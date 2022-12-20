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США не бачать ознак втягування білоруських військ у війну проти України, – Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

США не спостерігають ознак прямої участі збройних сил Білорусі у бойових діях на території України, однак вважають, що білоруський режим забезпечує безпосередню допомогу Росії у війні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили, щоб білоруські війська були фактично втягнуті в конфлікт, і так залишається по сьогодні", - зазначив представник Білого дому.

Однак, підкреслив він, хоча військові Білорусі і не брали безпосередню участь у російському вторгненні, білоруська влада надала пряму допомогу Росії для її вторгнення в Україну.

"Білорусь допомогла Росії розв’язати війну в Україні – вони на самому початку дозволили російським військам розміщуватися та розгортатися на білоруській території, створивши можливість для дій за межами Білорусі", - зауважив Кірбі.

Крім того, за його словами, режим у Мінську надав свій повітряний простір для авіаційних і ракетних ударів по Україні.

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Автор: Володимир Янченко
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з території білорусі вже на нашу країну йшов ворог і постійно погрожує знову. Яка різниця громадяни якої держави ці загарбники,важливо,що вони зі сторони білорусі. Для чого і для кого ці тупі заяви.
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20.12.2022 20:11 Відповісти
Можна ще сказати: для чого демонструвати свою тупість, передруковуючи тупі заяви?
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20.12.2022 20:25 Відповісти
" Mи не бачили…»

Так и мы не бачили.

Некто не видел белорусского солдаты с автоматом на территории Украины.
Это прошедшее время.
тут все все помнят- нет вопроса.

Речь о настоящем и будущем!
Может ли этот мистер гарантировать что этого не случиться?
Конечно- нет.

А все остальное это «дипломатия и политес…».
Спам.
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20.12.2022 22:41 Відповісти
А не бачать що м'якожопі ********* можуть "на навчаннях" випадково випустити ракету по Україні зі "спецчастиною" кілотонн на 50?
Тільки негайна ліквідація пуйла та його бункерів здатна привести кремль до тями!
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20.12.2022 22:55 Відповісти
Знов не бачать... Прям слєптури, коти Базіліо.
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21.12.2022 01:48 Відповісти
 
 