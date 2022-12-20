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Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти, щоб отримати натомість сотні безпілотників.

Таку інформацію оприлюднив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок. "В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - додав міністр, слова якого наводить агенція Reuters.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
Ізраїль буде в екстазі.
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20.12.2022 17:47
+16
ЦАХАЛ то випробує. Але дивлячись що вони там поставляють. Іран відмовився від запропонованої США угоди по мирному атому і зняття санкцій. А натомість ломанувся в обійми рашки. Я роблю з цього висновок, що атом вони будуть отримувати від кацапів. І зовсім не мирний, бо тим пустельним ішаколюбам він до сраки. А коли в них буде бомба, вони в той же день ввалять по Ізраілю, навіть не роздумуючи. Тому ситуація там так собі.
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20.12.2022 17:55
+14
Там ізраїль напевно зараз і правда дуже "щасливий".
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20.12.2022 17:49
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Ізраїль буде в екстазі.
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20.12.2022 17:47 Відповісти
Ні ЦАХАЛ його випробує на так би мовити передовість...
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20.12.2022 17:49 Відповісти
ЦАХАЛ то випробує. Але дивлячись що вони там поставляють. Іран відмовився від запропонованої США угоди по мирному атому і зняття санкцій. А натомість ломанувся в обійми рашки. Я роблю з цього висновок, що атом вони будуть отримувати від кацапів. І зовсім не мирний, бо тим пустельним ішаколюбам він до сраки. А коли в них буде бомба, вони в той же день ввалять по Ізраілю, навіть не роздумуючи. Тому ситуація там так собі.
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20.12.2022 17:55 Відповісти
не потрібно не брати до уваги та недооцінювати також Моссад...
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20.12.2022 18:03 Відповісти
Переоцінювати також не треба. Колись був момент - чуваки проспали вторгнення єгиптян.
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20.12.2022 18:11 Відповісти
А потім так славно, без шуму але з пилюкою, надавали під зад потомкам Клеопатри, що на століття відбили бажання воювати.
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20.12.2022 18:18 Відповісти
Ну то було трошки згодом. Шабат закінчився і все стало на свої місця.
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20.12.2022 18:23 Відповісти
Ну тут краще підійдуть методи "дувдеван" (хоч вони більш специ по арабам і палестинцям). РАЗОМ З ТИМ ПРИНЦИП РОБОТИ ........
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20.12.2022 18:12 Відповісти
ниже уже израильский спец появился ...\со мной он перестал общаться после вопросов ему неприятных...\
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20.12.2022 18:17 Відповісти
чхати - Ізраїль сам за рашку був - то от результати його політик
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20.12.2022 18:29 Відповісти
Ізраїль сам за себе. І гарна новина, що в них і в нас вимальовується спільний ворог. Це не означає, що вони зараз побіжать давати Україні залізний купол. Але навіть якщо вони хочаб зможуть розвалити іранцям виробництво дронів і ракет - вже буде не погано.
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20.12.2022 18:35 Відповісти
подозреваю что у них кишка тонка...\а может им ещё это выгодно...\
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20.12.2022 20:02 Відповісти
Израиль будет теперь бомбить Иран и даст Украине зброю
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20.12.2022 22:16 Відповісти
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21.12.2022 00:27 Відповісти
Ета навєрна пєрєдовой аналагавнєт...
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20.12.2022 17:47 Відповісти
Ого, "передові військові компоненти"! Це вони "чіпів" з пралок наколупали.
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20.12.2022 17:48 Відповісти
Передасть кацапня десяток зарядів із тих що з України свого часу вивезли в обмін на меморандум , а там і чіпів не потрібно , і так вистачить ((
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20.12.2022 18:19 Відповісти
Там ізраїль напевно зараз і правда дуже "щасливий".
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20.12.2022 17:49 Відповісти
Цитата: Россияне могут оставить украинцев без света на Новый год, - Шмыгаль.

