхав до власної домівки гуттериша, кроки були б швидшими та довшими... а так... для нього ще не до кінця можливостей вичерпана тема ковіду та зерна з України...
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20.12.2022 14:01
+9
Дайте спокій тій ООН.
Повністю зогнила організація, де дикуни та паразити солодко живуть за рахунок розвинених країн, одночасно повчаючи ці розвинені країни що, як, і де їм треба робити, щоб ще більше грошей та смачної їжі отримувати їм, дикунам та паразитам
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20.12.2022 14:00
+6
Потрібна ЦРУ шукати коррупцію в ланках ООН . Гурттереш може і не знати, що десь у відділах ООН менеджери скуплени газпромом
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20.12.2022 14:00
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Организация Озабоченных Наций. Их основная функция - очень сильно беспокоиться и озаботиться.
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20.12.2022 13:59 Відповісти
Дайте спокій тій ООН.
Повністю зогнила організація, де дикуни та паразити солодко живуть за рахунок розвинених країн, одночасно повчаючи ці розвинені країни що, як, і де їм треба робити, щоб ще більше грошей та смачної їжі отримувати їм, дикунам та паразитам
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20.12.2022 14:00 Відповісти
Ніякого спокою, бо гроші на своє утримання, зі всього світу вони беруть справно. Але віддачі - немає.
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20.12.2022 14:13 Відповісти
Потрібна ЦРУ шукати коррупцію в ланках ООН . Гурттереш може і не знати, що десь у відділах ООН менеджери скуплени газпромом
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20.12.2022 14:00 Відповісти
Скажіть ще що він сам не куплений. Чи то він рота не може відкрити через неміч?
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20.12.2022 20:38 Відповісти
Я думаю, что на горизонтальных плоскостях ООН работают менеджеры многие года. Это исполнительский аппарат . Вот там и надо искать саботажников любых программ , коррупционеров , которые лоббируют за гроши некоторые процессы

раша везде действует через исполнительские службы . В Украине это аппарат ВР, менеджеры АПУ, сотрудники Кабмина
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20.12.2022 20:47 Відповісти
частково погоджуюсь, але по Вашому виходить що СЕО не впливає на глобальні процеси компанії? Ні за що не повірю що Гуттієреш з кожи вон лізи, а середня ланка саботує всі його добрі наміри. Впевнений що з зернової угоди не тільки Арахамія і Ердоган мають своє, але і цей пан
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20.12.2022 23:40 Відповісти
якби такий мопед приїхав до власної домівки гуттериша, кроки були б швидшими та довшими... а так... для нього ще не до кінця можливостей вичерпана тема ковіду та зерна з України...
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20.12.2022 14:01 Відповісти
этого его ракета не прибила в Киеве, когда он сюда приезжал? очень жаль...
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21.12.2022 01:02 Відповісти
Болото іх треба гарненько пошерстити .
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20.12.2022 14:03 Відповісти
Открываешь документ, где за подписью Мишустина (премьер-министр кацапстана) подписана безвозмездное финансирование какой-то очередной мутной программы ООН и на этом закрываешь его и весь этот вопрос. Купили ООН за бабки. Есть бабки - есть ООН. Надо либо перекупить ООН, дав им еще больше денег, либо лишить кацапов бабла, а именно продажи нефти и газа. А продажного генсека не поменяешь, он был, есть и будет таким и ему на замену еще очередь из 10 коррупционеров стоит и ждет своего часа.
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20.12.2022 14:04 Відповісти
Українська влада не хоче пояснити свою бездіяльність з2019року чим воно займалося під час війни? Війна триває з 2014 Забули?
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20.12.2022 14:15 Відповісти
нічого собі порівняння, це що, якось виправдовує бездіяльність оон? Тобто якщо влада корумпована, значить і громадяни не заслуговують на жодний захист міжнародний чи як?
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20.12.2022 17:44 Відповісти
До чого твій висер в контексті цієї новини?
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20.12.2022 20:39 Відповісти
Ці мопеди такі ж іранські, як Ланоси - українські.
Давайте не будем називати дрони китайських комуняк, зібрані в Ірані, іранськими
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20.12.2022 14:23 Відповісти
У "бездіяльності ООН" є конкретні посади, прізвища, країни, які вони представляють. Бажано, щоб МЗС України та пан міністр Кулеба у подальшому чітко їх називали.
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20.12.2022 14:23 Відповісти
А що тут пояснювати-беззуба, продажна "кантора"!
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20.12.2022 14:25 Відповісти
 
 