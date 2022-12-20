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Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти, щоб отримати натомість сотні безпілотників.
Таку інформацію оприлюднив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок. "В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - додав міністр, слова якого наводить агенція Reuters.
Топ коментарі
+30 Зэлэный_Змий
показати весь коментар20.12.2022 17:47
+16 Зэлэный_Змий
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+14 Вадим Думи
показати весь коментар20.12.2022 17:49
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Премьер-министр Украины заявил, что рф пойдет на все, чтобы Рождество и Новый год мы провели в темноте. И призвал готовится к новым атакам на энергосистему."
Й взвгвлі, як мирному населенню можливо підготуватись то відсутності світла? В мене таке враження, що ніхто нічогісьнінько НЕ РОБИТЬ, а лише пи..ть! Вони хочуть щоб люди накоїли біди? Самі того не бажаючи! Оці генератори, оці самопальні свічки та пітарди...
Казали, що ялинок не будуть продавати. Торгують. Рубають ліс, якого вже немає! Залишилось ще почати продавати пітарди! Якийся глум.
Дуже заколєбали усі відключення, але я намагаюся подолати ті проблеЄми, лягаючи просто спатки))
Багато хто зранку йде на роботу й повертається також в повній темряві! Так співпадає час у людей. Наприклад, з 6 по 8 ранку та ввечері! Діти - до школи.
А щоби запастися продуктами, потрібні гроші. А вони є не у всіх. Та й дуже дороге усе зараз.
Необъявленная война идет полным ходом - в самом Иране и за его пределами, непосредственно с иранцами и с их прокси, самолетами, ракетами и компьютерами, открытыми бомбардировками и скрытыми диверсиями.
Как угодно можно назвать то, что Израиль делает, чтобы остановить иранскую атомную программу, кроме умиротворения.
Це, просто, питання термінології - суті воно не міняє.
🤣
Виталий Портников прав...
Израиль делает все возможное для предотвращения военного столкновения, но если ситуация становится безвыходной, никогда не ждет, что по нему ударят и бьет первым.
,,Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с координатором ЕС по ядерной сделке Энрике Мора и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Иордании.
В ходе встречи стороны обсудили ядерную сделку, а именно переговоры по ее возобновлению.
По информации иранской прессы, на встрече также было уделено внимание отмене санкций в отношении Ирана,,
А якшо подивитися кацапську пресу, то там взагалі Америці залишився тиждень життя...
Я якшо взяти северокорейську, то вони вже покоряють Сонце і виграли декілька чемпіонатів світу з футболу
Западу в коалиции с Израилем нужно уже сейчас превентивно разбомбить ВСЕ военные производства Израиля а так-же аккуратно вывести из строя ядерный реактор.
Иран это не СССР который хоть и был тоже ******* страной но это христианская страна. В Иране реально религиозный фанатизм и нет страха смерти и знпачит нет страха ядерной войны-ведь мученики попадают в рай с девственницами.
Разхерячить все военные производства Ирана пока не поздно! И ввести тотальную блокаду Ирана-проверять все грузы чтобы исключить поставки оружия со стороны Парашки