Премьер-министр Украины заявил, что рф пойдет на все, чтобы Рождество и Новый год мы провели в темноте. И призвал готовится к новым атакам на энергосистему."
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20.12.2022 17:49 Відповісти
Не перший рік новорічні св'ята зустрічати без світла.
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20.12.2022 17:52 Відповісти
Коли ще так було? Навіть у дев'яності світло було в Новорічну ніч.
Й взвгвлі, як мирному населенню можливо підготуватись то відсутності світла? В мене таке враження, що ніхто нічогісьнінько НЕ РОБИТЬ, а лише пи..ть! Вони хочуть щоб люди накоїли біди? Самі того не бажаючи! Оці генератори, оці самопальні свічки та пітарди...
Казали, що ялинок не будуть продавати. Торгують. Рубають ліс, якого вже немає! Залишилось ще почати продавати пітарди! Якийся глум.
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20.12.2022 17:56 Відповісти
А що потрібно робити , шановна ? ІДЕЇ В СТУДІЮ !!!!!!
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20.12.2022 18:21 Відповісти
Дуже вибачаюсь, бо в нас світло вирубали. Що Ви хтіли від мене? То усі запитання до влади, будь ласка. А в мене окрім свічок та фонариків геть нічогісінько немає, нажаль)
Дуже заколєбали усі відключення, але я намагаюся подолати ті проблеЄми, лягаючи просто спатки))
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20.12.2022 21:53 Відповісти
Вибачатися немає за що , просто ваш коментар трішки сумбурний - "ніхто нічого не робить " і "як мирному населенню підготуватися до відсутності електроенергії " так розумію , бо до відсутності світла просто дуже - свічку запаліть ! Робиться багато чого , і це я не зевладу відстоюю , самі люди роблять на місцях , подекуди місцеве самоврядування теж пробує долучитися , іноземці допомагають . А як простим людям підготуватися Кличко гарно сказав , доступно - води запасіться , продуктів тих що не псуються швидко , подумайте на чому безпечно поїсти приготувати зможете якщо у будинку газ відсутній . Саме головне - не чудіть з обігрівом газом від плити і не використовуйте генератор у приміщенні - чадний газ і вибух газоповітряної суміші шкоди не менше за бомбу можуть принести((
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20.12.2022 22:15 Відповісти
народ сейчас плитами часто греется....а что делать?
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21.12.2022 00:28 Відповісти
Я кажу не про роботяг, а про владу, в якої є все, й гроші, й світло, й водичка. А у містах навіть світлофори не працюють! Будинки разом з вулицями темні. А бандитизм поки, нажаль, ніхто не відміняв! Й я вже не кажу про ворогів!
Багато хто зранку йде на роботу й повертається також в повній темряві! Так співпадає час у людей. Наприклад, з 6 по 8 ранку та ввечері! Діти - до школи.
А щоби запастися продуктами, потрібні гроші. А вони є не у всіх. Та й дуже дороге усе зараз.
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21.12.2022 15:44 Відповісти
Ізраїль, таки, доумиротворявся з Іраном
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20.12.2022 17:56 Відповісти
Израиль с Ираном никогда не умиротворялся.
Необъявленная война идет полным ходом - в самом Иране и за его пределами, непосредственно с иранцами и с их прокси, самолетами, ракетами и компьютерами, открытыми бомбардировками и скрытыми диверсиями.
Как угодно можно назвать то, что Израиль делает, чтобы остановить иранскую атомную программу, кроме умиротворения.
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20.12.2022 18:11 Відповісти
Ну ви там не дуже хвилюйтеся ; коли ваше керівництво відмовляло Україні у постачанні зброї ( навіть тієї що була в Німеччині і просто містила розробки ваші ) , то тоді коментували що це робиться щоб зберегти гарні стосунки з парашею . Звідти висновок - те що кацапи дадуть ірану аж ніяк не зашкодить вам , адже у вас із кацапами мир і дружба навіки , як у нас і ними колись була згідно до пропаганди (( .
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20.12.2022 18:27 Відповісти
а как они украинцев встречали\беженцев...\...?
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20.12.2022 18:34 Відповісти
А ніяк ! Сказали що місця заброньовано кацапами
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20.12.2022 18:47 Відповісти
они и дальше будут дружить, пока иран по них не ударит яо, полученным от кацапов...и тогда они заскулят, а нас-то за что....мы ж с вами дружили, Украине нас*ли где только могли. Бог все видит.
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21.12.2022 00:31 Відповісти
Якщо таке , не дай Боже , станеться , то там вже плакати не буде кому ((
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21.12.2022 11:00 Відповісти
Мається на увазі політика Ізраїлю - не постачати Україні зброю, бо Московія надасть Ірану збройні технології аж до ядерних.
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21.12.2022 07:30 Відповісти
"Как угодно можно назвать то, что Израиль делает, чтобы остановить иранскую атомную программу, кроме умиротворения."

Це, просто, питання термінології - суті воно не міняє.
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21.12.2022 07:34 Відповісти
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20.12.2022 17:58 Відповісти
высокие... высокие отношения))))

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20.12.2022 17:58 Відповісти
Як кажуть у Одесі... Соня..купи мне новій Утюг..тот що біль в дохлому Ссре давно сгорел...Соня..21 век..пора иметь хорошій апартамент и ингредиент..не только в пище...и еде...
🤣
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20.12.2022 18:05 Відповісти
В ООН НЕ ГЛИБОКО ЗТУРБОВАНІ???
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20.12.2022 18:06 Відповісти
аналоГовнєти?
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20.12.2022 18:06 Відповісти
Судя по событиям в Херсонской области..якобы Освобождённой Зелемойскими чуваками...Украине не видать ни ЕС ни НАТО в ближайшие 40 лет

