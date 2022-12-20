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У Кремлі ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін,суровікін

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що російське керівництво не дійшли одностайності щодо того, чи варто розпочинати новий військовий наступ в Україні цієї зими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Чиновник сказав, що у вищих колах російської військової політики точиться внутрішня дискусія щодо того, чи можуть російські військові здійснити наступ.

При цьому деякі офіційні особи наполягають на наступі, а інші сумніваються, чи є у Росії можливості для цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США

Через непорозуміння в російському керівництві незрозуміло, куди "підуть їхні фактичні дії".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Салам мурза а тут горелый хороший рузге на хоть сейчас на обложку метал альбома норвегам
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20.12.2022 20:30
+9
Пох, що у ни у мізках - нам своє робить! А їхній мозок буде розкиданий по наших ланах. Переможемо!
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20.12.2022 19:52
+6
Суку на кiл ****** насадити.
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20.12.2022 19:55
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Якщо ми читаємо на цензорі та якщо про це знають ті, хто в темі - уявляю двіжняки
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20.12.2022 19:42 Відповісти
Кацапское руководство должно убить ху.ла и спокойно пописать коньячек на даче.
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20.12.2022 19:42 Відповісти
Попивать
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20.12.2022 19:43 Відповісти
Им не впервой - "оказался наш отец не отцом а *****"
такая себе холодная осень 2023
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20.12.2022 20:42 Відповісти
NYT вже стільки разів писав відверту пургу, що ставитися до його статей потрібно з такою ж серйозністю, як до гороскопів
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20.12.2022 19:42 Відповісти
Белый шум от NYT
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20.12.2022 19:43 Відповісти
Для тих, в кого відсутнє критичне і аналітичне мислення - так, кращє сприймати це, як білий шум.
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20.12.2022 20:20 Відповісти
ну так розкажи як твоє критичне/аналітичне мислення оцінює статтю в якій скзано - може буде а може не буде......
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20.12.2022 21:21 Відповісти
Похоже у пуйла левая ягодица с правой никак не договорятся....
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20.12.2022 19:44 Відповісти
Одні гадалки,а реальну ситуацію ніхто не знає.
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20.12.2022 19:44 Відповісти
Реальную ситуацию знает арестович и жданов зуб даю.
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20.12.2022 19:51 Відповісти
Не вижу место для сарказма Вася.Арестович кадровый военный,имеет связи большие среди военных генералов и приближен к Зеленскому...он явно имеет больше информации чем политики и прочие штопанцы пистящие с диванов вместе взятые и уж точно поболее чем местные боты ,читатели телеграм каналов.
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20.12.2022 20:20 Відповісти
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20.12.2022 20:25 Відповісти
Насправді, знати і казати, це дві різні речі.
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20.12.2022 20:26 Відповісти
Салам мурза а тут горелый хороший рузге на хоть сейчас на обложку метал альбома норвегам
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20.12.2022 20:30 Відповісти
Ва-Селям, брат. Красивый русский. Прямо красаучег, да!
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20.12.2022 20:50 Відповісти
Эта жэ тырминатор
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21.12.2022 09:21 Відповісти
Вася это ты. Нех умничать Вася.
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20.12.2022 20:25 Відповісти
шо люсенька побрей сиськи кадровый большего прикола со времен рогозина в танке не было
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20.12.2022 20:27 Відповісти
Хочешь оспорить его военное образование или службу в армии? Есть факты,это опровергающие? Сомневаешся что у него много знакомых генералов и обстановку на фронте он знает не понаслышке? Сам то кто машка диванная,чем само будеш гамноед шоб человеку навешивать ярлыки.
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20.12.2022 20:33 Відповісти
легко как его полковництво а уж когда ему на Марусином полигоне по хлебалу били за палец на спусковом на ак ух продолжить дальше про его эпичный подрыв бтр на пом 2 бтр 70 курва от помки в куски бугагага
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20.12.2022 20:38 Відповісти
Попробуй не ******* самогон после каждого предложения...авось сможеш вменяемо мысл в виде текста изложить.
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20.12.2022 20:44 Відповісти
так что там с кадровым люсей 33 выхода в тыл к сепарам и 30 раз работа его была козой на живца бугага
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20.12.2022 20:49 Відповісти
Мразь, Шимус - в окопах. Из-под какой каряги ты строчишь, дерьмо зеленое?
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20.12.2022 20:51 Відповісти
Мурза мы не в окопах мы на ремонте курво бобер таки не выдержали гвоздики работы в 300 дней
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20.12.2022 20:54 Відповісти
Арта дело такое...неделю пострелял, неделю в ремонте.
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20.12.2022 21:00 Відповісти
арестович, перелогинься
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21.12.2022 00:12 Відповісти
Вася,ми зае*бались тебе банити...
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20.12.2022 20:30 Відповісти
Хто эта мы? Все твои 10 мльти аков да...
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20.12.2022 20:39 Відповісти
русский, тебе подоляк срублями платит?
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20.12.2022 20:52 Відповісти
З голови вони своєї (ті "оглядачі)" все беруть, а не гєнєрали їм доносять
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21.12.2022 06:49 Відповісти
Те саме синхронно "вважають" інші на днях зареєстровані боти
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20.12.2022 19:54 Відповісти
Про русские наступления:

-Ты чё такой замученый?

