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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Квартал-95 (162) УПЦ МП (1096)

У Московському патріархаті закликали Зеленського скасувати санкції, а також звернулися в поліцію через жарти "Кварталу 95"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

упц,мп,синод

Синод церкви Московського патріархату оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт релігійної організації.

Так зауважили, що першими серед релігійних організацій "рішуче засудили" повномасштабну війну Росії проти України та висловили останній повну підтримку.

"На цьому фоні великою прикрістю є ті численні наклепи, образи та безпідставні звинувачення, які лунають у бік Української православної церкви (Московського патріархату. - Ред.). Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України", - йдеться у зверненні.

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Уточнюється, що мова йде, зокрема, про законопроєкти № 7403, № 8012, № 8221, № 8262, які нібито не лише не відповідають міжнародному праву і Конституції України, а й порушують принцип рівності релігійних організацій, тобто спрямовані на дискримінацію вірян та ліквідацію УПЦ.

Синод невдоволений також тим, що проти священнослужителів застосували персональні санкції. На їхню думку, це є грубим втручанням в діяльність релігійних організацій: "Як наслідок, заблокована діяльність цілих єпархій, які охоплюють десятки тисяч вірян та надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям та багатьом іншим потребуючим верствам населення".

Крім того, синод обурений риторикою ненависті та релігійної ворожнечі, що "безкарно культивується в українському суспільстві". Йдеться про передачу "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95". "Впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі", - вказують в організації.

У зв’язку з цим там вимагають від керівництва телеканалу "1+1" та авторського колективу студії "Квартал 95" публічно перепросити та вилучити передачу з інформаційного простору, а також звернулися до правоохоронних органів "для належного розслідування цього ганебного сюжету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО запроваджуються не проти церкви, а лише проти окремих осіб у рясах, - Данілов

