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Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика,укренерго,обстріл

Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, є влучання по високовольтній мережі.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною", - інформує прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Злые языки - они такие. Про нациста путлера, развязавшего кровавую войну и замораживающего украинских стариков , женщин и детей злые языки и слова не говорят, зато всегда точно знают, что проблемы в энергетике - исключительно потому, что власть коварно продает электричество за границу и нужно поскорее е свергать и звать путина в Киев. Сложился пазл?
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20.12.2022 17:39
+5
Це тому, щоміж нашими енергосистемами є зв'язок, і коли йде раптовий стрибок напруги, в них там вирубається... Все просто, не треба шукати якийсь підвох
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20.12.2022 17:31
+5
Я не розумію, навіщо це розголошувати
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20.12.2022 17:40
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А злі язики кажуть, що енергії достатньо, просто її продають за бугор. Чомусь нещодавно ввалили по Україні, а світло вимкнулось також в Молдові.
Але це на рівні чуток, пруфів в мене нема.
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20.12.2022 17:18 Відповісти
Це тому, щоміж нашими енергосистемами є зв'язок, і коли йде раптовий стрибок напруги, в них там вирубається... Все просто, не треба шукати якийсь підвох
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20.12.2022 17:31 Відповісти
Злые языки - они такие. Про нациста путлера, развязавшего кровавую войну и замораживающего украинских стариков , женщин и детей злые языки и слова не говорят, зато всегда точно знают, что проблемы в энергетике - исключительно потому, что власть коварно продает электричество за границу и нужно поскорее е свергать и звать путина в Киев. Сложился пазл?
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20.12.2022 17:39 Відповісти
"женщин и детей злые языки и слова не говорят,"

це тому, що ваші злі язики глибоко в дупі Зєлі
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20.12.2022 17:41 Відповісти
Нет, это потому что твоя писанина в пользу *****.
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20.12.2022 18:06 Відповісти
Головне шоб твоє лизання сраки Зєлі йшло йому на користь
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20.12.2022 18:09 Відповісти
Я за клоуна не голосовал, с него спрос еще будет. Но после войны. А такие шавки как ты, гавкают сегодня и переводят стрелки с настоящего виновника, бомбящего мирные города и устроившего холодомор, на украинскую власть. Тебе же плевать - на какую именно. Был бы сегодня Порох - ты бы и на него дерьмо лил. Кстати, Крым чей?
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20.12.2022 18:12 Відповісти
"Блажен віруючий" ))
Ти із секти "єслі что, то ми їво смітьом"? Ти йому сраку лижеш, а потім шось питати будеш? Диви долижешся, шо шепілявити будеш. Чуваку і так корона на мозжечок давить, а ще Табаки навколо бігають і хвалять.
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20.12.2022 18:16 Відповісти
То есть ответа на вопрос о принадлежности Крыма не последовало. С тобой все понятно, разговор окончен.
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20.12.2022 18:18 Відповісти
"Деякі дибіли іноді зададуть стільки питань, шо і сто мудреців не дадуть на них відповідь" (С)
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20.12.2022 18:21 Відповісти
І доречи, стрілки тут переводиш тільки ти. Я ніколи не казав, що кацапи не винуваті. Може ти провокатор і тобі пора в баню?
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20.12.2022 18:18 Відповісти
Зли язики, такі як у Вас, наговорили у 2009 так, що обрали Янека. Чи не час ті язики вирвати? Вам же кажуть - генерації достатньо, немає чим доставити - високовольтні лінії пошкоджені. Ні ведрами ж носити. А продавала електрику Україна завжди, бо у нас її надлишок.
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20.12.2022 18:11 Відповісти
А, то ви вже вірите всьому, що каже зелена влада . Ну продавайте далі надлишок. Мабудь вам подобається сидіти при свічах і з регулярно вибухаючими акумуляторами.
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20.12.2022 18:13 Відповісти
Я вірю тому, що знаю особисто. У мене фізична освіта.
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20.12.2022 19:41 Відповісти
"У мене фізична освіта"

з цього місця з подробицями Фізична освіта це ви можете штангу на 80 кг від груді жати?
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20.12.2022 20:22 Відповісти
Те, що Ви пишете, то фізкультурна освіта. А я фізик.
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20.12.2022 22:53 Відповісти
Не пойму ваше скиглення, уважаемый. Будет еще хуже с энергетикой. Нужно исходить из пессимистических прогнозов. По поводу продаж, ну тупо откровенно. Больше полторы сотни прилетов по подстанциям свое дело делают. Не думаю, что если назначить вас министром энергетики, вы сможете в нынешних реалиях быстро найти тайный рубильник, который прячут от народа евреи/масоны/и прочие зелебобики.
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20.12.2022 22:52 Відповісти
Да ему же главное - перевести стрелки с настоящей причины, посееять сомнения и панику на радость врагу. Уже тысячу раз поясняли, что никто энергию не продает, но единая энергосистема устроена так, что в разные моменты времени бывают пики и спады потребления, и система автоматически балансируется, иногда отдавая, а иногда потребляя энергию от систем ЕС. А всякие дегенераты критикуют, даже не понимая, что в момент избытка электроэнергию невозможно накопить в таких количествах, чтобы потом сгладить пик потребления у себя.
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20.12.2022 18:17 Відповісти
Деякі дегенерати не можуть визначитися, чи то в них "нє продайом", чи то "момєнт ізбитка".
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20.12.2022 18:20 Відповісти
Вряд ли ты настолько туп, чтобы не понять написанное. Скорее всего, все же, двигаешь тут нарративы рашистских пропагандонов.
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21.12.2022 18:46 Відповісти
іди на хер ми без світла п'ять діб сиділи, і зараз світла нема, машинка з пранням стоють з білизною, щоб ви здохли ще маленькими падлюки
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20.12.2022 20:26 Відповісти
На хер папу своего посылай, идиотка. ТП, вроде тебя, не видят причинно-следственной связи между попаданиями ракет и беспилотников в трансформаторы и отсутствием электричества. Тебя какой-нибудь кадыровец изнасилует, а ты все будешь украинскую власть ругать.
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21.12.2022 18:44 Відповісти
За війну проти цивільного, мирного населення прощення москалям не буде на віка. Андрофаги як вони є...
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20.12.2022 17:25 Відповісти
Я не розумію, навіщо це розголошувати
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20.12.2022 17:40 Відповісти
Ще б цей кінчений мапу не виклав з позначенням які саме.
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20.12.2022 17:43 Відповісти
А електроенергія куди дівається,більше п'яти мільйонів виїхало,заводи потужні розбомбили москалі,багато чого не працює,а електрики всеодно не хватає,напевно в землю йде
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20.12.2022 18:00 Відповісти
Да-да, заводы разбомбили, а электростанции не тронули. Ты же до киловатта подсчитал энергетический баланс. Это не перетоки, это украденные у тебя токи. Срочно все на Майдан - стучать шахтерскими касками на радость путлеру.
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20.12.2022 18:09 Відповісти
Зелені сподівались, що ***** візьме Україну за 3 дня та не купували вугілля.
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20.12.2022 19:43 Відповісти
Вона не виробляється. Тобто прибуває в іншій формі, сонячній, потенційній, ядерній.
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20.12.2022 22:54 Відповісти
Не розумію, для чого оголошувати, що і де працює, населенню важливо щоб було в квартирах світло і все...
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20.12.2022 19:33 Відповісти
Буде. Після перемоги.
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20.12.2022 22:56 Відповісти
 
 