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Резніков про залучення білоруських військових у війну проти України: Це мрія Кремля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армія,білорусь,рб,білоруська

Ризик нового масштабного вторгнення росіян з боку Білорусі існує. Але постає питання, чи готовий Мінськ залучити свої війська для цього наступу, про що мріють у Кремлі.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ризик (вторгнення з Білорусі. - Ред.) завжди існує, коли в тебе недружній сусід. На жаль, Білорусь дозволяє бомбардувати, атакувати Україну зі своєї території. Іранські дрони й літаки з крилатими ракетами вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ, в тому числі саме з РБ на Київ через Чорнобиль. Тому цей ризик, звісно, залишається", - зазначив Резніков.

Втім, якщо брати зимовий період - з січня до квітня, в цьому коридорі, то, за словами Резнікова, в Міноборони оцінюють готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання.

"Те, що в цьому будуть залучені саме білоруські сили - це вже друге питання. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там угруповання. Станом на сьогодні такого ударного угруповання не сформовано", - акцентує Резніков.

Міністр звертає увагу, для створення окупантами нового ударного угрупування, їм "потрібен час і ми це побачимо".

"Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому і був цей візит (Путіна до Лукашенка, - ред.). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати? Розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди в РБ набагато нижчий, ніж в Росії", - підкреслив Резніков.

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За його словами, у звичайних білорусів немає внутрішнього як такого "покликання" воювати з українцями.

"Звісно, вони військові, вони виконають наказ, але що буде далі після перетину українського кордону - для них однозначності немає. Тому, я вважаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому маємо надію, що вони все ж таки продовжуватимуть тримати цей баланс. Ризики є, звісно, маємо оцінювати серйозно, тому ми готові", - підсумував Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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20.12.2022 15:26 Відповісти
в таргана єдина надія на можливе утримання влади - не втручатися у війну.
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20.12.2022 15:45 Відповісти
Бульбоніто якщо не пустить війська ,буде розповідати потім,так як кизділа Ціхановська-шо спас Київ
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20.12.2022 15:54 Відповісти
Ну вот, опять Министр обороны не своим делом занимается.
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20.12.2022 16:06 Відповісти
Резніков весь час працює на Лукашенко. Це почалось ще коли він в лютому їздив в Белорусія на стрільби Россії.
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20.12.2022 16:35 Відповісти
Ще один Арестоаич, може і на шашлики поїдем?? Треба ввести найсуворішу відповідальність за невиконання своїх обов'язків, для тор чиновників, за брехню, за заміну професіоналізму пропагандою і квартальством
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20.12.2022 18:38 Відповісти
 
 