УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 823 7
війна (56641) знищення (4144) Донецька область (5715) вертоліт (711) Повітряні сили (1273)

У Повітряних силах уточнили, що вчора на Донеччині збито 2 ворожі вертольоти Мі-8

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мі

Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні сили ППО збили два ворожі гелікоптери, - Генштаб ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
20.12.2022 14:49 Відповісти
Ну, прям песня - "Орлята учатся летать"......
показати весь коментар
20.12.2022 15:12 Відповісти
Well done!
показати весь коментар
20.12.2022 15:22 Відповісти
три ракети ..одночасно..https://t.me/operativnoZSU/64109
показати весь коментар
20.12.2022 15:34 Відповісти
Главное не показывать такое видео нашим западным поставщикам оружия. Ато скажут вы и так с жиру беситесь очередями ракетами стреляете по одной цели
показати весь коментар
20.12.2022 15:43 Відповісти
есчо "два подвига гасстеллов" ))) разрушенны две колонны ветрозащитных посадки между полями. человеческих жертв нет ))
показати весь коментар
20.12.2022 15:41 Відповісти
пара летіла... й спустили пар разом.....
показати весь коментар
20.12.2022 15:50 Відповісти
 
 