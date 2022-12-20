УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
26 153 70
Лукашенко (2310) Путін (21449) Росія (47279) футбол (1303)

Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка "й#баними фашистами". СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

карпова,надія

27-річна футболістка збірної Росії Надія Карпова різко відреагувала на слова диктатора Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він із диктатором Володимиром Путіним "співагресори".

Свою позицію вона висловила в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ. Карпова закликала зупинити агресію Володимира Путіна щодо України та висловила впевненість у тому, що ватажок Кремля сяде на лаву підсудних.

"Ви - уй#бки! Ви - мразі, ви - ті, хто влаштував геноцид. Ви - ті, кого потрібно судити. Ви не просто "токсичні", ви - й#бані фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. І, я сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. Нах#й Путіна! Нах#й війну!", - написала футболістка.

Нагадаємо, напередодні Путін та Лукашенко провели зустріч у Мінську, під час якої російський диктатор переконував білоруського вступити у війну.

Дивіться: Ми з Путіним співагресори, найтоксичніші люди на планеті, - Лукашенко. ВIДЕО

Карпова - перша в історії професійна спортсменка, яка зробила камін-аут, зізнавшись, що є лесбійкою.

Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка й#баними фашистами 01
Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка й#баними фашистами 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
Ну нарешті хтось після Нємцова правильні речі сказав.
показати весь коментар
20.12.2022 16:05
+39
Назвала речі своїми іменами-респект за првду та позицію...
показати весь коментар
20.12.2022 16:02
+38
показати весь коментар
20.12.2022 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
еслши она на расии то нужно бежать,хотя если это так то уже поздно....
показати весь коментар
20.12.2022 16:00 Відповісти
в Європі грає. Мабуть вже не гравець збірної росії
показати весь коментар
20.12.2022 16:02 Відповісти
Кто там "чьих кровей" в ХХІ веке цивилизованных людей уже не интересует. Главное, что она не москаль.
показати весь коментар
20.12.2022 16:35 Відповісти
Схожа на циганку
показати весь коментар
20.12.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 17:45 Відповісти
Які правильні слова ))
показати весь коментар
20.12.2022 16:00 Відповісти
А дівка шарить.
показати весь коментар
20.12.2022 16:02 Відповісти
Назвала речі своїми іменами-респект за првду та позицію...
показати весь коментар
20.12.2022 16:02 Відповісти
Ну нарешті хтось після Нємцова правильні речі сказав.
показати весь коментар
20.12.2022 16:05 Відповісти
Ну вона набагато більш влучно охарактеризувала. Хоча в неї і часу на аналіз поведінки цих двох було набагато більше.
показати весь коментар
20.12.2022 16:37 Відповісти
А "нЄмцов", коли сприяв обранню ґебнюка на президентську посаду, не розумів результати? Адже був не таким юним, як ця дівчина...
показати весь коментар
20.12.2022 17:34 Відповісти
Шо да - то да...
показати весь коментар
20.12.2022 16:12 Відповісти
Що за протокол ia-writer:// ?

Це у тексті новини.
показати весь коментар
20.12.2022 16:12 Відповісти
Таки есть живые хорошие россияне. Но их очень мало
показати весь коментар
20.12.2022 16:15 Відповісти
Це абсолютно нічого не варто на сьогодні, вона можливо як й інші ліберали словами кладуть на *****, а грошима покращують умови життя кацапських вбивць. Горіти їм усім у пеклі, всі вони там співучасники, ліберали і праві нацики, собчачки, бутерброди й інша погань.
показати весь коментар
20.12.2022 16:15 Відповісти
На росії нема ніяких лібералів. А вона взагалі не з росії, вона з Іспаніі.
показати весь коментар
20.12.2022 16:38 Відповісти
Ну нарешті, кацапка сказала так як воно є
показати весь коментар
20.12.2022 16:17 Відповісти
То вона така одна на мільйон? Чи одна на три мільйони?
показати весь коментар
20.12.2022 16:27 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 16:19 Відповісти
Тысячумиллионов раз плюсую! А с хорошими мы разберемся. Після нашої Перемоги.
показати весь коментар
20.12.2022 17:32 Відповісти
А что с ************, ребята?
показати весь коментар
20.12.2022 16:21 Відповісти
На фото зразу видно,хто завинив перед ху*лом бiльше всiх.. Всiм iншим- пох...
показати весь коментар
20.12.2022 16:47 Відповісти
Шо-шо, можно подумать, когда их на цурпылыгу всем миром содют, это так весело... Пусть мужаются, для Гааги нужны "герои"-Матросовы.
показати весь коментар
20.12.2022 16:58 Відповісти
От ...як би... один встав і сказав пуцін-)(уйло...
показати весь коментар
20.12.2022 17:02 Відповісти
Це правильно!

