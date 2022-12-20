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У Повітряних силах уточнили, що вчора на Донеччині збито 2 ворожі вертольоти Мі-8
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року.
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phantom4
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AbOriginal_UA
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Tommy Lee
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