Виталий Портников прав...
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20.12.2022 18:09 Відповісти
А що там за " собитія" в Херсонській області такі що про них не чули - кацапи об'їлися кавунів мерзлих і тепер безупину дрищуть а ЄС боїться епідемії кацапської дезинтерії ?(( Так з морозами вона мине , як і кацапи у степах вимерзнуть ((
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20.12.2022 18:36 Відповісти
Можно констатировать, что ядерная атака по прибрежному городу в Израиле уже неотвратима в ближайщем будущем (вопрос только во времени, пары месяцев или пары лет - это уже не так важно), кто больше всех заигрывает с тиранами и пытается их "задобрить" в расчете на выгоды собственной безопасности, тем в итоге достается самая печальная участь (ибо она справедливо заслужена)!
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20.12.2022 18:21 Відповісти
Не знаю чем вызваны ваши сладкие и влажные мёчты(видимо, есть какие то причины), но какое отношение они имеют к реальности?
Израиль делает все возможное для предотвращения военного столкновения, но если ситуация становится безвыходной, никогда не ждет, что по нему ударят и бьет первым.
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20.12.2022 18:26 Відповісти
это не мечты, а видение проблемы! как раз чтоб не случилось, то чего опасаешься нужно делать все наоборот, со стороны будет выглядеть как провоцирование и намеренная и излишняя демонстрация силы и наглости, а в итоге войны не будет, а если "осторожничать" и стараться "как бы чего не вышло", гарантирую, что именно так " все и выйдет"!
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20.12.2022 18:35 Відповісти
Вона має відношення до відмови поставок в Україну любого чого з ізраїльськими компонентами
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20.12.2022 18:39 Відповісти
заигрыват Израиль не с Ираном, а с плешивым орком, который по сути уже дал фанатикам ядерную бомбу (возможность их быстрого изготовления), на чьи головы она упадет в итоге, у меня нет никаких сомнений
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20.12.2022 18:46 Відповісти
А як ви думаєте - для кого Україну звільняють від українців?Скільки років триватиме відбудова України?Який відсоток біженців ,за ці роки, асимілюється за кордоном і вже ніколи не повернеться в Україну?
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20.12.2022 20:02 Відповісти
Ви праві,але взагалі,Додайте до гешефту ще й злість на Україну за те ,що українці згадали ,що вони українці і почали вимагать до себе і своєї історії поважного відношення. Залишилось одне -збудувать свою країну з того і тих хто залишився. І все таки мабуть вперше в віки до України у світі створилось велике вікно можливостей. Питання у одному,чи ми його використаємо,...?
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21.12.2022 06:00 Відповісти
Що пішло не так ?(( Ізраїль намагався всидіти відразу на кількох стільцях , заграючи з парашею у союзника , коли відмовляв у допомозі Україні , як результат - " союзник" параша " кинула " ізраїль (( А так все нормально , ну , звичайно , крім того , що може змінитися місце нанесення першого ядерного удару ((
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20.12.2022 18:46 Відповісти
изгои....
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20.12.2022 18:31 Відповісти
ЕС тихо сдает Украину...
,,Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с координатором ЕС по ядерной сделке Энрике Мора и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Иордании.
В ходе встречи стороны обсудили ядерную сделку, а именно переговоры по ее возобновлению.

По информации иранской прессы, на встрече также было уделено внимание отмене санкций в отношении Ирана,,
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20.12.2022 18:42 Відповісти
"По информации иранской прессы"


А якшо подивитися кацапську пресу, то там взагалі Америці залишився тиждень життя...
Я якшо взяти северокорейську, то вони вже покоряють Сонце і виграли декілька чемпіонатів світу з футболу
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20.12.2022 18:48 Відповісти
стерпим..арестович стерпит
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20.12.2022 19:08 Відповісти
Рашка и "передовые военные компоненты" это оксюморон.
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20.12.2022 20:35 Відповісти
Я несколько мес в нетах писал что Иран дал Парашке дроны имея в виду не жалкие деньги за них получить а именно военные технологии которых нет у Ирана:спутниковую навигацию(Глонас) и производство ядерного оружия и вожможно межконтинентальных ракет. Иран прекрасно знал что за поставку оружия парашке-получит санкции. Но перспектива иметь ядерное оружие с высокоточным ГЛОНАС наведением-гораздо более заманчива.
Западу в коалиции с Израилем нужно уже сейчас превентивно разбомбить ВСЕ военные производства Израиля а так-же аккуратно вывести из строя ядерный реактор.
Иран это не СССР который хоть и был тоже ******* страной но это христианская страна. В Иране реально религиозный фанатизм и нет страха смерти и знпачит нет страха ядерной войны-ведь мученики попадают в рай с девственницами.
Разхерячить все военные производства Ирана пока не поздно! И ввести тотальную блокаду Ирана-проверять все грузы чтобы исключить поставки оружия со стороны Парашки
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21.12.2022 00:06 Відповісти
разбомбить ВСЕ военные производства Израиля???
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21.12.2022 00:34 Відповісти
То він помилився - звичайно не Ізраіля, а Ірана
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21.12.2022 07:49 Відповісти
табуретки в бмп
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21.12.2022 08:17 Відповісти
 
 