І це є правда!
показати весь коментар
20.12.2022 16:23 Відповісти
Допис кацапки має якусь цінність ?
показати весь коментар
20.12.2022 16:33 Відповісти
"Кацапи" - це те саме що "хохли"...
Тому прошу не ображати тих хто підтримує націю та проти вбивство екс-братів.

Є Мальцев, який просив у Зе дати йому пару тис автоматів та шматок кордону - щоб клином на кремль піти... на що відповідь - "ми вас скоріше посадимо до в'язниці"... Саме тому розумій що "війна" на зараз це театр геноциду, а не протистояння Пу проти Зе... Якщо б так було - ніякого вагнергейту не з'явилось... а мальцев уже як 6 міс вбив пу... Нації гинуть через Беню/ротенберга. А ручки потирають ті які землю скупили... живуть в сша/ізраілєвом.
показати весь коментар
20.12.2022 22:31 Відповісти
Можете сортувати кацапів.Для мене вони однакові.
показати весь коментар
20.12.2022 23:14 Відповісти
вона так висловилася тільки тому, що проживає а ЄС та має непоганий шанс бути висланою до рідних говєнєй.
показати весь коментар
20.12.2022 16:42 Відповісти
Мабуть серед просунутих російських спортсменів загалом існують не дуже позитивні настрої через заборону їх участі у міжнародних змаганнях невідомо на скільки років.
показати весь коментар
20.12.2022 16:46 Відповісти
Конечно, бо пролетают мимо бабла... Только бизнес и не более.
показати весь коментар
20.12.2022 16:52 Відповісти
Слава теж має значення, а час для можливості її отримання безповоротно для кожного з них спливає.
показати весь коментар
20.12.2022 18:17 Відповісти
Але ж практично всi мовчать, бососуть гос. стипендiю...
показати весь коментар
20.12.2022 16:54 Відповісти
Она переехала в Испанию в 2019-м. Ведет агитацию против российского режима давно. Скорее всего дело в ущемлении прав ЛГБТ.
показати весь коментар
20.12.2022 16:55 Відповісти
Кацапы! отмазка не пройдет! Где вы были когда муйла выбирали? Где вы были , когда муйло начинал вторжение? Где вы есть после того , когда окурок в вашем лице получил по сусалам, мы знаем . С ПЕРЕОБУВШИХСЯ В ПРЫЖКЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ СНИМАЕТСЯ. оставьте свои трали-вали своим поколениям, пусть платят по репарациям и не стонут, шо пыня - такой-разэдакий.
показати весь коментар
20.12.2022 16:51 Відповісти
Респект. А ведь есть умньіе люди даже на болотах. Жаль что таковьіх до 5 %
показати весь коментар
20.12.2022 16:54 Відповісти
Там 75% свинособак является й#баными фашистами.
показати весь коментар
20.12.2022 16:55 Відповісти
Да вы оптимист.
показати весь коментар
20.12.2022 16:57 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 23:00 Відповісти
Единственный Мужской Голос Правды в кацапском лепрозории и тот принадлежит девушке
показати весь коментар
20.12.2022 17:01 Відповісти
est mnogo pravil'nyh russkih za kotorymi budushee rossii i est' mnogo mrazej ukraincev -kollaborantov ,ne vse tak legko podelit' na beloe-chernoe.Blagodarya vojne Ukraina ochistitsya ot pleseni russkogo mira i ot svoih mrazej.sorry za latinicu zhivu v Anglii rodilsya v Latvii no v passporte nacionalnost-ukrainec!
показати весь коментар
20.12.2022 17:01 Відповісти
Это в каком паспорте указывают национальность? Читал что это обязательно только в Китае.
показати весь коментар
20.12.2022 17:08 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
показати весь коментар
20.12.2022 17:34 Відповісти
В паспорте, да? Нуну
показати весь коментар
20.12.2022 19:12 Відповісти
Лесбiйки нам не вороги
показати весь коментар
20.12.2022 17:13 Відповісти
А вы вечно, если не извращенцев , то кацапов у себя приютите.
показати весь коментар
20.12.2022 17:17 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 17:42 Відповісти
Я так понимаю, одного смайлика недостаточно? Надо было их сотню налепить?
показати весь коментар
20.12.2022 19:11 Відповісти
Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка "й#баними фашистами" Джерело: https://censor.net/ua/n3388185
Та це вже не перший раз .! Вона постійно криє ***** - по матушкє , якраз за те що затіяв війну проти України . Ще на самому початку війни називала його - чортом й..баним .. .
Ця дівчина очевидно має мізки ..
показати весь коментар
20.12.2022 17:22 Відповісти
Ну не знаю. В Испании Карпова рассказывала страшные истории про осуждение преследование лесбиянок в России. Скорее всего это был продуманный ход для пиара и рекламодателей. В европейских женских футбольных кругах довольно известная личность. Miзки для зарабатывания денег точно имеет.
показати весь коментар
20.12.2022 17:34 Відповісти
За такий піарний хід можна скуштувати й - новічка . . Сумнівають що це вона собі влаштовує піар .
Тим більш що вона проклинає ***** за війну з Україною , а не з - лгбт .
показати весь коментар
20.12.2022 17:44 Відповісти
Пиар ее интервью про ЛГБТ, а не сообщения в Инстаграме. В смысле в рашке всем плевать на лесбиянок. Когда даже в центральных СМИ рассказывают душевные истории про известных лесбиянок российского спорта, глупо распинаться как она страдала в России.

