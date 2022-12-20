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У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія регулярно використовує щонайменше 5 аеродромів в Білорусі для завдання ударів по Україні, - Повітряні сили

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+38
Я бы не стал на это сильно надеяться. Польша не будет действовать в одиночку, без согласования с партнерами по НАТО. Лучше горькая правда чем сладкая ложь.
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20.12.2022 17:04
+22
Сам не тупи. Они подогнали войска, для защиты СВОИХ ГРАНИЦ. В Украину, никто не отправит своих военных, за 10 мес, это уже можно было бы понять.
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20.12.2022 17:30
+12
Очень хочется верить, что всякие Резниковы, не заявят "Не наблюдаю ударных групп". Когда он это заявлял публично, ***** как раз готовился напасть, и эта болтовня ***** наверняка изрядно повеселила.
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20.12.2022 17:03
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угу, але з білорусії вони ніколи не нападуть...
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20.12.2022 16:52 Відповісти
Если бульба полезет в открытую, то Польша впишется !!!
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20.12.2022 17:02 Відповісти
Я бы не стал на это сильно надеяться. Польша не будет действовать в одиночку, без согласования с партнерами по НАТО. Лучше горькая правда чем сладкая ложь.
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20.12.2022 17:04 Відповісти
Война Украины с картофельными войсками это прямой открытый конфликт на границах Польши. Так что все может быть
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20.12.2022 17:10 Відповісти
Какая граница Польши, на линии Гомель-Чернигов, или Мозырь-Киев? ????
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20.12.2022 17:12 Відповісти
522 км? ????? ну-ну.
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20.12.2022 17:22 Відповісти
Ви хоч уявляєте, скільки треба рил, щоб тримати лінію фронту від Овруча до молдавської Рибниці??

