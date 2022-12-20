3 374 32
Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні.
Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, є влучання по високовольтній мережі.
"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною", - інформує прем'єр.
Топ коментарі
+7 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар20.12.2022 17:39
+5 Aleksii Rodin
показати весь коментар20.12.2022 17:31
+5 Толик Инкогнито
показати весь коментар20.12.2022 17:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але це на рівні чуток, пруфів в мене нема.
це тому, що ваші злі язики глибоко в дупі Зєлі
Ти із секти "єслі что, то ми їво смітьом"? Ти йому сраку лижеш, а потім шось питати будеш? Диви долижешся, шо шепілявити будеш. Чуваку і так корона на мозжечок давить, а ще Табаки навколо бігають і хвалять.
з цього місця з подробицями Фізична освіта це ви можете штангу на 80 кг від груді жати?