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Новини Політика України
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Лємєнов Олександр (47) Татаров Олег (359) Бюро економічної безпеки (200)

Татаров бере під повний контроль Бюро економічної безпеки, завівши туди своїх соратників Гагача та Чинчина, - Лємєнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мельник,татаров

Заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олег Татаров завів двох своїх соратників в Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося перше засідання тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань недоотримання бюджетом коштів, хоча я б просто сказав - вирішили розібратися, чим займається БЕБ?

Не буду розкривати всіх деталей. Я був присутній як експерт по органах кримінальної юстиції. Виступали члени РГК при БЕБ, нардепи зі складу ТСК задавали купу запитань, а під кінець глава Бюро Вадим Мельник намагався "пояснити ситуацію, що склалася". Зауваження стосувались непрозорості конкурсних відборів, впливу різних "смотрящіх", призначення на посади чорт знає кого.

Найбільше вразило те, як цинічно Офіс Президента, а точніше заступник Єрмака - Олег Татаров - запхав двох своїх соратників в Бюро. Тепер це вже офіційна інформація", - зауважив активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді відбулося засідання ТСК з перевірки діяльності БЕБ. Просто фантастика - фейкові конкурси, призначення "смотрящих" та зловживання, - Лємєнов

Він уточнив, що на посаду заступника глави БЕБ було призначено Віталія Гагача.

"Це "прокурорський" чин із Запоріжжя. Призначено без конкурса, бо вивчав його гарну біографію і сподобався на співбесіді. Однак, Мельник не зміг згадати, яка причина звільнення колишнього прокурора з органів. Наскільки відомо, там справа у непроходженні атестації.

Що цікаво, глава ТСК по БЕБ Ярослав Железняк запитав у очільника Бюро про нього через призму не просто зв’язку, а кумівства з Татаровим. І хотів дізнатися, звідкіля ж Мельник взяв резюме Гагача. Відповіді ми не отримали", - вказав Лємєнов.

Другий соратник Татарова - глава ГСУ МВС часів Януковича Микола Чинчин.

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"Він був люстрованим, адже підпадав під дію Закону "Про очищення влади". Проте славнозвісний ОАСК, який ліквідували лише днями, свого часу скасував це обмеження. Чинчин по конкурсу, законодавчо встановлених обмежень не має, працює аналітиком. Мельник Чинчина знає давно "по роботі". А, забув додати, Чинчин – це найближчий соратник по МВС того ж таки Олега Татарова під час Євромайдану, який вони інтенсивно відпрацьовували в інтересах Януковича", - нагадав голова правління громадської організації StateWatch.

Татаров бере під повний контроль Бюро економічної безпеки, завівши туди своїх соратників Гагача та Чинчина, - Лємєнов 01

