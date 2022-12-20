Про що б не домовлялися Путін та Лукашенко, Україна до цього готова, - Кулеба
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На вчорашній зустрічі білоруського та російського диктаторів, за наявною інформацією, не були ухвалені якісь критичні рішення, але про що б вони не домовлялися, Україна до цього готова.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.
Міністр також констатував, що наразі, по суті, можна говорити, що низка об’єктів і певна частина військової інфраструктури Білорусі перебувають під контролем РФ, а білоруські військові фактично усунуті від впливу на ці процеси.
"Але нічого драматичного принаймні з того, що нам відомо наразі, на цій зустрічі не відбулося. Наскільки нам відомо, незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка. Що б не відбувалося, ми вже навчені, ми вже биті і маємо життєвий досвід, тому ми готові до будь-яких сценаріїв. Про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", - запевнив очільник МЗС.
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Кстати говоря, почему 22 февраля, когда узнал о массовом вторжении, не предупредил народ? Даже 1.5 суток было бы вполне достаточно для целого ряда операций, таких как создание баррикад, минирования дорог рядом с ними и базовая подготовка населения к военным действиям, хотя бы в ванную набрать воды побольше, спрятать ценности и деньги, даже буквально взять краску и испортить кроссовки или куртку, так как кацапы не одного человека расстреляли только за то, чтобы забрать одежду и затем ликвидировали свидетеля их грабежа. Притом народ бы сам до этого догадался, в отличие от вас, желающих посмотреть чмоне в глаза. Никто не имел сомнений, кто такие кацапы и что они будут делать.
Назовите, пожалуйста, список фамилий, кто подал в отставку в связи с чудовищным провалом подготовке страны к обороне, просто феноменальным провалом, кацапы за 15-20 часов дошли до Ирпеня механизированные колонны, всего по нескольким дорогам. Не рассказывайте сказки про "заманить в ловушку, перерезав снабжение". У кацапов его и не было, они топливо продавали за водку бульбашам. Кацапы сразу остановились, как получили по харе, мгновенно просто первый бой и все сразу же стоят, ничего сделать не могут. Точно также стали бы у границы, увидев десятки рвов на 5-10метров размытых водой с минами по обе стороны от рвов. Даже на 1км не продвинулись бы.