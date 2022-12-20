ООН має пояснити бездіяльність у направленні місії експертів для розслідування постачань іранських дронів до РФ, - Кулеба

Організація Об’єднаних Націй досі не зробила жодних кроків для направлення в Україну місії експертів для розслідування постачань іранських дронів РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще коли Росія тільки почала використовувати іранські "мопеди" для терористичних нальотів на українські міста й цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Річ у тому, що постачання РФ безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює "ядерну" угоду з Іраном", - сказав він на онлайнбрифінгу у вівторок.

Кулеба наголосив, що ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до Секретаріату ООН щодо направлення відповідної місії.

За його словами, Секретаріат запропонував дві дати в листопаді, одну з яких уже було погоджено, проте пізніше секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідування України в ці терміни.

"Генеральний секретар і загалом ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої країни, створюючи жахливі умови для життя цивільних посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення, але нагадаю: те, що робить Секретаріат ООН зараз - це неприпустиме затягування безкарності Ірану та РФ за їхні дії", - заявив він.

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При цьому глава МЗС наголосив, що йдеться про порушення резолюції Радбезу ООН і загрозу миру та безпеці.

"ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.