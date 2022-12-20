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Голова партії "Слуга народу" Шуляк про скандальний візит до важкопораненого воїна Симороза: "Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила певні пояснення своїх дій на тлі скандалу з бійцем Олегом Симорозом, до якого приходила у палату з’ясовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепки.

"Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті…

Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Шуляк щодо пораненого бійця

Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя", - написала Шуляк.

Голова партії Слуга народу Шуляк про скандальний візит до важкопораненого воїна Симороза: Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення 01

Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк.

Також читайте: Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+69
Позбавити мандата цю коросту! В нормальній країні вже б срачами погнали з посади за подібне.
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20.12.2022 18:07
+61
бидло
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20.12.2022 18:06
+58
сложить полномочия не хочет эта корабельная сосна?
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20.12.2022 18:07
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Пошла на х@й, тварь! Сдай мандат и иди торговать ма@дой, ублюдина!
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20.12.2022 19:28 Відповісти
Уроды, нашей страной управляют просто конченные уроды!!!
Боже, пошли нам своего Пиночета!!
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20.12.2022 19:32 Відповісти
Перевзулось. Мерзото, Люди все пом'ятають.
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20.12.2022 19:34 Відповісти
Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ її пожене з партії значить висновки зроблені, якщо ні!!!!! То все зрозуміло.....
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20.12.2022 19:35 Відповісти
Ця партія має зникнути після виборів до ВР і після переобрання президента, бо їх зашквари ******** за кордоном так і сприймають Україну
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20.12.2022 19:37 Відповісти
готуйтесь гидоти - після перемоги , оберемо у Владу , надіюсь, тільки достойних- всіх тих хто воював , та волонтерів....- всі інші в чергу...
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20.12.2022 19:42 Відповісти
без "якщо", навіщо з себе дурочку грати, і так ясно що, образили і не тільки пана Симороза образили, всіх образили її дії і обурили.
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20.12.2022 19:44 Відповісти
Бідося. Ночами не спить за нас думає.
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20.12.2022 19:46 Відповісти
Taras Chornovil

Ще раз до Залужного й численних обурень тим, що він підтримав закон слуг Зеленського про принизливе збільшення кримінального та адміністративного тиску на наших армійців. Колеги, не йдіть на поводу у владних політтехнологів. Саме на таку вашу реакцію вони й розраховували, коли затівали цю авантюру й чинили тиск на Залужного. Про сам закон я і писав, і розповідав у кількох ефірах. Моє ставлення негативне. Далі трошки по суті цієї політтехнології.

Закон не аж так кардинально змінює ситуацію й правові механізми. Він просто дискримінаційний та умисно виписаний у такій формі, щоб бути принизливим для ЗСУ. Саме це й було головним. Задумайтеся: гвалтівникам, зрадникам чи колаборантам можна зменшувати покарання нижче мінімального або й повністю знімати, а бійцям на фронті це заборонено робити - вони за логікою законодавця гірші за зрадників і колаборантів. Для багатьох із тих, хто голосував, це дійсно саме так. Але голоси вибивали з решти саме для іншого ефекту. Нікого в опі особливо правозастосування цього закону поки не цікавило, хоча загрози існують.

Головними були дві речі. Перше - закон має бути дуже непопулярним у суспільстві. І це їм удалося, бо то дійсно був показово принизливий треш. Друге - несприйняття цього закону мало рикошетом ударити по популярності Залужного. А тепер згадайте інформацію, включно із статтею в Економіст про намагання Банкової усунути Залужного з посади Головнокомандувача. Далі купа факторів втручання, тиску тощо. Але внаслідок цього підтримка генерала тільки зростає, а влади падає.

І під цю авантюру вносять брутально виписаний і принизливий для військових документ та включають підкилимові засоби тиску на Залужного з вимогою його підтримати. Повірте, саме так і було. І для нього дилема: тримати принциповість і ризикувати відставкою, а це суцільна зачистка Генштабу й обвал ситуації на фронті. Або поступитися непринциповим змінам, усвідомлюючи, що все це спрямовано виключно проти нього самого. Він же і у виступі звів мову до теми дезертирства, а не принизливих формулювань закону.

Тому прошу: давайте не йти на поводу в єрмаківських технологів. Це не закон Залужного! Його підтримка вимушена та епізодична, бо він має воювати й захищати Україну. Це закон Зеленського, Єрмака, Татарова та їхніх слуг. Маєте претензії до цього закону? Я теж маю. То й висловлюємо їх до справжніх винуватців, а не тих, кого нам підсунули усілякі їхні подоляки.
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20.12.2022 19:52 Відповісти
Тупая посужомойщица в деле!!!
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20.12.2022 19:53 Відповісти
***** зрозуміла, що можуть посунути від корита?
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20.12.2022 19:55 Відповісти
Наступ зовні та всередині, вимагають стримувати обіцянку всіх, хто на гачку.
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20.12.2022 19:59 Відповісти
Її вибачитись, як мені висратись, соррі
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20.12.2022 20:15 Відповісти
Какие конченые эти слуги народа, они давно переплюнули рыгов и януковича в брехне, воровстве то они пьяные за рулем то машины переданые для фронта в свой автопарк присваивают ну эта тварь уже всех переплюнула, устраивать разборки с раненым бойцом, такая же тварь как и те что в рашке живут, ни чем не отличаеться
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20.12.2022 20:16 Відповісти
Шо не сделает шуляк, все он сделает не так.
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20.12.2022 20:24 Відповісти
Поджала хвост, *****, когда почуяла, что запахло жареным.
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20.12.2022 20:53 Відповісти
Ця курва на колінах повинна просити пробачення!
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20.12.2022 21:02 Відповісти
На смітник таку разом з Кубраковим та Голіком. Будівельно-дорожна мафі
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20.12.2022 21:04 Відповісти
слів немає на гіляку крашену повію
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20.12.2022 21:26 Відповісти
Нах нам такие депутаткині ?
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20.12.2022 21:34 Відповісти
Самка безмозгла. Повилазили таргани на світ божий і думають, не роздавимо!
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20.12.2022 21:50 Відповісти
******** проблядь!
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20.12.2022 22:04 Відповісти
Яке воно тупориле та негідне. Саме з себе нічого не представляє. Типова проблядь. Ще і бійців ображає. Ні на якому передку воно не було, як би воно не клялося. Взагалі вся ця зелена мерзота заслуговує лише на одне- луснути та щезнути.
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20.12.2022 22:16 Відповісти
Геть з ВР паскуда. Разом з покидьками ОПЗЖ.
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20.12.2022 23:12 Відповісти
снизошла с олимпа извинилась через губу фу
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20.12.2022 23:17 Відповісти
Шалава зеленоуродська! Як таких ****** земля кормить?
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21.12.2022 05:06 Відповісти
Чергова ідіотка зі "слуг народа", яка паплюжить і назву партії і депутатське звання, і просто людську гідність
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21.12.2022 07:41 Відповісти
Шуляк = шлюка!
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21.12.2022 13:36 Відповісти
Шулік, дирява і крашене сАсАліщще. Всі,хто голосував,за зелених пітарастів, Буча,Ірпінь,Маріуполь та розмінований Чонгар, на вас, уіпани зелені.
Нехай скінчиться війна, буде "розбір польотів,хто,як і чому" Вам,зеленим пітараси, виб'ють всі зуби і надають в рот. Скоти зелені хитрови іпані. *****, будете мать блідий вигляд та обісрані ноги. Самі все побачите, клоуни квартально -- диряві. Так що, зєлєбоби, починайте. би то свої жопи. Далі буде цікаво..
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21.12.2022 13:58 Відповісти
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