-Кот у меня падла, насерет посреди ковра, потом ещё, ****, разгонится и жопой едет по дерьму, размазывает по ковру. Не могу отучить...

-А ты вместо ковра положи наждачку нулёвку
...

-Ну как, отучил?

-Отучил... Нулёвку не нашел, положил 10-ку, до батареи одни уши доехали..
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20.12.2022 20:22 Відповісти
Пох, що у ни у мізках - нам своє робить! А їхній мозок буде розкиданий по наших ланах. Переможемо!
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20.12.2022 19:52 Відповісти
"Сегодня президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиахолдинга "Россия сегодня" Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики. Награжденная пропагандистка поблагодарила главу Кремля за развязанную им войну на Украине.

"Спасибо, что вы мочите людоедов. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", - заявила она.
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20.12.2022 19:52 Відповісти
Суку на кiл ****** насадити.
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20.12.2022 19:55 Відповісти
Shob voni vsi podohli
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20.12.2022 21:14 Відповісти
У них колоквіум починається, коли ***** в раздумьях. Після Прутського провалу царь петруша катався по Західній Україні, жив в Золочеві, Яворові потім у Варшаві. Стидався показатись на Родінє. А ванька каїн сховався в монастирі, але бідолага не витримав -почав писати листи, Чому не вимагаєте взад прийти. І так обідився, що почав всіх поместних ізводіть смертію. А ***** ще думку питає, хто проти буде, вмить підстрижуть голівоньку. А сам *****, як і всякий несповна розуму, поступає так як велять йому гормони -рвать, питать і убівать.
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20.12.2022 19:55 Відповісти
битому неймётся...
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20.12.2022 19:56 Відповісти
Це їм безпосередньо їм з кремля повідомили?
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20.12.2022 20:03 Відповісти
я прикусываю себе язык...я хочу быть не прав но
но зачем русне наступать? нет, конечно если ***** прикажет...то вперед и с балалайкой...
а пока их радует и попадания в наши объекты инфраструктуры, дома, больницы, школы...
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20.12.2022 20:12 Відповісти
У них суть существования их государства схлопнулась до неонацистской хунты. Как только неонацистская хунта перестает расширяться - ей, исторически, довольно быстро приходит конец. Их экономика сейчас сворачивается, затяжные позиционные войны на уже разграбленных территориях их только добьют.
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20.12.2022 20:30 Відповісти
А ще перший наступ вже закінчився?((
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20.12.2022 20:16 Відповісти
Щє у серпні, якщо ти не помітив.
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20.12.2022 20:24 Відповісти
Чому ви вважаєте,що наступ то лиш піхотою?
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20.12.2022 20:27 Відповісти
Не тільки піхотою. Щє танками і будь-якими сухопутними військами.
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20.12.2022 20:31 Відповісти
Ну піхота то понародному,і вона в себе включає танки і бронетехніку.
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20.12.2022 20:33 Відповісти
Ні, піхота в себе танки не включає. Тому ви мабуть і не розумієте, коли наступ відбувається, а коли відбуваються позиційні війни.
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20.12.2022 20:34 Відповісти
Добре добре,з танками я загнув))Але мотострілецькі мають добіса бронетехніки,і відрізняється вона розміром ствола та ваги щодо танка.
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20.12.2022 20:51 Відповісти
І не "закінчився", а ЗСУ його москалям закінчили.
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20.12.2022 20:25 Відповісти
Коли ОП каже, що кремль щось планує, це значить цю планує ОП. Перейняли методичку.
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20.12.2022 20:42 Відповісти
До чого тут ОП?
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20.12.2022 20:45 Відповісти
Тобі не зрозуміти. Ти сліпий
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20.12.2022 20:49 Відповісти
Як вони можуть щось ухвалити, якщо це нереально.
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20.12.2022 20:55 Відповісти
Про наступ ЗСУ вже мови не йде. Не на часі.
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21.12.2022 07:41 Відповісти
 
 