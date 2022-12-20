Футболістка збірної РФ Карпова назвала Путіна та Лукашенка "й#баними фашистами". СКРІНШОТ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
27-річна футболістка збірної Росії Надія Карпова різко відреагувала на слова диктатора Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він із диктатором Володимиром Путіним "співагресори".
Свою позицію вона висловила в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ. Карпова закликала зупинити агресію Володимира Путіна щодо України та висловила впевненість у тому, що ватажок Кремля сяде на лаву підсудних.
"Ви - уй#бки! Ви - мразі, ви - ті, хто влаштував геноцид. Ви - ті, кого потрібно судити. Ви не просто "токсичні", ви - й#бані фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. І, я сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. Нах#й Путіна! Нах#й війну!", - написала футболістка.
Нагадаємо, напередодні Путін та Лукашенко провели зустріч у Мінську, під час якої російський диктатор переконував білоруського вступити у війну.
Карпова - перша в історії професійна спортсменка, яка зробила камін-аут, зізнавшись, що є лесбійкою.
Будь ласка, зачекайте...
Це у тексті новини.
І це є правда!
Тому прошу не ображати тих хто підтримує націю та проти вбивство екс-братів.
Є Мальцев, який просив у Зе дати йому пару тис автоматів та шматок кордону - щоб клином на кремль піти... на що відповідь - "ми вас скоріше посадимо до в'язниці"... Саме тому розумій що "війна" на зараз це театр геноциду, а не протистояння Пу проти Зе... Якщо б так було - ніякого вагнергейту не з'явилось... а мальцев уже як 6 міс вбив пу... Нації гинуть через Беню/ротенберга. А ручки потирають ті які землю скупили... живуть в сша/ізраілєвом.
Та це вже не перший раз .! Вона постійно криє ***** - по матушкє , якраз за те що затіяв війну проти України . Ще на самому початку війни називала його - чортом й..баним .. .
Ця дівчина очевидно має мізки ..
Тим більш що вона проклинає ***** за війну з Україною , а не з - лгбт .
Фигуристка Забияко фразой «самое важное в моей жизни» описала Касаткину
Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/63415d009a7947a3ac270bf7
А воно скрізь капає і точить - міжнародних чемпіонатів позбавили, Кока-Коли, Мак Дональдсів, можливостей вільно і зручно подорожувати, і ще безліч тд і тп.
Подивіться на їх загнаних у кут головних пропагандистів - вони усе це шкірою відчувають.
Не хочет гнуться, и не гнётся - может себе позволить.