У Московському патріархаті закликали Зеленського скасувати санкції, а також звернулися в поліцію через жарти "Кварталу 95"

Синод церкви Московського патріархату оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт релігійної організації.

Так зауважили, що першими серед релігійних організацій "рішуче засудили" повномасштабну війну Росії проти України та висловили останній повну підтримку.

"На цьому фоні великою прикрістю є ті численні наклепи, образи та безпідставні звинувачення, які лунають у бік Української православної церкви (Московського патріархату. - Ред.). Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України", - йдеться у зверненні.

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Уточнюється, що мова йде, зокрема, про законопроєкти № 7403, № 8012, № 8221, № 8262, які нібито не лише не відповідають міжнародному праву і Конституції України, а й порушують принцип рівності релігійних організацій, тобто спрямовані на дискримінацію вірян та ліквідацію УПЦ.

Синод невдоволений також тим, що проти священнослужителів застосували персональні санкції. На їхню думку, це є грубим втручанням в діяльність релігійних організацій: "Як наслідок, заблокована діяльність цілих єпархій, які охоплюють десятки тисяч вірян та надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям та багатьом іншим потребуючим верствам населення".

Крім того, синод обурений риторикою ненависті та релігійної ворожнечі, що "безкарно культивується в українському суспільстві". Йдеться про передачу "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95". "Впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі", - вказують в організації.

У зв’язку з цим там вимагають від керівництва телеканалу "1+1" та авторського колективу студії "Квартал 95" публічно перепросити та вилучити передачу з інформаційного простору, а також звернулися до правоохоронних органів "для належного розслідування цього ганебного сюжету".

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Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Крім того, Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.