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+41
Багато хочеться сказати, але то в основному матюки. Зрадники то найгірші вороги. Поки виродки зайняті узурпуванням влади й набиванням закордонних рахунків хтось прямо зараз стікає кров'ю або сидить під обстрілами. Бережіть себе.
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20.12.2022 20:04
+28
ЗЕпліснява продовжує окупувати все! ЗЕпрез, а чого ми не в НАТО?!!!
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20.12.2022 20:07
+23
Щоб воїн мав мотивацію вмерти за свою країну..., Розстріляним, з мішком на голові, має бути корупціонер... тоді воїн буде знати, за що віддає своє життя за справедливу країну, а то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 20:13
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Економіка уже знищена до корня - я незнаю шо далі - хочуть шоб товари пропали? Пішком ходили а не машини їздили ? Чи куди ще покращувати будуть?
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20.12.2022 20:02 Відповісти
Поздравляю 🍾 ЗЕ ********* УЖЕ ПРОЦВЕТАЕТ - произошла полнейшая узурпация ,как на русне ‼️ Оборотни 🤢🤡,так в ЕС и НАТО Хотят ⁉️💩🤡🤢гнидоты
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20.12.2022 20:51 Відповісти
Вика, вы не в Тик Токе. Пишите нормально, тут школьников нет.
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21.12.2022 09:26 Відповісти
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
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20.12.2022 20:02 Відповісти
Багато хочеться сказати, але то в основному матюки. Зрадники то найгірші вороги. Поки виродки зайняті узурпуванням влади й набиванням закордонних рахунків хтось прямо зараз стікає кров'ю або сидить під обстрілами. Бережіть себе.
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20.12.2022 20:04 Відповісти
А редактора попросимо виправити назву татарівського ПРитону -БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
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20.12.2022 20:44 Відповісти
Зебобики теперь в полной экономической безопасности, как и просили почти 4 года назад.
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20.12.2022 20:07 Відповісти
ЗЕпліснява продовжує окупувати все! ЗЕпрез, а чого ми не в НАТО?!!!
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20.12.2022 20:07 Відповісти
Щоб воїн мав мотивацію вмерти за свою країну..., Розстріляним, з мішком на голові, має бути корупціонер... тоді воїн буде знати, за що віддає своє життя за справедливу країну, а то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 20:13 Відповісти
пан Залужний в системі і прийде час, коли він сильно здивує українців, пославши спецназ на захист Татарова, Єрмака, Тищенка, Гетьманцева та інших Зеленських від розгніваного народу
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20.12.2022 20:20 Відповісти
Я не впевнений щодо Залужного..., але побори-розкрадання на всіх рівнях лишились такими ж, або ж навіть виросли... але мотивацією для військових які гинуть на фронті має бути не покарання, а якісні зміни життя всі громадян, а їх нема...
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20.12.2022 20:23 Відповісти
Достатньо відповісти на питання: хто призначає посадовців в Україні і чому призначення пана Залужного мало бути винятком
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20.12.2022 23:50 Відповісти
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?
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20.12.2022 20:29 Відповісти
денежные потоки не должны попасть в чужие клешенки...
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20.12.2022 20:14 Відповісти
тобто вже все на часі... шмурдяку кінець?
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20.12.2022 20:17 Відповісти
Мля, одні фамілії, чого коштуюють...
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20.12.2022 20:17 Відповісти
Який сенс їздити в Бахмут і тримати таких потвор біля себе? Зайвий раз переконуюсь що Зе таки тупий довбень
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20.12.2022 20:24 Відповісти
та нікуди він не їздив. подивіться фотки і відео. став би Зєля і компанія вишивати бо Бахмуту без касок і броніків?
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20.12.2022 20:31 Відповісти
Просто закінчились слова.
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20.12.2022 20:25 Відповісти
А этого ублюдок не боится ЛИНЧЕВАНИЯ? Хорошо будет смотреться обделанный татаров на новогодней ЙОЛКЕ !
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20.12.2022 20:27 Відповісти
Постуляли ..здаки! Неначасі критикувати владу! Коли закінчиться війна, тоді будемо питати. (С)
А поки хай крадуть.
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20.12.2022 20:28 Відповісти
От свій ****** і стули, системний раб позаконституційний
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20.12.2022 20:39 Відповісти
То сарказм. Не розібралися? Буває
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20.12.2022 23:41 Відповісти
за столом собрались все наши, родные предатели-малоросы. так спокойней, да валадимир?
