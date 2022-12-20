Голова партії "Слуга народу" Шуляк про скандальний візит до важкопораненого воїна Симороза: "Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення"
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила певні пояснення своїх дій на тлі скандалу з бійцем Олегом Симорозом, до якого приходила у палату з’ясовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепки.
"Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті…
Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую.
Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя", - написала Шуляк.
Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.
Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".
Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк.
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Боже, пошли нам своего Пиночета!!
Ще раз до Залужного й численних обурень тим, що він підтримав закон слуг Зеленського про принизливе збільшення кримінального та адміністративного тиску на наших армійців. Колеги, не йдіть на поводу у владних політтехнологів. Саме на таку вашу реакцію вони й розраховували, коли затівали цю авантюру й чинили тиск на Залужного. Про сам закон я і писав, і розповідав у кількох ефірах. Моє ставлення негативне. Далі трошки по суті цієї політтехнології.
Закон не аж так кардинально змінює ситуацію й правові механізми. Він просто дискримінаційний та умисно виписаний у такій формі, щоб бути принизливим для ЗСУ. Саме це й було головним. Задумайтеся: гвалтівникам, зрадникам чи колаборантам можна зменшувати покарання нижче мінімального або й повністю знімати, а бійцям на фронті це заборонено робити - вони за логікою законодавця гірші за зрадників і колаборантів. Для багатьох із тих, хто голосував, це дійсно саме так. Але голоси вибивали з решти саме для іншого ефекту. Нікого в опі особливо правозастосування цього закону поки не цікавило, хоча загрози існують.
Головними були дві речі. Перше - закон має бути дуже непопулярним у суспільстві. І це їм удалося, бо то дійсно був показово принизливий треш. Друге - несприйняття цього закону мало рикошетом ударити по популярності Залужного. А тепер згадайте інформацію, включно із статтею в Економіст про намагання Банкової усунути Залужного з посади Головнокомандувача. Далі купа факторів втручання, тиску тощо. Але внаслідок цього підтримка генерала тільки зростає, а влади падає.
І під цю авантюру вносять брутально виписаний і принизливий для військових документ та включають підкилимові засоби тиску на Залужного з вимогою його підтримати. Повірте, саме так і було. І для нього дилема: тримати принциповість і ризикувати відставкою, а це суцільна зачистка Генштабу й обвал ситуації на фронті. Або поступитися непринциповим змінам, усвідомлюючи, що все це спрямовано виключно проти нього самого. Він же і у виступі звів мову до теми дезертирства, а не принизливих формулювань закону.
Тому прошу: давайте не йти на поводу в єрмаківських технологів. Це не закон Залужного! Його підтримка вимушена та епізодична, бо він має воювати й захищати Україну. Це закон Зеленського, Єрмака, Татарова та їхніх слуг. Маєте претензії до цього закону? Я теж маю. То й висловлюємо їх до справжніх винуватців, а не тих, кого нам підсунули усілякі їхні подоляки.
Нехай скінчиться війна, буде "розбір польотів,хто,як і чому" Вам,зеленим пітараси, виб'ють всі зуби і надають в рот. Скоти зелені хитрови іпані. *****, будете мать блідий вигляд та обісрані ноги. Самі все побачите, клоуни квартально -- диряві. Так що, зєлєбоби, починайте. би то свої жопи. Далі буде цікаво..