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Крім того, Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+51
Завили суки московські! Не хотять переїзджати до свого рідного мордору. Гнати з України цю брехливу та підлу секту московського ФСБ сцяними труселями до самого кордону. Геть з України, слуги диявола!
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20.12.2022 18:37
+50
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20.12.2022 18:36
+39
РПЦ-ПНХ!!!
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20.12.2022 18:36
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РПЦ может отменить Б-га, но не 95-й квартал
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20.12.2022 18:33 Відповісти
рпц - это секта сатанистов !
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20.12.2022 18:54 Відповісти
Квартал 95 такие же.
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20.12.2022 19:08 Відповісти
Оце єзигом спілкуються кадзабы поміж собою.
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20.12.2022 19:44 Відповісти
вот ето поворот! раніше стібалися з приводу томоса-термоса, тепер вітер подув з иншого боку, переключилися на мп-шників!
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20.12.2022 19:40 Відповісти
Шапіто-95 також бл*ді, як і ФСБшна секта, просто оболванювали нарід з телевізора.
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20.12.2022 22:41 Відповісти
+Самий найкращий захист це напад...!?* Роль жертви..? Складається стійке враження, що це 5-та колона ворога і повинна покаятись у страшних гріхах боротьби проти свого народу в угоду ворогу...? Чи ж не так...?!
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20.12.2022 19:52 Відповісти
Как по мне, что квартал95, что рпц должны быть закрыты. Другой вопрос, что это будет не сейчас, но после выборов и смены власти с этими структурами надо разбираться и очень серьезно.
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20.12.2022 20:05 Відповісти
не в бров, а в глаз.
походу, на цьому чистка Церкви Христової від сатаністської московії і закінчилася. ще й вібачення дєлікатно принесемо.
поки що за весь час президетства жодної завершеної дії. навіть настільки очевидної як рпц. пчалька(
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20.12.2022 20:56 Відповісти
Української православної церкви (Московського патріархату -- идет нах за руцким кораблем кгб ************* славящие кирилла и ***** идут на болота *********
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20.12.2022 22:42 Відповісти
Вся прислуга "мацковскага патріархата" повинна бути спалена на багатті.
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20.12.2022 18:33 Відповісти
Нехай поскаржаться в спортлото, або лігу сексменшин.
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20.12.2022 18:35 Відповісти
Так я думаю, половина з них в тій лізі сексменшин і засідають.
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20.12.2022 19:27 Відповісти
как они напишут в лигу, самим себе?
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20.12.2022 19:31 Відповісти
РПЦ-ПНХ!!!
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20.12.2022 18:36 Відповісти
Це тріпло і Україну називало порноактрисою, а Томос термосом. І шо тепер?
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20.12.2022 18:36 Відповісти
Українці зковтнули, втерлися і вибрали його презом. А попи побігли в поліцію
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20.12.2022 18:38 Відповісти
Треба рахувати, що мав на увазі - якщо зраду, так воно й було. Бо він пішов з гранатометом дійсно туди.
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20.12.2022 19:48 Відповісти
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20.12.2022 18:36 Відповісти
Завили суки московські! Не хотять переїзджати до свого рідного мордору. Гнати з України цю брехливу та підлу секту московського ФСБ сцяними труселями до самого кордону. Геть з України, слуги диявола!
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20.12.2022 18:37 Відповісти
гундяйка вам допоможе...
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20.12.2022 18:37 Відповісти
В газету гудок зі скаргами най напишуть,там повірять і простять
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20.12.2022 18:43 Відповісти
тє,шо тєрпят гонєнія уже нарісовалісь, чекаємо на новоє явлєніє 'асвабадітєлєй'
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20.12.2022 18:44 Відповісти
мп -- "бєлий і пушистий".
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20.12.2022 18:45 Відповісти
кацапські ФСБ попи-3.14дераси П Н Х з України !!!
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20.12.2022 18:47 Відповісти
мп, накуй на расею!!!!
там пишіть заяви....
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20.12.2022 18:47 Відповісти
А каким боком РПЦ к "независимой" УПЦ ? Только конченные дебилы не понимают, что УПЦ это филиал Гундяевской секты. А Онуфрий агент *****
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20.12.2022 18:49 Відповісти
тему "незалежності" цих попів добре висвітлює Соня Кошкіна
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20.12.2022 19:28 Відповісти
Ви чекали закриття цього сатанату? Як би не так. Зараз вони почнуть права качати, ще країна їм неустойку виплачувати буде.
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20.12.2022 18:52 Відповісти
там трошки цікавіше !!! зелений наркоман, разом зі своїм прокацапським кодлом зрадників, запроданців і наркоманів, хоче цю фсб секту з "упц мп" перетворити на "упц зе", читай на "упц сн", бо вважає обʼєднану, єдину легітивну на теренах України ПЦУ з Томосом (ліцензією на здійснення діяльності), який допоміг зробити Петро Порошенко, власністю Петра Порошенка !!! ось тільки є одна проблема у зе бенди: де вони "томос" візьмуть для цієї "упц зе", бо Вселенській Патріарх його упц зе аже не дасть ??? у "рпц" самої "томс" від тогваріща сталіна ??? залишився один варіант: взяти "томос" у верговного равина Ізраєлю !!!
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21.12.2022 05:36 Відповісти
З приводу 95 кварталу- згоден, треба перевірити, чому не мобілізовані, а загалом,- ідіть на йух!!!
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20.12.2022 18:53 Відповісти
Так пошли они в сторону своего корабля.
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20.12.2022 18:58 Відповісти
Штирлиц..а почему Зеленский до сих пор не стал Виктором Ведмедчуком?
Герр путлер,сейчас с баблом туго..доктор Доллар исчез в обменниках...
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20.12.2022 18:58 Відповісти
Все це від того ,що СБУ дуже довго чекали. Давно пора увесь синод ФСБ МП провірити на поліграфі. На предмет співробітництва з "центром".
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20.12.2022 18:59 Відповісти
кацапські попи йдуть *****. щось не подобається то без речей най ******** на растов
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20.12.2022 19:00 Відповісти
Болшей АХИНЕИ, ЕРЕСИ и наглой лжи, чем от москальского паханата, можно услышать только из МИДовского стойла унюханного кокаином коня "Лаврика" и пьяной вдрыст кобылы "Машки"!
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20.12.2022 19:01 Відповісти
ОсвобоДятлы путлера.. вам время ехать в школу БЕСЛАНа...тренироваться на детях... вдруг и правда станете второй армией Третьего мира.. после Зимбабве...🤣🤣👹🦍🦍🦍🦍вояки зачуханные...👹👹🇺🇦
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20.12.2022 19:06 Відповісти
Всі на... хресний хід.
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20.12.2022 19:09 Відповісти
Оманский чувак не продается за доллары..только за рубли и Юани Китайские...😝
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20.12.2022 19:10 Відповісти
.
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20.12.2022 19:14 Відповісти
Смешно. Гундяевские поросята хрюкают... Значит всё правильно делаем! Гнать эту нечисть поджопником на Росию
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20.12.2022 19:14 Відповісти
Боже, які кончені... Хоча, при чому там Боже
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20.12.2022 19:14 Відповісти
В них одні прихожани😢
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20.12.2022 19:16 Відповісти
Еще до полномасштабного вторжения, даже еще до того, как Порошенко организовал то, что величайший назвал "термосом", я оказался в отделе социальной защиты. Стою в коридоре в очереди, там же еще ждут открытия отдела посетительницы. И вот одна из них начинает рассказывать, что она беженка из Луганска, что им помогают многие церкви (а их у нас несколько, на любой вкус), только не помогают "православные". Сказала, что обратилась к местному попу, так тот перед ней закрыл дверь и сказал, что они никому не помогают. Женщина сказала, что она больше к ним не пойдет. А я стоял и думал, какая же все-таки нахалка, бедным попам и так не хватает средств на ремонт золотых крыш, а тут еще такие, как она попрошайничают. А вообще то я это вспомнил к тому, что эти попы "помогают нуждающимся".
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20.12.2022 19:16 Відповісти
Браття бандерівці... Не будьте братами братського нацистського Договору Молотов-Риббентроп ,бо Мавзолєй чЛєніна сдохне ,☠️дайте хоч волосепед доїхати до останньої зупинки...
Кладбище рюZZkoго Міра💀💀
😝
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20.12.2022 19:21 Відповісти
Голубая сатанинська церква агентів фсб....тьфу...
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20.12.2022 19:30 Відповісти
"в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и образы религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни..... И изъять передачу из эфира"....
Дебилы - это не россосия , здесь свобода мысли и слова ! И вы никому рот ни закроете ! В Украине много людей атеистов и из право НЕ ВЕРИТЬ в то, вот что верят другие...

