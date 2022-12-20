Голова партії "Слуга народу" Шуляк про скандальний візит до важкопораненого воїна Симороза: "Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила певні пояснення своїх дій на тлі скандалу з бійцем Олегом Симорозом, до якого приходила у палату з’ясовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепки.

"Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті…

Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Шуляк щодо пораненого бійця

Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя", - написала Шуляк.

Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк.

Також читайте: Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво