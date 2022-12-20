Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти, щоб отримати натомість сотні безпілотників.

Таку інформацію оприлюднив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок. "В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - додав міністр, слова якого наводить агенція Reuters.

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