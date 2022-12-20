У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"
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Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+38 Neftekachka Beznadega
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+12 Neftekachka Beznadega
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Будь ласка, зачекайте...
Навіщо ви тут пишете відверту херню, перепрошую на слові?
На мою думку максимум, на шо вони можуть розраховувати - це відсмоктати десь в чорнобильськіх лісах...
>Щось схоже було і на сході перед 24 лютого!
"Ні вєрю, нікто не нападьот - наша развєдка самая лутшая і она нічего нє відіт!"
Можливо, в ніч з середи на четвер
там і потонуть
Заспокойтесь, ... спостерігають штати, наша розвідка
Sure, "наша развєдка - лутше фсех!"