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20.12.2022 19:32 Відповісти

Йдеться про передачу "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95" Джерело: https://censor.net/ua/n3388211👇

https://youtu.be/o4ICHxzG1Eo
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20.12.2022 19:33 Відповісти
шесть лет назад когда олежке с Пикаловым к ручкам владык маквабадских прикладывались https://www.youtube.com/watch?v=wIh2B5oDIxo
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20.12.2022 20:23 Відповісти
вони так і написали "засудили повномаштабну війну"? От брехуни... Варто лише відкрити посилання на їх сайт, і промоніторити їхні офіційні звернення за лютий. Максимум - "молимось за мир в Україні" та особисто "помолився за припинення військових дій і за багатостражденний український народ"
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20.12.2022 19:35 Відповісти
ФСБешный гадюшник оборзел.
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20.12.2022 19:42 Відповісти
Вперше захотів глянути квартал.

Дайте хтось посилання, пліз, на жарти про московський патріархат! )
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20.12.2022 19:45 Відповісти
Курва і ці квартал рекламують.
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20.12.2022 19:56 Відповісти
Щоб хрюкати про релігію, нехай для початку скажуть: якої, ці чорти у рясах, віри? Що, на протязі багато століть вбивають людей, а сатаністи "освячують" зброю та вбивць? Та ще, що воно таке "московський патріархат", хіба Київ дозволив? Тим більше, як на масковії, так і на росії, релігії не існує, курка мутант, замість неї!
PS: Щоб таке заявляти, для початку хоч Біблію погортайте...
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20.12.2022 20:01 Відповісти
Лучшей рекламы 95-му кварталу и не придумать. Я не смотрел. Надо поискать на ютубе. А что там было? За какое число?
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20.12.2022 20:19 Відповісти
А, все, надо комменты читать. Выше подсказали, спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=o4ICHxzG1Eo
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20.12.2022 20:20 Відповісти
рпц мп иди на *** !
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20.12.2022 20:21 Відповісти
Згинь сатана!
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20.12.2022 20:24 Відповісти
Ну, расскажите мне, как вы не связаны с Московским патриархатом.
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20.12.2022 20:27 Відповісти
Что любопытно, если УПЦ МП скажет, что они никак не связаны с Московским патриархатом, то они не есть частью канонической церкви, не легитимны, так сказать, в мировом православии.
Так что?
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20.12.2022 20:30 Відповісти
Кормова база (у вигляді парафій, пожертв парафіян і різних замовників опіуму для народу) з під ніг тікає. От і вся причина. Гундяєвські гранти істощаются і до простих попів не доходять.
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20.12.2022 20:38 Відповісти
мп рпц-пнх..............................................................хуйлокабаевская секта....................
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20.12.2022 20:39 Відповісти
Миттєво відмінити санкції і покаятися разом з бакновим!
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20.12.2022 21:53 Відповісти
сатанисты они а не верующие!
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20.12.2022 22:02 Відповісти
Хочешь трясти кадилом - скажи Путин ху=ло!
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20.12.2022 22:13 Відповісти
Фрау рибентроп та трамп, верещали що ***** - *****, ну і що з того?
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20.12.2022 22:33 Відповісти
Никогда Меркель худого слова не сказала про пуйло. А Трамп говорил, что нельзя покупать у раши газ - кормить агрессора
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20.12.2022 22:52 Відповісти
По делам их вы узнаете их... Слова не убеждают. Убеждают факты. А факты есть. С ними разбираются.
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20.12.2022 22:29 Відповісти
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20.12.2022 22:40 Відповісти
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно. - Император Александр II
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс


С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I
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20.12.2022 23:03 Відповісти
Patriarchat Moskiewski nie ma już władzy w Kijowie
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20.12.2022 22:46 Відповісти
Це дійсно треш....які санкції...чумайдан і на парашу!!!! Ці тварини ще щось вимагають..- ПНХ!!!!
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20.12.2022 22:49 Відповісти
Вас гадів путінскіх давити потрібНо і викидати з країни .На коліна перед УКРАЇНЦЯМИ ГНИЛЬ БІСОВА !
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20.12.2022 22:59 Відповісти
Необходимо арестовывать попов, которые во время службы поминают гундяева. Это не религия. Это они прославляют злого кацапа - подлого врага Украины-Руси.
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20.12.2022 23:33 Відповісти
Петлюра: "Нам не страшні московські воші, нам страшні їх українські гниди".
Московский патриархат в Украине как раз одни из гнид московских вошей.
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20.12.2022 23:44 Відповісти
Выразили поддержку Украине?!! Полную?!! Или мои старые глаза обманывают меня?
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21.12.2022 07:51 Відповісти
 
 