Фигуристка Забияко фразой «самое важное в моей жизни» описала Касаткину

Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/63415d009a7947a3ac270bf7
показати весь коментар
20.12.2022 17:52 Відповісти
Всі кацапи однакові, і ця Карпова теж
показати весь коментар
20.12.2022 17:51 Відповісти
Беги с рашки, беги....
показати весь коментар
20.12.2022 18:36 Відповісти
Ізоляція від участі у міжнародних турнірах ще більше за спортсменів та гравців б'є по вболівальниках, а це чи не усе населення. В нас вороги відібрали можливість вболівати за своїх. А в них - свої, і це тим масам зрештою дійде, скільки б не тужилася тамошня пропаганда пояснювати протилежне.
А воно скрізь капає і точить - міжнародних чемпіонатів позбавили, Кока-Коли, Мак Дональдсів, можливостей вільно і зручно подорожувати, і ще безліч тд і тп.
Подивіться на їх загнаних у кут головних пропагандистів - вони усе це шкірою відчувають.
показати весь коментар
20.12.2022 18:41 Відповісти
Просто озвучила то, что видит глазами. Редкое качество в современном мире . . .
показати весь коментар
20.12.2022 18:45 Відповісти
Молодец!
показати весь коментар
20.12.2022 18:54 Відповісти
А чи не многоходовочка це кацапні? Так би мовити підтвердження того, що їх спортсмени, допінгові наркомани в своїй більшості, типу поза політикою і проти війни. Бо куплені х.уй.л.ом різні фіфи, соки тощо вже починають пи.з.діти про допуск тих наркоманів до змагань типу під білим прапором.
показати весь коментар
20.12.2022 19:26 Відповісти
футболистка з яйцами
показати весь коментар
20.12.2022 19:32 Відповісти
Просто она от кремля далеко, финансово независима, живёт в нормальном мире и хорошо видит, насколько жизнь в России не нормальна.
Не хочет гнуться, и не гнётся - может себе позволить.
показати весь коментар
20.12.2022 21:46 Відповісти
зная рашку предвижу участь этой девочки....такие поступки они не прощают
показати весь коментар
20.12.2022 22:07 Відповісти
У й*баної русні прокинулася совість?
показати весь коментар
21.12.2022 12:01 Відповісти
Беги девочка,
показати весь коментар
21.12.2022 12:36 Відповісти
 
 