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20.12.2022 20:31 Відповісти
Дерьмак и компания.Доколе эти мрази будут издеваться над Украиной?
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20.12.2022 20:32 Відповісти
Поки не винесуть на вилах!
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20.12.2022 20:49 Відповісти
Так, хто руйнує країну? з ОП вказують пальцем на схід. А під носом сидить шкідник ОП та КО. Так, ще рочок і тут не буде чиї права захищати Їх просто ні в кого не буде.
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20.12.2022 20:38 Відповісти
В Україні наразі немає корупції. (В.О. Зеленський. Твори у трьох томах)
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20.12.2022 20:40 Відповісти
Надзавдання цьму бюро -розкрадати поміч світу безпечно для Єрмаковлади .
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20.12.2022 20:47 Відповісти
Україна-це ж не мордор.Невже у нас у владі і в журналістському середовищі теж безмовне стадо? Невже, крім Бутусова, більше нікому задавати незручні запитання,які хвилюють громадян? Вже ж доказано,як мінімум двічі,якщо немає зв'язку між нарідом і владою,якщо немає ніякої відповіді і позитивної дії на вимоги часу-Майдан не за горами.
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20.12.2022 20:50 Відповісти
Украинские журналисты недалеко от Скобеевой ушли. Достаточно вспомнить брата Порошенко по 1+1.
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20.12.2022 21:16 Відповісти
Так диблів жеж не на часі. Марофону надивилися і геть мізки розгубили
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20.12.2022 21:32 Відповісти
Українські "журналісти" думаєте просто так ходили на шашлики? Чому мовчать і прославляють Вову? Бо крім шашликів отримують непогані гроші.
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20.12.2022 21:36 Відповісти
Війна війною,а татаров судячи з усього вічний. Звісно,якщо уявити що клован вічний президент. Скоріше на дубі будуть теліпатися обидва. А поряд на березі дєрьмак.
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20.12.2022 20:53 Відповісти
Надо шо-то менять
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20.12.2022 20:56 Відповісти
Кому война а у кого то жизнь налаживается.
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20.12.2022 21:22 Відповісти
Що ви хочете від клоуна? Подивіться що він читає.
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20.12.2022 21:34 Відповісти
Що кому а курці просо: хто воює, а хто краде...
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20.12.2022 21:41 Відповісти
***** , та коли ж все це неподобство закiнчиться ?
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20.12.2022 21:43 Відповісти
Антимайдан взяв контроль не тільки над Майданом, а налд всією Україно. І хтось думає, що правильно будуть розслідуватися справи по "майданівцях"? То виходить сам татаров має на себе порушити справу, що фальшував справи проти учасників Революції Гідності?
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20.12.2022 21:57 Відповісти
Как вы достали,как достали уже. Когда эти гниды повыздыхают уже или когда они наконец будут развешены на киевских каштанах?? Татаровы эти,опзж,вся ******* эта. Зеленский ау! Не просри страну
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20.12.2022 22:16 Відповісти
Слава Україні!
А ви вважали, що "какая разница" десь дінеться? Чи вони піклуються за ваші проблеми? Якщо так, то ви зовсім ку-ку!
Єдине, що ми можем з ними робити- знищення!!! Поки наші воїни здобувають перемогу над рашистами на фронті, в нас завдання - знищення цієї нечесті в тилу України! Щоб після перемоги, ми могли чесно дивитись в очі нашим воїнам.
Знаєте , у Притули є фонд допомоги нашим воїнам, а я вважаю, що потрібно відкрити фонд для знищення зрадників, колаборантів, корупціонерів і всіляких політичних уй....ків!
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20.12.2022 22:59 Відповісти
Як від них всіх тошнить а ще більше від того що люди геть чисто злуріли віддавши владу некомпетентним....як модна було після майдану привести знову ригів і саме головне найгірших((((
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20.12.2022 23:23 Відповісти
татаров, портнов, хто там ще з друзів Януковоща/Зе актора зараз керує Україною ?
слуга народа це скоріш за все перекладається як партія регіонів перекрашена.
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21.12.2022 04:17 Відповісти
Скоро нужно ждать в управители,, кровосисю,, и янучару со своей шоблой- будет командовать разворовыванием и вести переговоры - прапора -ермака не хватает с хломидией. Это позорище- коллективный президент Зе. При Януковиче руководство было порядочнее.........Даже матом нельзя выразить - пот кто должен считать ёршики и туману в туалете , паталогический бандюк - и о Президента ..,Татаров!?!?!?!
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21.12.2022 07:33 Відповісти
Бумагу в туалетах ВР и веники. ( опечатка) сори
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21.12.2022 07:35 Відповісти
 
 