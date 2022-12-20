Татаров бере під повний контроль Бюро економічної безпеки, завівши туди своїх соратників Гагача та Чинчина, - Лємєнов
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Заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олег Татаров завів двох своїх соратників в Бюро економічної безпеки.
Про це повідомив у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося перше засідання тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань недоотримання бюджетом коштів, хоча я б просто сказав - вирішили розібратися, чим займається БЕБ?
Не буду розкривати всіх деталей. Я був присутній як експерт по органах кримінальної юстиції. Виступали члени РГК при БЕБ, нардепи зі складу ТСК задавали купу запитань, а під кінець глава Бюро Вадим Мельник намагався "пояснити ситуацію, що склалася". Зауваження стосувались непрозорості конкурсних відборів, впливу різних "смотрящіх", призначення на посади чорт знає кого.
Найбільше вразило те, як цинічно Офіс Президента, а точніше заступник Єрмака - Олег Татаров - запхав двох своїх соратників в Бюро. Тепер це вже офіційна інформація", - зауважив активіст.
Він уточнив, що на посаду заступника глави БЕБ було призначено Віталія Гагача.
"Це "прокурорський" чин із Запоріжжя. Призначено без конкурса, бо вивчав його гарну біографію і сподобався на співбесіді. Однак, Мельник не зміг згадати, яка причина звільнення колишнього прокурора з органів. Наскільки відомо, там справа у непроходженні атестації.
Що цікаво, глава ТСК по БЕБ Ярослав Железняк запитав у очільника Бюро про нього через призму не просто зв’язку, а кумівства з Татаровим. І хотів дізнатися, звідкіля ж Мельник взяв резюме Гагача. Відповіді ми не отримали", - вказав Лємєнов.
Другий соратник Татарова - глава ГСУ МВС часів Януковича Микола Чинчин.
"Він був люстрованим, адже підпадав під дію Закону "Про очищення влади". Проте славнозвісний ОАСК, який ліквідували лише днями, свого часу скасував це обмеження. Чинчин по конкурсу, законодавчо встановлених обмежень не має, працює аналітиком. Мельник Чинчина знає давно "по роботі". А, забув додати, Чинчин – це найближчий соратник по МВС того ж таки Олега Татарова під час Євромайдану, який вони інтенсивно відпрацьовували в інтересах Януковича", - нагадав голова правління громадської організації StateWatch.
Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.
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А поки хай крадуть.
А ви вважали, що "какая разница" десь дінеться? Чи вони піклуються за ваші проблеми? Якщо так, то ви зовсім ку-ку!
Єдине, що ми можем з ними робити- знищення!!! Поки наші воїни здобувають перемогу над рашистами на фронті, в нас завдання - знищення цієї нечесті в тилу України! Щоб після перемоги, ми могли чесно дивитись в очі нашим воїнам.
Знаєте , у Притули є фонд допомоги нашим воїнам, а я вважаю, що потрібно відкрити фонд для знищення зрадників, колаборантів, корупціонерів і всіляких політичних уй....ків!
слуга народа це скоріш за все перекладається як партія регіонів перекрашена.