Навіщо ви тут пишете відверту херню, перепрошую на слові?
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20.12.2022 17:32 Відповісти
Отрежет? Чем? Та два Ф-16 , за полчаса, всю свинособачью армию в гавно превратят! Что ты несешь???
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20.12.2022 17:34 Відповісти
А оті два F-16 у Вас у кишені?
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20.12.2022 17:41 Відповісти
давай заливай отрезал предложил и послали на **уй пусть сначала зайдут в Украину-- а не полягут в 40 метрах от столбов границы.. пелерасты ев**нутые не мешайте уе**кам кацапам рыть себе могылы не мешайте...
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20.12.2022 17:34 Відповісти
а як ви збираєтесь забезпечувати такий фронт?
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20.12.2022 17:39 Відповісти
Тобто, намагання пробити коридор до т.з. пмр та відрізати постачання зброї/б.к. до ЗСУ на фронтах. Вважаю, це -- логічно. Отже, потрібен превентивний жорсткий удар по скупченню москалів/бульбашів перед нашими кордонами. Якшо вийде, то у біломосковитів одразу пропаде настрій воювати (але не у москалів, бо ті відпрацьовують кредити/іпотеки).
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20.12.2022 17:38 Відповісти
вони під києвом стояли і не могли забезпечити своє угруповання. який там в баню похід на вінницю і тирасполь. максимум - широкий охват києва
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20.12.2022 17:46 Відповісти
широкий охват вони намагалися робити окрім безпосереднього вторгнення висадкою десанту з купи вертольотів і транспортників. Зараз в них нема ані вертольотів ані живої десантури. Частину транспортників збито. ППО зараз ще більше ніж було.
На мою думку максимум, на шо вони можуть розраховувати - це відсмоктати десь в чорнобильськіх лісах...
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20.12.2022 18:07 Відповісти
Не тупи. Румыния уже войска подогнала к границам Украины! Разо с поляками, прибалтами и ****** по свинособачьему войску... Вот увидишь....
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20.12.2022 17:29 Відповісти
Сам не тупи. Они подогнали войска, для защиты СВОИХ ГРАНИЦ. В Украину, никто не отправит своих военных, за 10 мес, это уже можно было бы понять.
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20.12.2022 17:30 Відповісти
Согласен.никто не впишется!война никому не нужна.
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20.12.2022 17:35 Відповісти
какие проблемы выпереть идиотов кацапов в территорию Польши или Румынии нема пытаннь они все Сусанины слепо глухо немо дурнуватые.. в 3 березах заплутают сами.... а если направить в нужное направление да еще красную дорожку простелить и столбики... Тирасполь ЭТО туда... то все... забегут 2-3 батальона и все 5 СТАТЬЯ УСТАВА НАТО РАБОТАЕТ...
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20.12.2022 17:36 Відповісти
Та ну нах!? По твоему, до разгрома свинособак, им ничего не угрожало и они нихуя к границам не подгоняли. А тут, внезапно!, появилась угроза и всё войско НАТО у границ, чтобы СЕБЯ защитить!!???? ЧТо ты куришь? Смени траву!!
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20.12.2022 17:37 Відповісти
По твоей теории, силы НАТО, уже должны освобождать Донецк. А вот их как то не наблюдается...осталось только придумать что они обязательно придут, если лука вступит в войну.
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20.12.2022 17:44 Відповісти
чего же поляки после удара по территории Польши расейской ракетой не обнули по русьне?
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20.12.2022 22:07 Відповісти
Туреччина дуже согласовувала свої військові операції в Сирії чи в Лівії? теж є члном НАТО.
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20.12.2022 21:32 Відповісти
Не "впишуться".
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20.12.2022 17:20 Відповісти
а нафіга Польщі вписуватися? Шоб хотіли (чи могли) - давно би вписалися. Це ж не на них напад буде.
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20.12.2022 17:33 Відповісти
Что непонятно!? будет наступление! шмаркля,не вздумай ничего разминировать!!!
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20.12.2022 17:33 Відповісти
так вони і так не нападали ні на кого, лавров казав та ***** підтвердило
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20.12.2022 17:39 Відповісти
Зустрічаємо. Вогнем і мечем.
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20.12.2022 16:53 Відповісти
Зачем ждать нападения? Надо бить превентивно уже сейчас и никого не слушать.
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20.12.2022 17:13 Відповісти
Может быть такое, что страны дающие оружие, поставили условие, что по луке не бить, пока он не вступил в войну. И с каждым месяцем эта версия мне кажется более вероятной.
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20.12.2022 17:20 Відповісти
Думаешь, если ударить первыми союзники перестанут давать оружие?
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20.12.2022 17:46 Відповісти
Не знаю. Но о обязательстве Украины, не бить оружием США по территории РФ, было заявлено должностными лицами публично и не один раз. Может и с лукой схожая ситуация....я не могу конечно это категорично утверждать, но и исключать нельзя тоже
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20.12.2022 17:51 Відповісти
а потом когда лукашенко откроет 2ой фронт, и нам снесет весь север впридачу, запад скажет, ну извините, так получилось....мерзкие гниды
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21.12.2022 00:43 Відповісти
Сто разів вже обговорювалося. Чим бити? Асфальтом, шаурмою чи Юзіком?
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20.12.2022 17:34 Відповісти
Himars? M777 тоже достанет, если близко к границе встанут.
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20.12.2022 17:48 Відповісти
ну це вони дуже близько до границі повинні стати. ніхто не буде викатувати дорогоцінну і доволі рідкісну зброю до самого кордону. Бо кацапам як раз нічо не заважає через кордон пульнути.
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20.12.2022 17:51 Відповісти
Если они хотят эффекта неожиданности им придется близко к границе встать.
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20.12.2022 18:00 Відповісти
я відповім так. ЗСУ показали вміння і рішучість навалювати кацапам. Херсонська і Ізюмська операції були проведені блискуче. Тож якщо ще досі хаймарси не хєрачать по Білорусі, то на те є якісь причини. І розказувати ЗСУ як їм робити їх роботу не треба.
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20.12.2022 18:04 Відповісти
когда беларусь начнет херчить по нам - будет поздно
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21.12.2022 00:44 Відповісти
Подзвоніть в Генштаб. А то вони там сидять і не знають, що буде пізно!
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21.12.2022 00:50 Відповісти
Згоден. Ми у 14-му вже послухали обамку та бабуйулю... Тепер не знаю, скільки ше життів наших хлопців покладемо, повертаючи рідні землі.
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20.12.2022 17:46 Відповісти
є таке наукове спостереження - чим тупіше тварина, тим довше вона повторює однакові рухи
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20.12.2022 16:53 Відповісти
Щось схоже було і на сході перед 24 лютого!
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20.12.2022 16:53 Відповісти
@123456asdfghjkl 123456asdfghjkl

>Щось схоже було і на сході перед 24 лютого!

