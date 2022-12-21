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Важкі окопні бої, вуличні перестрілки, порятунок поранених, - "Азов" представив фільм про захист Бахмута. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полк "Азов" випустив неігровий фільм про найгарячішу точку фронту - бої за Бахмут.

Перша серія вже доступна на ютуб-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружена атмосфера щоденного ритму війни в епіцентрі боїв за Донбас, що для українських захисників давно стала рутиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць полку "Азов" Микола "Фрост" Кущ: "Перешийок готувалась обороняти 36-та бригада, але їх в останній момент відправили під Маріуполь". ВIДЕО

У воєнній хроніці - унікальні кадри війни з передової, важкі окопні бої азовців з окупантами, коли ворога видно неозброєним оком, порятунок та евакуація поранених побратимів. Інтенсивні міські бої в зруйнованих житлових будівлях, безкінечні автоматні черги, враження учасників боїв, і, звісно, чорний азовський гумор.

На сьогодні Бахмут - один з головних напрямків удару ворога, що сконцентрував тут потужні угрупування. Вже пів року попри величезні втрати окупанти безуспішно намагаються взяти місто за будь-яку ціну. Внаслідок нещадних ворожих обстрілів Бахмут майже стерто з лиця землі, але місто стоїть. Українські сили продовжують тримати оборону", - йдеться у описі.

Також дивіться: Командир Азову Редіс (Денис Прокопенко) передав послання з Туреччини: закликав зробити все можливе для звільнення полонених. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Як з вуличними боями в Бахмуті в'яжеться сьогоднішня вальяжна прогулянка презедента?
Де це він гуляв із руками в кишенях?

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20.12.2022 20:27
+6
"Азов" показує, як хлопці і дівчата захищають Україну, а "95 квартал" готує "новорічний концерт". Які прірва між ними.
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20.12.2022 20:47
+6
Прогулянка в Бахмут, як і решта інших на лінію зіткнення, здійснюється за погодженням з кураторами. Взагалі то в Києві є два повністю безпечних місця: ОПа і Печерська Лавра. Інакше прийдеться повірити у професійність контррозвідки СБУ, що якимось чарівним чином нейтралізувала кротів при владі, або у шляхетність орків, що ігнорують точну інформацію цих самих кротів про переміщення першої особи. Обидва варіанти доволі фантастичні, як на мене.
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20.12.2022 21:19
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Як з вуличними боями в Бахмуті в'яжеться сьогоднішня вальяжна прогулянка презедента?
Де це він гуляв із руками в кишенях?

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20.12.2022 20:27 Відповісти
чистенько так - по домашнему...
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20.12.2022 20:31 Відповісти
Прогулянка в Бахмут, як і решта інших на лінію зіткнення, здійснюється за погодженням з кураторами. Взагалі то в Києві є два повністю безпечних місця: ОПа і Печерська Лавра. Інакше прийдеться повірити у професійність контррозвідки СБУ, що якимось чарівним чином нейтралізувала кротів при владі, або у шляхетність орків, що ігнорують точну інформацію цих самих кротів про переміщення першої особи. Обидва варіанти доволі фантастичні, як на мене.
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20.12.2022 21:19 Відповісти
Кацапи знають що в д'Єрмака не можна стріляти, тому Зєля може почуватися в безпеці.
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20.12.2022 23:22 Відповісти
дов бень ти
В нього руки в кишенях в усі сезони року.
Буча. Квітень 2022.

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21.12.2022 11:06 Відповісти
Да ну его нафиг, я не герой перестрелок. Это тупо страшно.
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20.12.2022 20:29 Відповісти
орки уже в город зашли,если идут уличные перестрелки?
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20.12.2022 20:40 Відповісти
зашли-вынесли, зашли-вынесли, зашли-вынесли...\всё идут...\
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20.12.2022 20:54 Відповісти
Бої ідуть уже в місці, кацапи кинули дуже багато мяса на цей напрямок.
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20.12.2022 21:05 Відповісти
"Азов" показує, як хлопці і дівчата захищають Україну, а "95 квартал" готує "новорічний концерт". Які прірва між ними.
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20.12.2022 20:47 Відповісти
Який до дідька "новорічний концерт'' якщо шмигаль "вангує" на новий рік "темряву" через кацапські обстріли
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20.12.2022 20:54 Відповісти
Так, а "95 квартал" працює над цим питанням. Не у всіх немає світла, наприклад "квартальці" ореноносці мають не тільки світло. Я ж писав, що ЗСУ і "квартал" два різних світа, між ними величезна прірва. Одні боронять Україну і українців, а інші споживають все найкраще і те, що призначено партнерами для ЗСУ і знедоленого народу.
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20.12.2022 21:32 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.12.2022 22:24 Відповісти
Дуже добрий фільм, передає весь драматизм та важкість ситуації.
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21.12.2022 00:09 Відповісти
Обожнюю вас, Хлопці!!!
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21.12.2022 11:13 Відповісти
 
 