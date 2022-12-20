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Новини За кордоном
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Дерипаска (75) Росія (47279)

Влада РФ забрала у олігарха Дерипаски готель в Сочі за критику війни, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дерипаска,олег

Російський суд наклав арешт на готель олігарха Олега Дерипаски в Сочі. Газета Financial Times пов’язує це з тим, що він був одним із небагатьох, хто висловив невдоволення вторгненням Росії в Україну, хоча й дуже обережно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За даними Financial Times, Дерипаску з Кремля щонайменше двічі просили припинити критикувати війну.

Після того як він не послухався, компанія олігарха в рамках двох процесів втратила стоянку для яхт і готельний комплекс "Імеретинський" в Сочі, на які він витратив $1 млрд.

"Кремль попросив його заспокоїтися", - розказав один зі співрозмовників видання, близький до Дерипаски.

Інший співрозмовник видання, близький до олігарха, стверджує, що Кремль звернувся до мільярдера на початку березня, коли той написав пост у соцмережах, що точку неповернення пройдено і Росії потрібен якнайшвидший мир з Україною.

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З того часу мільярдера просили пом'якшити висловлювання ще як мінімум один раз, пише FT. Проте влітку він публічно заявив, що спроба "знищити Україну" була б колосальною помилкою.

Після цього проти компанії Дерипаски РогСибАл подали позови, в рамках яких в олігарха відібрали 30 земельних ділянок площею 13,8 га у вантажному районі порту Сочі, а також готель "Імеретинський".

Якщо про перший позов раніше повідомляли російські медіа, то про другий нічого не було відомо. За російськими мірками все відбулося миттєво: згідно з графіком на сайті суду, пише FT, позов було подано 9 вересня, а вже 15-го суддя ухвалив рішення.

Також читайте: Активи Януковича, Курченка і Дерипаски заблоковані, далі буде позов про їх конфіскацію, - Малюська

У Кремлі закликали не пов'язувати той факт, що у Дерипаски відсудили права на оренду землі в Сочі, з його висловлюваннями про Україну. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мільярдер нібито ніколи не висловлювався проти російської "спецоперації", а просто наполягав на тому, щоб все робилося краще та ефективніше.

Олег Дерипаска - російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат "Російські машини", до якого входить Військово-промислова компанія - великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися Росією під час воєнної агресії проти України у 2022 році.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Так нам шо, скинуться йому на адвокатів, чи пригріть від санкцій? Короче, я заплутафсь
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20.12.2022 14:16
+6
Сльози мєшают мнє гаваріть (С)
Негайно українське громадянство і прощення всіх гріхів!
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20.12.2022 14:15
+5
хай там хоч у дупу один одного шпилять, нам яке діло?
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20.12.2022 14:14
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хай там хоч у дупу один одного шпилять, нам яке діло?
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20.12.2022 14:14 Відповісти
Сльози мєшают мнє гаваріть (С)
Негайно українське громадянство і прощення всіх гріхів!
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20.12.2022 14:15 Відповісти
Так нам шо, скинуться йому на адвокатів, чи пригріть від санкцій? Короче, я заплутафсь
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20.12.2022 14:16 Відповісти
Забрали у него одно, а осталось еще с сотню подобных строений, так что ничего страшного для него нет и не будет)
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20.12.2022 14:21 Відповісти
....та я не переживаю
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20.12.2022 14:22 Відповісти
с***рав він на війну, Головне бабло прикрили ,от він і буде за все що завгодно виступати і проти війни і проти інопланетного вторгнення.
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20.12.2022 14:16 Відповісти
легко отделался еще ))
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20.12.2022 14:19 Відповісти
Если кацапы потеряют нефтедоллары (и газонюхные тоже), то такие разборки будут непрерывно идти. Один у другого будет отнимать. Здесь дереписька якобы за антивоенную позицию пострадал, но это только самое начало.
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20.12.2022 14:25 Відповісти
так уж и забрала
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20.12.2022 14:31 Відповісти
немає ніяких проблем у руSSкого Злодія дерипаски: хай жаліється арахамії....-
він точно ЩОСЬ придумає.....
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20.12.2022 14:41 Відповісти
Да-да, очередную Савченко готовят.
Мне больше интересно как белоруская девушка Рыбка его обслуживала и где прятала диктафон.
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20.12.2022 14:47 Відповісти
Шоу .

фсб раши через ДЕРИПАСКУ проникло в будівельну корпорацію Штрабаг ( 30% акацій купив дерипаска) і зараз знае всі координати доріг , тоннлей, мостів..
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20.12.2022 14:53 Відповісти
"постраждалець від режиму"?!!
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20.12.2022 14:56 Відповісти
В отместку он может нафигачить армии бракованного хлама.
В каждой амфибии по нескольку трещин.
Воюйте-не обляпайтесь.
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20.12.2022 15:20 Відповісти
ну,дери Паска етнічний українець,його бабця розмовляла українською,він з нею виріс.це багато значить для людини.
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20.12.2022 18:42 Відповісти
Його хвилює бабло та санкції, а не життя українців
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20.12.2022 20:36 Відповісти
 
 