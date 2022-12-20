Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка "й#баними фашистами". СКРІНШОТ

27-річна футболістка збірної Росії Надія Карпова різко відреагувала на слова диктатора Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він із диктатором Володимиром Путіним "співагресори".

Свою позицію вона висловила в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ. Карпова закликала зупинити агресію Володимира Путіна щодо України та висловила впевненість у тому, що ватажок Кремля сяде на лаву підсудних.

"Ви - уй#бки! Ви - мразі, ви - ті, хто влаштував геноцид. Ви - ті, кого потрібно судити. Ви не просто "токсичні", ви - й#бані фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. І, я сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. Нах#й Путіна! Нах#й війну!", - написала футболістка.

Нагадаємо, напередодні Путін та Лукашенко провели зустріч у Мінську, під час якої російський диктатор переконував білоруського вступити у війну.

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