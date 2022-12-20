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Майже тисячу трансформаторів та 5 тис. генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор,бц

Майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів залучено на сьогодні від партнерів для відновлення енергосистеми України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням президента України Зеленського та за взаємодії з Міненерго, "Укренерго" та іншими профільними інституціями МЗС продовжує активно залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. Станом на сьогодні залучена допомога становить близько 1000 трансформаторів різної потужності, понад 100 автотрансформаторів, близько 5000 бензинових та дизельних генераторів потужністю до 100 кіловат, майже 500 генераторів більшої потужності, майже 5000 кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі, сотні теплових гармат та обігрівачів", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що МЗС продовжує працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги, координацію процесу здійснює прем'єр-міністр.

"Нині ми отримали нове орієнтування "де у кого що є" і що потрібно привезти в Україну. І вже працюємо над цією новою партією допомоги", - сказав Кулеба.

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Автор: Ірина Дашківська
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Добре було б спитати у керівників ЦОВВ🙈🤷‍♂️ разом з держсекретарями та їх купою замів🐷🙈🤷‍♂️, як вони ОСОБИСТО готували ЦОВВ ТА ВІДПОВІДНІ ГАЛУЗІ впродовж 3.5 років до функціонування в умовах ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ ТА ВОЄННОГО СТАНУ ⁉️⚔️💯😡✊🤬😠🇺🇦❤️🤔🇺🇸🇪🇺🇬🇧
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20.12.2022 16:30 Відповісти
Так все ж готовились к шашлыкам, росия никогда не нападет, они тоже люди

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20.12.2022 16:38 Відповісти
сними трансформаторы с линий, идущих на россию и белороссию, тысячник ты пистливый
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20.12.2022 16:36 Відповісти
/Майже 1 тис. трансформаторів різної потужності /, по 100 мВА чи 100 ВА. ? Співвідношення можливо і не публічна інформація. А так стаття ні про що.
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20.12.2022 17:03 Відповісти
А она восточнее Львова идет, или как с иной гуманитаркой?
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20.12.2022 17:04 Відповісти
А чим вони їх захищають?
Може біля тих ставити спеціальні мобільні підрозділи, що виїджають під час атак, з тепловізорами, кулеметами та т.і.? На шахеди можна було б налаштувати якусь акустичну напівавтоматичну станці - по диринчить дуже характерно і голосно.
А ще пассивний захист: ближній - грати-"мангал", а дальній - металева сітка.
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20.12.2022 17:10 Відповісти
1000 трансформаторів та 100 автотрансформаторів? 5000 кілометрів кабелю? Це стільки пошкодили ті 5 не збитих дронів?
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20.12.2022 22:13 Відповісти
 
 