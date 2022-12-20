УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 865 20
авіація (1664) Білорусь (5972) війна (56641) Повітряні сили (1273) Ігнат (709)

Росія регулярно використовує щонайменше 5 аеродромів в Білорусі для завдання ударів по Україні, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,авіація

Росія використовує близько 40 аеродромів для завдання авіаударів по Україні, з них п’ять або шість - на території Білорусі.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Там щонайменше п'ять-шість основних таких аеродромів, які використовує Росія для того, щоб нести певну загрозу з цього напрямку. Загалом Росія використовує близько 40 летовищ для атак по Україні. Тобто, для того, щоб там розміщувалася їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповання. Не лише тактична авіація, а й гелікоптери, і транспортники, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни з аеродромів Білорусі не зникають. Їхні літаки знаходяться в повітряному просторі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про залучення білоруських військових у війну проти України: Це мрія Кремля

Ігнат наголосив, що росіяни переміщують техніку на аеродроми Білорусі залежно від завдань. "Сьогодні, до речі, пожвавилася авіаційна активність і на фронті в окупантів. Зрозуміло, що наші льотчики також завдають ударів. 10-15 авіаційних групових ударів здійснює щодня наша ударна авіація, винищувачі, як засоби протиповітряної оборони, прикривають наші ударні групи. Також армійська авіація сухопутних військ ефективно б'є по окупантах", - сказав він.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Ви ще запитайте, чому за 10 місяців економіку країни не переведено повністю на військові рейки.
показати весь коментар
20.12.2022 16:40
+9
Политика "не спровоцируй" не даст результата. Беларусь уже в войне против Украины на все 100%.
показати весь коментар
20.12.2022 16:33
+8
То уїбіть по цих летовищах, статисти - українці дозволяють.
показати весь коментар
20.12.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То уїбіть по цих летовищах, статисти - українці дозволяють.
показати весь коментар
20.12.2022 16:32 Відповісти
Драники все равно там все терпилы, они воевать не пойдут, даже под дулом заград-отрядов дидов внуков НКВДистов с автоматами ППШ на перевес. могут только на лавочку залезть предварительно сняв обувь и дарить цветы и воздушные шарики ОМОНовцам
показати весь коментар
20.12.2022 16:35 Відповісти
Так это же ЗАКОНННАЯ ЦЕЛЬ , ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ , утилизируйте в зародыше !
показати весь коментар
20.12.2022 18:05 Відповісти
Политика "не спровоцируй" не даст результата. Беларусь уже в войне против Украины на все 100%.
показати весь коментар
20.12.2022 16:33 Відповісти
значит нужно долбануть по ним
показати весь коментар
20.12.2022 16:38 Відповісти
Є дрони створені нашими умільцями, чому їх не поставлять на конвеєр? Чи ми будемо далі спостерігати як безкарно нищеться інфраструктура від кацапських рук.
показати весь коментар
20.12.2022 16:39 Відповісти
Ви ще запитайте, чому за 10 місяців економіку країни не переведено повністю на військові рейки.
показати весь коментар
20.12.2022 16:40 Відповісти
Дрони??...хліб заборонено випікати.
показати весь коментар
20.12.2022 17:04 Відповісти
"Зрозуміло, що наші льотчики також завдають ударів."

Скільки ударів завдали наші льотчики по летовищах бульбаленда?

Ах, там договір про дружбу і співробітництво чинний, лупити не можна...
показати весь коментар
20.12.2022 16:39 Відповісти
препіЗедент, зателефонуй бульбофюреру, скажи, що будуть приземляти.
показати весь коментар
20.12.2022 16:41 Відповісти
Ага, будуть. Не при теперішніх "чмонях"!
показати весь коментар
20.12.2022 16:58 Відповісти
ти не зрозумів мій сарказм? Почитай доповнення знизу від Віки.
показати весь коментар
21.12.2022 09:29 Відповісти
Зателефонуй до ОЛЕКСАНРА ГРИГОРОВИЧА‼️ Как ты «ВАГНЕРОВЦЕВ « сдал
показати весь коментар
20.12.2022 18:07 Відповісти
Мне кажется, что кое-кто, как в зелёных, так и в евроамериканских кабинетах не совсем понимает настоящую цель тупина и рашистов: уничтожать всё украинское и убить как бмжно больше украинцев, если их нельзя "конвертировать". То есть там нет никаких стратегических планов, тактических манёвров и всего такого. Тупин рассматривает захват территорий и развал украинской экономики исключительно как бонус к этой своей главной цели, неужели это непонятно?

Логика нациста-психопата простая: он депортировал 2 миллиона украинцев, включая детей, к себе на болота, а взамен ему не жалко положить своих "испорченых" алкоголиков, преступников, асоциалов и тех, кого там называют "нацменами", полагая, что таким образом он "обновляет" какой-то там генофонд - вот и вся его арифметика.
показати весь коментар
20.12.2022 16:43 Відповісти
Европке пора бы понять, что если Украина проиграет, то мы вместе с кацапами пойдем брать Берлин. И это не шутки
показати весь коментар
20.12.2022 16:55 Відповісти
А як там білоруські партизани ?
показати весь коментар
20.12.2022 16:44 Відповісти
А чого там ще не курять?
показати весь коментар
20.12.2022 16:48 Відповісти
Скільки разів українці закликали владу розбомбити там аеродроми! А зелені -"ми жє нє агрєсарі"! Дідько б ту владу вхопив! Одні проблеми від них!
показати весь коментар
20.12.2022 16:57 Відповісти
Та ви що? А український посол тоді що там робить? Сраку чухає?
показати весь коментар
20.12.2022 17:04 Відповісти
Ну нічого собі!А Інститут вивчення війни (ISW) каже,що Білорусь не бере участі у війні
показати весь коментар
20.12.2022 17:10 Відповісти
 
 