"Ні вєрю, нікто не нападьот - наша развєдка самая лутшая і она нічего нє відіт!"
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20.12.2022 20:16 Відповісти
Возити не мішки носити.
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20.12.2022 16:54 Відповісти
Схоже все ж таки буде смажена картопля
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20.12.2022 16:54 Відповісти
це не картопля, це вата
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20.12.2022 16:56 Відповісти
могут быть объединенные силы. надеюсь генштаб все понимает, что может произойти. с беларуси ***** атаковать гораздо удобнее, Киев от границы совсем недалеко.
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20.12.2022 17:06 Відповісти
каци можуть запросто підставити бульбашів переодівши своїх чмобіків у білоруську форму. Генерал Кривонос недавно говорив, що кілька десятків тисяч комплектів білоруської форми є у каців.
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20.12.2022 21:36 Відповісти
Гаюн, и шо теперь?
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20.12.2022 16:57 Відповісти
кого? рапятого в трусіках
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20.12.2022 17:05 Відповісти
Що мені здається, що раніше
Можливо, в ніч з середи на четвер
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20.12.2022 17:06 Відповісти
Залишусь при своїй думці. Фактор раптовості теж ніхто не скасовував...
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20.12.2022 17:30 Відповісти
Ти спеціально сьогодні зарегався щоб плани кацапні викласти? Лаптями дуже смердить від тебе.
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20.12.2022 18:02 Відповісти
Отсосёте, как-пить дать!
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20.12.2022 17:30 Відповісти
Такі безбашені . Нам ше білорусів не хватало .
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20.12.2022 17:00 Відповісти
Очень хочется верить, что всякие Резниковы, не заявят "Не наблюдаю ударных групп". Когда он это заявлял публично, ***** как раз готовился напасть, и эта болтовня ***** наверняка изрядно повеселила.
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20.12.2022 17:03 Відповісти
Ви спеціально сьогодні зареєструвались, щоб це сказати?
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20.12.2022 17:29 Відповісти
Вот и русский гомосек с влажными сосательными мечтами...
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20.12.2022 17:33 Відповісти
Нада следить за Даниловым, его рубашка все расскажет
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20.12.2022 17:12 Відповісти
таки )(уйло уламав?
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20.12.2022 17:04 Відповісти
Зеля всех замочит в сортире...зуб даю...
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20.12.2022 17:16 Відповісти
Ну так,путін до лукашенка прилітав на ,,свято печеної бульби".а сьогодні вони перекидають війська,мабуть на збір забутої на полях картоплі.і в підтримку цього ,,марафону" у нас приняли закон про посилення відповідальності військових.мабуть у армії з бажанням воювати щось не так.хоча на фоні злодійсько- корупційної влади це логічно.чинуші хапнуть гроші,і за кордон.а бійців на убой.просто працюю в елітному котеджному містечку і бачу відношення цієї ,,еліти" до війни і до простих людей.їм головне зараз ще нахапатись бабла,і за кордон.з лютого десь по червень їх тут не було,повтікали,а зараз поки закордон дає допомогу вони тут.припре,знов злиняють.от такі реалії.
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20.12.2022 17:36 Відповісти
Эти ******* что действительно решили к 30 декабря СССР восстановить, ****** клоуны)))
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20.12.2022 17:44 Відповісти
*вчасно* якраз темпервтура на болотах зараз пішла з - 11 на +7 ))
там і потонуть
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20.12.2022 17:48 Відповісти
Ленд-ліз підганяють.
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20.12.2022 17:49 Відповісти
Нда....хреново, коли сусіди повні неадеквати, а примусово в раз не ізолюєш.Ну що ж, значить так і буде, як буде....Одне тільки пасує - це не 24.02...заждіть мразюки
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20.12.2022 17:52 Відповісти
Підганяють техніку до кордону Черніговської області.Білоруський Гаюн відслідкував та надав карту пересування та кількість одиниць.
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20.12.2022 18:10 Відповісти
Якшо орки продовжують накопичувати там сили, то Україна має повне право нанести вдар та зайти на ********* превентивно
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20.12.2022 18:19 Відповісти
Заспокойтесь, цей гаюн ще з літа без кінця заявляє про переміщення техніки. Скільки тієї техніки, скільки особова складу невідомо. Недавно вони розказували про перевірку обороноздатності білоруської армії і перекидали 8 БТР і 2 міномета. За ними спостерігають штати, наша розвідка. Як на мене поки це все відволікаючи дії для відтягнення сил. Доки не з'явиться якась точна інформація.
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20.12.2022 18:23 Відповісти
@Igor Uh

Заспокойтесь, ... спостерігають штати, наша розвідка

Sure, "наша развєдка - лутше фсех!"
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20.12.2022 20:20 Відповісти
вони ту техніку будуть потрошку скирдувати, щоб накопитись до весни. в планах у них наступ з Білорусі десь на лютий-березень. але то тільки плани. але в той час для ширми вони будуть проводити військові навчання.
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20.12.2022 21:41 Відповісти
Українські війська мали б діяти на випередження, перемога тільки в наступі говорив Чингісхан, хватить розносити Україну, нехай кацапи із бульбашками ховаються від снарядів і мін
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20.12.2022 18:31 Відповісти
В самую длинную ночь ходоки попрут через "поребрик", зима не прото близко, она в самом разгаре (в кульминации). Как за самой темной ночью неизбежно наступит рассвет, так и за самой ужасной зимой и холодной -долгожданная весна и оттепель!
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20.12.2022 19:09 Відповісти
Цікаво.Арєстовічі,Жданови.Рєзнікови і Пікалов....ще не говорили: нападєнія нє будєт,готовтєсь к новогоднім шашликам?
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20.12.2022 19:42 Відповісти
Попередити білорусів про недопустимість тримати наступальні війська в 100 кілометровій зоні від України, в противному випадку демонстративно розфігачити таке з'єднання на корню.
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21.12.2022 06:50 Відповісти
 
 