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На Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них - 74 дитини, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олег,синєгубов

З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині від рук російських загарбників загинули 1663 людини, з них - 74 дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні 300 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. За 300 днів на Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них - 74 дитини. Втім, 300 днів нашого спротиву показали, що жодних проросійських настроїв у Харкові немає. Харків показав свій характер та надихнув на боротьбу інші наші міста", - зазначив Синєгубов. 

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Автор: Марина Макєєва
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Ненавижу мразей погибли мои близкие, никогда не прощу. Буду валить по любому призыву, но не сейчас, разбираюсь в тылу, как могу. Харьков держит оборону.
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20.12.2022 17:37 Відповісти
Царство Небесне...
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20.12.2022 19:16 Відповісти
 
 