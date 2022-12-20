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У Кремлі ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну, - NYT
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що російське керівництво не дійшли одностайності щодо того, чи варто розпочинати новий військовий наступ в Україні цієї зими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Чиновник сказав, що у вищих колах російської військової політики точиться внутрішня дискусія щодо того, чи можуть російські військові здійснити наступ.
При цьому деякі офіційні особи наполягають на наступі, а інші сумніваються, чи є у Росії можливості для цього.
Через непорозуміння в російському керівництві незрозуміло, куди "підуть їхні фактичні дії".
Топ коментарі
+12 Шимус
показати весь коментар20.12.2022 20:30
+9 V Vv 00263b4f
показати весь коментар20.12.2022 19:52
+6 Саша Пончик
показати весь коментар20.12.2022 19:55
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такая себе холодная осень 2023
-Ты чё такой замученый?
-Кот у меня падла, насерет посреди ковра, потом ещё, ****, разгонится и жопой едет по дерьму, размазывает по ковру. Не могу отучить...
-А ты вместо ковра положи наждачку нулёвку
...
-Ну как, отучил?
-Отучил... Нулёвку не нашел, положил 10-ку, до батареи одни уши доехали..
"Спасибо, что вы мочите людоедов. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", - заявила она.
но зачем русне наступать? нет, конечно если ***** прикажет...то вперед и с балалайкой...
а пока их радует и попадания в наши объекты инфраструктуры, дома, больницы, школы...